 Оккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке адвокат Эдем Смедляев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня снова обыск у Изетов Риза в Строгановке и операция "Чистый четверг" в действии", - рассказал он.
По данным активистов, которые прибыли к дому Изетова для плоддержки, для проведения обыска оккупанты с раннего утра перекрыли в районе три улицы.
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