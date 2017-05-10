 Активисты и бойцы АТО митингуют возле здания Нацполиции в Днепре с требованием беспристрастного расследования событий 9 мая. ФОТОрепортаж

Как сообщает Артем Хронюк, глава сообщества ветеранов АТО, они требуют, чтобы им сказали кто виноват, почему на празднике присутствовали титушки и почему бездействовала полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сайт города Днепр.
"Так получилось, что многие ребята пришли с детьми, кто-то с родителями, кто-то со стариками, с родными, которые там воевали. Мы только поднесли корзину цветов и красные флаги. И тут нам показывают эту символику, которая запрещена законом. Мы не говорим о каких - то эмоциях, а опираемся на законодательную базу, она принята властью правоохранительных структур. Здесь собралось около 40 человек, мы хотим чтобы нам дали четкую информацию почему полиция допустила то, что 7 наших ребят побили, да так, что отвезли в Мечникова. Милицию не били. Почему вы к нам относитесь с таким неуважением, с такой ненавистью? Многие из нас бывшие сотрудники милиции. Что насчет слов Филатова о прекращении финансирования ветеранских организаций, мы изначально были против финансирования, это наши личные деньги", - заявил Хронюк.
"Участники акции также требуют публичную переаттестацию личного состава ГУНП, выявить заказчиков провокации и привлечь их к ответственности, лишить Александра Вилкула депутатской неприкосновенности, а Президента Украины Петра Порошенко просят дать публичную оценку произошедшим событиям. Также ветераны и активисты требуют от полиции и МВД обнародовать информацию о ходе и результатах следствия", - сообщает Информатор.
На протестной акции звучали разные слоганы, в основном - против Вилкула ("Вілкуляку на гілляку"), против бездействующей полиции ("Поліція з народом чи з Вілкулом-уродом?", "Репешка у відставку") и непосредственно против агрессивных "людей спортивной наружности" ("Тітушок на нари!").
Около 19.30 к митингующим вышел вновь назначенный глава Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Он рассказал, что относительно требований участников акции сейчас в Главном Управлении проводится совещание вместе с представителями патриотов и ветеранских организаций.
"После проведения работы мы выйдем и объясним ситуацию, - пообещал он. - Мы разобрали уже 3 вопроса, остальные в процессе".
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Коли ця СУКА вчинить так само то не сховаєтся навіть у ліпецьку з своїм расєйськолюбімім виводком
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Как преступник может расследовать совершённое им злодеяние?
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знаєте Шановні..... мене цей пост убив на повал.насамперед правдою.
Это просто катастрофа народ Украины!!!!!!
Руслан Каримов
Всё пишут: "где атошники"? "Почему не соберутся и не вломят пи@ды титушкам, вилкулам, мусорам, и новой полиции?" "Почему керуют новой полицией киборги, а от них ни слуху ни духу"? И т.д и т.п....
Тут мы, атошники, есть, вкусившие крови и умеющие и ломать и убивать... ну а дальше что? Что дальше, спрашиваю?
Бьют одного атошника, а 50 человек стоит рядом и снимает это избиение на телефон. В маршрутках пидорасы- маршрутчики выкидывают атошников за убд из маршрутки, а пассажиры молчат, они торопятся и тоже начинают ругаться с атошниками.
Могильные камни атошников пид@расы-вандалы-мародёры обливают краской, общество молчит, у них, мля, свет дорогой, газ и прочее. Вата плюёт и рвёт украинский флаг, за который заступается один атошник и попадает со всех сторон под раздачу, а вокруг все с прилипшими к жопам языками стоят молча и ведут наблюдение...
Или не так?
Или вчера толпа людей бросилась защищать своих защитников, ломая ряды мусорков и титушни, топтая в пыли всю эту нечисть?
Вилкулов, Аброськиных, вчерашних сепаров с убэдэшной ксивой, не атошники привели к должности... оппоблок не атошники оставили при власти, с деньгами и депутатскими креслами и неприкосновенностью.
Так что вы хотите от атошников?
Чтоб мы воевали? Учили воевать? Думали о стране? О своих семьях? О своём финансовом положении? При этом били вату, титушню, мусоров, вилкулов, аваковов???
А что будете делать вы в это время? Писать посты возмущения в фейсбуке?
Только у меня в подписчиках четыреста человек из Днепра(!)
Почему не спалили мусарню, я вас спрашиваю? Если на то пошло, вы возмущенны и вы - герои?!
Почему не сожгли дом сепаратисту вилкулу? Почему за пролитую кровь атошника, не пролили 50 литров титушной крови?
А знаете, почему?
Потому, что боитесь за свои жопы! Пусть кто-то другой , только не я, лучше атошники... их посадят, а потом поднимется хипишь отпустят, а мы поддержим!
Да не поддержите вы!!!
Вы даже не в состоянии себе в этом признаться, дорогие граждане государства, в котором идёт война и на фронте и в тылу...
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тому що їм моментом пришиїють статті і посадють.
Благо авячков сколотив майже чотириста тисч мінтів .
