 Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, суть дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 млн долл для передачи лично Генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем - от наезда на бизнес до физической расправы.
"Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы. Если еще кто-то сталкивается с поборами в пользу прокуроров любого уровня - обращайтесь, браслетов хватает", - отметил Луценко.
Фото: Луценко/Facebook
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Официально: себестоимость украинского газа - около 2500 грнУже более 3-х лет руководство Украины рассказывает населению о грядущей газовой независимости, прекращении поставок газа из РФ и наращивании внутренней добычи. Именно под этими лозунгами поднимались тарифы и дополнительно взымались десятки миллиардов гривен с населения.Но если обратить внимание на официальную свежую статистику «Укргазодобычи» и «Нефтегаза Украины» за последние три года, то население Украины уже более двух лет является «газово-независимым»:
Импорт газа, по паритету с которым сегодня рассчитывают тариф для населения, необходим в первую очередь промышленным потребителям:
Стоимость украинского газа для населения должна формироваться только исходя из себестоимости его добычи и стоимости транспортировки по Украине, а не зависеть от цены на «немецком хабе» и стоимости доставки из Германии.Из официальной (аудируемого) финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год чётко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги:Читайте также: Украина возобновит авиасообщение с Россией при одном условии
Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году - 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:1 338,6 грн/тыс м3 - без налогов;3200 грн /тыс м3 - со всеми налогами.Напомню, населению газ продают по цене в 6879 грн за тысячу кубов, что есть более чем в два раза дороже справедливой цены. Когда месяц назад Гройсман отчитывался о годе своего премьерства, он постоянно говорил об «оголелом популизме» предшественников и рассказывали о том, «что было бы, если бы... ». Так вот, если бы не популизм настоящего правительства, который постоянно прикрывается необходимостью импорта газа для населения, и если бы не сегодняшняя грабительские цена на газ, люди бы не переплатили за прошлый год около 65 млрд грн за газ из собственного кармана. Максим ГОЛЬДАРБ
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Клоун Юґик в очередной раз показал свой проФФесионализм, для правдоподобия хоть бы чемодан баксов из под матраса для фото сессии притянул.
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С элитного бухла уже перешел на самогонку?
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