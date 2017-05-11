 В центре Николаева прогремел мощный взрыв. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" с места событий.
Так, взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская в котором располагается банк "Південний".
"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", - сообщает корреспондент издания.
На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.
По предварительной информации пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров. Вместе с тем, стоит отметить, что после взрыва многие жители дома выбежали на улицу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции и оперативники СБУ. Взрывотехники обследуют место взрыва.
Напомним, ранее сообщалось о том, как в апреле 2016 года в Одессе главный офис банка "Південний" обстреляли из гранатомета. Стоит отметить, что банк "Південний" зарегистрирован в 2006 году в городе Одесса и согласно официальным данным насчитывает 186 акционеров, а в учредителях значатся несколько предприятий.
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