Скільки активістів і атошиків УЖЕ СИДЯТЬ ? Тисячі .... А арод що ? Нрод СТОЇТЬ БЛЯ В СТОЙЛАХ .
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Піднімайтеся, шановні. Українці- щирі. За Правду підтримають. А ось брехню нутром чують. І називайте це, як хочете
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цензор рулює.
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В то же время власть как будто панически опасается активности гражданского общества, поэтому не использует в главном для страны деле - укреплении безопасности - потенциал ветеранов АТО. Хотя сразу несколько областей (все по линии соприкосновения с РФ плюс приморские) могут в любой момент оказаться полем битвы за Украину. Там РФ имеет серьёзные ресурсы: во многом зомбированное пропагандой "русского мира" население, российская агентура, отряды организованных титушек-боевиков, свои люди во власти на всех уровнях, слабость местной системы госуправления и полиции.
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Мне ближе всего знакома ситуация в Херсонской области, набитой российской агентурой и пророссийской сволочью, курируемой напрямую из оккупированного Крыма. Единственной, кроме армии, силой, способной противостоять РФ-провокациям, являются там добровольцы крымского батальона им. Номана Челебиджихана и гражданского формирования "Аскер". Они принципиальны и неподкупны, они изобличают сепаратистов на временной границе, пресекают любые попытки местных сторонников РФ поднять голову.
Уже полтора года "на столе" президента лежит приказ о включении патриотов, вышедших из Крыма, среди которых ветераны АТО, в кадровый состав ВСУ (или Нацгвардии). Но президент его не подписывает, несмотря на многократные просьбы даже такого человека, как Мустафа Джемилев. Полный игнор, хотя конкретные обещания давали уже на уровне министра обороны.
То есть, получается, что патриоты Украины, мотивированные не личной выгодой люди, служить стране не должны. И это - рядом с российской военной армадой, морем потенциальных предателей вокруг. Думаю, что такая ситуация по сути своей не оригинальна, похожее отношение власти к патриотам практикуется и в других взрывоопасных областях, министерствах, ведомствах, органах власти... Создаётся впечатление, что власть боится своих больше, чем врага. Как это понимать иначе? Остальные предположения ещё хуже.
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Вывод. Если немедленно не институализировать добровольцев в разном полезном для страны качестве, если повсеместно, с Киева до всех регионов и городов, не опереться в сохранении страны на ветеранов АТО, на патриотов, то эта бочка с порохом непременно рванет. И события в Днепре (п)окажутся детской игрой в крысу. Это лишь вопрос времени, которое в данный момент работает против нас.
Я не навожу панику, не раскачиваю будку, не разгоняю зраду. Но хочется как-то намекнуть власти, если до самой неё ещё не дошло, что так, шаг за шагом, можно лишиться и власти, и Украины.
Айдер МУЖДАБАЕВ
[Власть не использует потенциал патриотов для укрепления безопасности - журналист]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1494413748-vlast-ne-ispolzuet-potentsial-patriotov-dlya-ukrepleniya.html
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гібридна війна путьки , котрий використвує БАРИГ в дії.... Головні агенти кремля сидять не в лугадонії , а в КИЄВІ .
Це не видно лише ІДІОТОВІ.
Всі ДІЇ , дійсно ДІЇ бариг ЗВЕДЕНІ до знищення ДЕРЖАВИ.Опустіть їх мандьож , котрий і залишаєтся мандьожом . Згадаєте ПІДАРИСТИЧНУ заяву ПОРОХА про херовий БЄСМЄРТНИЙ ПОЛК , і факт його шєствія ПІД ЗАХИСТОМ ПАЛІЦІЇ - читай ПАТРОНАТОМ ОНОЇ ГНИДИ.
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Сегодня по ехпресо рассказывали как тролили вату. Короче приделали голову Манергейма к лейтенантскому кителю красной армии и прицепили ленточку, так вата аж кончала просилась сфотаться. До дого момента пока не узнавала что это Густав вон Маннергейм и на нем зажмуреной русни больше 200 000 пар копыт и рогов.
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В Запоріжжі патрульні переїхали жінку, - повне відео свідків.
Це аваківська під@расня.
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"Как сообщает Артем Хронюк, глава сообщества ветеранов АТО, они требуют, чтобы им сказали кто виноват, почему на празднике присутствовали титушки и почему бездействовала полиция, передает..."
Не, не бездействовала. Просто издева..., работала.
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У Запоріжжі на масових заходах на честь Дня Перемоги в Другій світовій війні молодик, завішаний медалями, приймав квіти і поздоровлення від дітей. Фото "ветерана" опублікувало видання 061, передають Патріоти України.
Після публікації фотографії в соцмережах, чоловіка впізнали. Це - 70-річний екс-депутат Запорізької міськради від КПУ Генадій Битюцький, який народився через два роки після закінчення війни (в 1947-му році). Він очолює раду Запорізької обласної громадської організаціїї спільноти безквартирних офіцерів.
В інтернеті про нього пишуть, як про ветерана Збройних Сил. Серед медалей, які повісив собі на груди Генадій Олександрович - жодної бойової, а кілька - взагалі підробки, помітили користувачі соцмереж.
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