 Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины, - Чалый. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Валерий Чалый написал на своей странице в Facebook.

"Неординарный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народа Украины и украинской диаспоре Америки", - отметил Чалый.