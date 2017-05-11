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 Оккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты проводят очередной обыск у крымских татар на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке адвокат Эдем Смедляев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня снова обыск у Изетов Риза в Строгановке и операция "Чистый четверг" в действии", - рассказал он.

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Оккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову 06

Изетов Риза

По данным активистов, которые прибыли к дому Изетова для плоддержки, для проведения обыска оккупанты с раннего утра перекрыли в районе три улицы.






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Окупанти їх бояться, бо це їхні потенційні вороги.
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5 копійок - , когда были в Украине тоже Киев шатали.... Все еще впереди, если Крым вернется...- будет нам Халифат тоже... Татары за свое бьются и пофиг им рашка или Украина... - и это правильно на самом деле для сохранения нации.
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Питерской тюрьмы - самои большой в мире. Будет мало пока хуйловцы правят
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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