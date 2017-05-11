 В Винницкой области полиция разоблачила военного комиссара, который систематически получал взятки. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, военный комиссар, злоупотребляя служебным положением, организовал систему получения взяток за предоставление отсрочек от призыва на воинскую службу.
"Военный комиссар задержан при получении 500 долларов США за предоставление гражданину отсрочки от призыва", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, задержание производилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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