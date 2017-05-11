 Оккупанты нагрянули с очередным обыском к крымскому татарину Изетову. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке адвокат Эдем Смедляев, передает Цензор.НЕТ "Сегодня снова обыск у Изетов Риза в Строгановке и операция "Чистый четверг" в действии", - рассказал он.

Изетов РизаПо данным активистов, которые прибыли к дому Изетова для плоддержки, для проведения обыска оккупанты с раннего утра перекрыли в районе три улицы.