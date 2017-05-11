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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17038) пожар (3193) рынок (420) ГСЧС (1000)

 Спасатели ликвидировали пожар на Дарницком рынке в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в складском помещении на Дарницком рынке в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

"10 мая в 17:37 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Бориспольская, 1. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в 1-этажном складском здании по хранению продуктов питания возникло возгорание на площади 300 кв.м. В 18:04 спасателям удалось локализовать очаг возгорания, а уже в 18:18 пожар был полностью ликвидирован", - сказано в сообщении.

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По данным ведомства, в результате пожара повреждены конструктивные элементы кровли, деревянное перекрытие, поддоны, упаковочные ящики и продукты питания.

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"К счастью, никто не пострадал. Причина пожара будет установлена ​​правоохранительными органами",- отметили в ГСЧС.

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Фото: пресс-служба ГСЧС/Facebook
Для тушения пожара было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 34 человека личного состава.
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Не горят рынки просто так. А тут еще и радиорынок с Харьковского на Дарницкий переехал.
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Проводка не выдержала, нечего картоху жарить
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели ликвидировали пожар на Дарницком рынке в Киеве. ФОТОрепортаж
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