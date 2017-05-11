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Все про:вымогательство (276) ГПУ (8543) Луценко (6814) Нацполиция (7296)

 Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко. ФОТОрепортаж

Военной прокуратурой совместно с Уголовным розыском Нацполиции Киева задержана группа из трех человек, которые занимались вымогательством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, суть дела в том, что два адвоката и один подсудимый по статье за ​​умышленное убийство гражданин требовали от частного предпринимателя 1,3 млн долл для передачи лично Генпрокурору Украины. Иначе угрожали всем - от наезда на бизнес до физической расправы.

Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн лично для главы ГПУ, - Луценко 01

"Спасибо предпринимателю за доверие. Именно его сообщение стало началом конца этой криминальной группы. Если еще кто-то сталкивается с поборами в пользу прокуроров любого уровня - обращайтесь, браслетов хватает", - отметил Луценко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейский чиновник и участковый в Николаеве систематически вымогали деньги с предпринимателей. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн лично для главы ГПУ, - Луценко 02
Фото: Луценко/Facebook
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а тут ще одні "грабітелі"...Официально: себестоимость украинского газа - около 2500 грнПравоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко - Цензор.НЕТ 4584
Официально: себестоимость украинского газа - около 2500 грнУже более 3-х лет руководство Украины рассказывает населению о грядущей газовой независимости, прекращении поставок газа из РФ и наращивании внутренней добычи. Именно под этими лозунгами поднимались тарифы и дополнительно взымались десятки миллиардов гривен с населения.Но если обратить внимание на официальную свежую статистику «Укргазодобычи» и «Нефтегаза Украины» за последние три года, то население Украины уже более двух лет является «газово-независимым»:Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко - Цензор.НЕТ 2003

Импорт газа, по паритету с которым сегодня рассчитывают тариф для населения, необходим в первую очередь промышленным потребителям:Правоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко - Цензор.НЕТ 6214

Стоимость украинского газа для населения должна формироваться только исходя из себестоимости его добычи и стоимости транспортировки по Украине, а не зависеть от цены на «немецком хабе» и стоимости доставки из Германии.Из официальной (аудируемого) финансовой отчётности «Укргаздобычи» за 2016 год чётко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2 468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги:Читайте также: Украина возобновит авиасообщение с Россией при одном условииПравоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко - Цензор.НЕТ 7341

Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году - 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения:1 338,6 грн/тыс м3 - без налогов;3200 грн /тыс м3 - со всеми налогами.Напомню, населению газ продают по цене в 6879 грн за тысячу кубов, что есть более чем в два раза дороже справедливой цены. Когда месяц назад Гройсман отчитывался о годе своего премьерства, он постоянно говорил об «оголелом популизме» предшественников и рассказывали о том, «что было бы, если бы... ». Так вот, если бы не популизм настоящего правительства, который постоянно прикрывается необходимостью импорта газа для населения, и если бы не сегодняшняя грабительские цена на газ, люди бы не переплатили за прошлый год около 65 млрд грн за газ из собственного кармана. Максим ГОЛЬДАРБ

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Обращаться, судя по статье, нужно таки в военную прокуратуру, а то "доверие" генпрокурора очень дорого стоит.
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Cтранно что только вымогали для ГПУ. А где покушение не САМОГО?
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Не забудьте отпустить их, а то подадут на вас в эуропэйский суд
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Интересно,хоть кто нибудь в этот бред верит?Юггик-лохотронщик в пьяном угаре видать снова белку поймал,скоро будет кукарекать что ему миллиарды долларов на каждом углу в карманы суют ,но он честный,хотя эта гнида за 5 гривасиков удавится
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с меня "Облгаз" требует каждый месяц гигантские платежи... говорят лично для министра Насалика... Мне стоит обращаться в Прокуратуру?
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ахахахаха рекетиру на первой фотке лет так под 60 ........кстати сколько сегодня СБУ найдет тайников с оружием ....делайте ставки
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ага..только с чебуречной на рынке вытащили!))))
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Что-то пачечка баксов для 1,3 ляма сильно тощая. Ну на 1,3 штуки может и потянет.

Клоун Юґик в очередной раз показал свой проФФесионализм, для правдоподобия хоть бы чемодан баксов из под матраса для фото сессии притянул.
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Новость типа покушения на Шокина при помощи тепловизора.
С элитного бухла уже перешел на самогонку?
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Да нет! Это он для Иришки своей пишет. Для понту, а вы повелись...
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юГик обиделся. брали лично для него, а поделиться забыли. подонки.
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Сам себя не пропиаришь, от других хер дождешься. Да, Югик? Ну тупо как- то, наверное Ирка придумывала.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители задержали группу рэкетиров в Киеве: вымогали $1,3 млн "лично для главы ГПУ", - Луценко. ФОТОрепортаж
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