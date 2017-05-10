 Активисты и бойцы АТО митингуют возле здания Нацполиции в Днепре с требованием беспристрастного расследования событий 9 мая. ФОТОрепортаж

Как сообщает Артем Хронюк, глава сообщества ветеранов АТО, они требуют, чтобы им сказали кто виноват, почему на празднике присутствовали титушки и почему бездействовала полиция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сайт города Днепр "Так получилось, что многие ребята пришли с детьми, кто-то с родителями, кто-то со стариками, с родными, которые там воевали. Мы только поднесли корзину цветов и красные флаги. И тут нам показывают эту символику, которая запрещена законом. Мы не говорим о каких - то эмоциях, а опираемся на законодательную базу, она принята властью правоохранительных структур. Здесь собралось около 40 человек, мы хотим чтобы нам дали четкую информацию почему полиция допустила то, что 7 наших ребят побили, да так, что отвезли в Мечникова. Милицию не били. Почему вы к нам относитесь с таким неуважением, с такой ненавистью? Многие из нас бывшие сотрудники милиции. Что насчет слов Филатова о прекращении финансирования ветеранских организаций, мы изначально были против финансирования, это наши личные деньги", - заявил Хронюк."Участники акции также требуют публичную переаттестацию личного состава ГУНП, выявить заказчиков провокации и привлечь их к ответственности, лишить Александра Вилкула депутатской неприкосновенности, а Президента Украины Петра Порошенко просят дать публичную оценку произошедшим событиям. Также ветераны и активисты требуют от полиции и МВД обнародовать информацию о ходе и результатах следствия", - сообщает Информатор.На протестной акции звучали разные слоганы, в основном - против Вилкула ("Вілкуляку на гілляку"), против бездействующей полиции ("Поліція з народом чи з Вілкулом-уродом?", "Репешка у відставку") и непосредственно против агрессивных "людей спортивной наружности" ("Тітушок на нари!").Около 19.30 к митингующим вышел вновь назначенный глава Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Он рассказал, что относительно требований участников акции сейчас в Главном Управлении проводится совещание вместе с представителями патриотов и ветеранских организаций."После проведения работы мы выйдем и объясним ситуацию, - пообещал он. - Мы разобрали уже 3 вопроса, остальные в процессе".





Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.