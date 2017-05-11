 Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины, - Чалый. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Валерий Чалый написал на своей странице в Facebook.
"Неординарный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народа Украины и украинской диаспоре Америки", - отметил Чалый.
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Сегодня главные новости шли из-за океана. Утром на гастроль в Вашингтон прибыла Унылая Лошадь из Москвы. По сообщению Госдепартамента, примерно час проходило общение госсекретаря Тиллерсона и Стоптанного Коня, пощипавшего клумбу у входа. Как сообщается, Тиллерсон послушал байки носителя пенсне о борьбе с сирийским ИГИЛом и прочими вещами неземного характера, после чего Коня отвезли в Белый Дом, где тот имел беседу с президентом Трампом. Вернее, Трамп имел Коня. Поскольку ударной частью лошадиного ржания было оглашение сирийских подвигов и предьявление доказательств внеземного происхождения сирийского химического оружия, вопрос о том, когда Путин собирается заканчивать цирк в Украине, застал Сирожу врасплох и говорят, он не нашелся что ответить, только прядал ушами и шевелил гривой. В другом случае он бы мог дипломатично заметить что-то типа: «сам дурак», но в этот раз - не рискнул. Дело в том, что пока он делал перекур между беседой с Тиллерсоном и Трампом, из Кремля раздался звонок и знакомый голос с голым торсом, нервно произнес: «Серега, нам СВИФТ вырубили, надо что-то делать».
Понятно, что такое сообщение никак не могло добавить энтузиазма и без того Унылой Лошади осталось только очень аккуратно махать головой и лихорадочно вспоминать слова песни: «Я - шоколадный заяц, я - ласковый мерзавец», но ничего не получалось, ибо в голове крутилась только речь Швондера: «Это какой-то позор получается…»
В общем, на этой беседе всем было не очень уютно. Трамп высматривал подбородок Лаврова и думал: «А вот если с носка зарядить, лихо будет выглядеть?». Причем, Трамп это думал тоже не от хорошей жизни. Сегодня пришлось уволить директора ФБР Джима Коми. Так, на официальном сайте Белого дома написан душераздирающий комментарий на сей счет. Короче говоря, со слов официального писателя Уайтхауса, Коми - представляет собой прекрасного парня, невыносимо любящего Штаты и ФБР. То есть, он настолько замечательный человек, что его можно прикладывать к больному месту. Но вот единственный его недостаток - не довел до конца расследование по украденным российскими хакерами документам Хилари Клинтон и не наказал эту дрянь по всей строгости. А так - чудо, а не парень. Причем, работал с 2013 года без единого замечания и так далее, но вот с Клинтоншей - допустил ошибку. И все было бы хорошо, если бы не концовка этого сообщения. В ней речь идет о том, что отставка Коми никак не связана с его выступлением на следственном комитете Конгресса США, по фактам вмешательства российских спецслужб в ход предвыборной кампании прошлого года. Эти оправдания были настолько не к месту, что пришлось вспомнить некоторые детали этого дела.
Конгресс вынужден был создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств вмешательства хекерских групп ФСБ и ГРУ РФ в ход предвыборной кампании. Надо сказать, что в тот момент комиссию возглавлял один из близких друзей Трампа, Девин Нунес, и в общем, все было под контролем. Комиссия рассматривала эту ситуацию под углом тотального вмешательства третьей стороны. То есть, атакам подверглись не только сервера демократов, но и республиканцев. Но когда вопрос обрел более конкретные формы, то именно Коми выступил в Конгрессе с развернутой информацией о том, что атаки подтверждены только на сервера Клинтон или демократов, а об атаках на сервера республиканцев информация не подтвердилась. Тогда возникли вопросы к главе комиссии Нунесу и тот был вынужден сообщить, что эту информацию он получил не от следственных органов или разведки, а из Белого Дома, читай - Трампа.
Эта ситуация в Штатах не проходит бесследно и Нунес подал в отставку с главы сенатской комиссии. Теперь ее возглавляет Майкл Конауэй, не замеченный в близких отношениях с президентом и по факту - более объективный кандидат на эту должность. Собственно говоря, это не была ложь под присягой и, тем более - ложь президента, но осадочек остался. Поэтому то Коми и выдворили из ФБР, ибо дело могло закончиться импичментом на первом году каденции президента США. Такого там еще не было. В любом случае, эпопея с документами Клинтон закончилась еще в прошлом году и увольнять Коми через полгода с момента окончания истории - явно не комильфо. Но уже как есть.
Трампу просто наступили на хвост и судя по изменениям в комиссии Конгресса, ему будет очень сложно отмыться от токсичного Путина. Думаю, именно поэтому у Лаврова был совсем непростой разговор и с Тиллерсоном, и с Трампом. А вопрос Украины, как можно понять из комментариев, и вовсе не готовился к обсуждению. Трамп сам поставил его вне плана и указал, что Штаты ждут, пока РФ перестанет валять дурака. Этому помогло и временное отключение СВИФТА.
Кстати, там не только СВИФТ выключился, но и другие международные финансовые механизмы. Это поясняют техническими причинами, якобы связь дала сбой. Но в это можно было поверить, если бы еще какие-то страны заявили о проблемах с доступом к этим системам, но случилось это только с Россией и сразу по нескольким системам. Так что Лавров попал в теплые руки игроков по-крупному. В любом случае, фокусы проходившие с Обамой, тут уже не проходят. И самое, для них, плохое это то, что Трампу надо показывать отсутствие любых умышленных связей с Путиным, которые могли или могут нести угрозу или ущерб интересам США. Убрать Коми и пойти в засосы с Путиным - самоубийство не только для президента США, но и для любого американского политика, который печется о продолжении большой политической карьеры. Путин и Россия стали смертельно токсичными.
http://defence-line.org/2017/05/ne-sviftom-edinym/#more-14237
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Лаврову в США заявили о сохранении санкций против России
"По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса и полного выполнения Минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели"
По словам Лаврова, в ходе переговоров удалось договориться о том, чтобы "продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон". Других конкретных результатов министр не привел.
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А это такая "гибридная" техническая проблема СВИФТ - со всех сторон работает, а с российской - нет. Наука пока не может найти объяснения этому феномену. )))
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путлер правит РАБссией почти 17 лет терактов более 100 больших и малых..и войны Чечене,Грузии,Украине Сирии
выводы делайте сами..
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покажет миру свои вялико Сталагмиты,скрепы ...
и фюрер путлер на кобыле покажет всем свой хрен
димон споёт денех нет,готовте блины и лопаты
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Ведь всем надоела эта говорильня и имитация реформ.
Правда, петя уже сейчас старается задобрить электорат субсидиями, возможно, ватники и за порошенко проголосуют, но чем слаще хрен от редьки?
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Важно понять, что попы православные,офицерьё,кадеты,зеленые,эссеры,помещики и кОпитОлисты РАБссии это враги рабочего класса,классовые ВРАГИ.
в.и.чЛенин.ПСС.Москва.1956 год.Том 45..
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