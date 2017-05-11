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Все про:банки (1548) взрыв (4052) Николаев (1241) Нацполиция (7296) СБУ (14182)

 В центре Николаева прогремел мощный взрыв. ФОТОрепортаж

В центре Николаева прогремел мощный взрыв. Неизвестные подорвали двери в банк "Південний" - взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" с места событий.

Так, взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская в котором располагается банк "Південний".

В центре Николаева прогремел мощный взрыв 01

"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", - сообщает корреспондент издания.

В центре Николаева прогремел мощный взрыв 02

На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.

В центре Николаева прогремел мощный взрыв 03

По предварительной информации пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров. Вместе с тем, стоит отметить, что после взрыва многие жители дома выбежали на улицу.

В центре Николаева прогремел мощный взрыв 04

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции и оперативники СБУ. Взрывотехники обследуют место взрыва.

В центре Николаева прогремел мощный взрыв 05

Напомним, ранее сообщалось о том, как в апреле 2016 года в Одессе главный офис банка "Південний" обстреляли из гранатомета. Стоит отметить, что банк "Південний" зарегистрирован в 2006 году в городе Одесса и согласно официальным данным насчитывает 186 акционеров, а в учредителях значатся несколько предприятий.

В центре Николаева прогремел мощный взрыв 06

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А можливо засновник Міжнародного інвестиційного банку. Конкурентів зменшує.
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Ничего, сейчас СБУ, чтобы продемонстрировать свою успешную работу, найдет очередной тайник с тремя патронами разных калибров и получит за это четыре медали и две квартиры.
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Нова "руssкая весна" йде повним ходом, поки Авакян відмазує сепаратистів-вбивць типу Аброськіна/Голубана, а Югік - ловить віртуальних чортів з бодуна...
Треба об'єднуватись громадянам в саммоборону від Гавноблоку, МВС і СБУ - все це одне антинародне КОДЛО!
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Открыл фабрику по пошиву одежды для пожарных из своих визиток. Спрос бешеный.
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Я так розумію,що ти будеш в самообороні разом з ляшком і бпп бо це по твоєму народне кодло.
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судя по тому, что подорвали входные двери, целью теракта был общественный резонанс и раскачка ватного населения... толерантное отношение власти к ватникам и сепарам может стать основой для контрреволюции и еще большим жертвам.
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все много проще. труху так с неугодными еще в 90-х научили бороться. вот он и "работает".
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Ці відброси рюкзаковича та сбу можуть тільки успішно робити насилля над матерами та дружинами учасників АТО, які загинули за Україну!. Поддонки.
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Это путлеровские террористы ! ... На крупные диверсии не хватает сил, гадят по мелочам ! ... Мемориальную доску повредят, цветы на клумбе вырвут и т.п. ...
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Очередные "патриоты"? или ветераны АТО, "борющиеся" с российскими банкам?
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Чисто фсбэшная диверсия в связи с Евровидением и безвизом. Ну и ситуацию пытаются расшатать , людей запугать .
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