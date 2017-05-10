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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (269) Порошенко (12832) Россия (70371) США (12517) Донбасс (14481)

 Порошенко проинформировал делегацию Палаты представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. В состав американской делегации вошли конгрессмены Майкл Маккол, Уилл Херд, Марта Максалли, Кенни Марчант, Клей Хиггинс, Кэтлин Райс, Датч Рупперсбергер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава государства поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности нашей страны и внедрении необходимых внутренних реформ.

Порошенко сообщил конгрессменам о ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушения режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Порошенко выразил надежду, что Конгресс США будет и в дальнейшем активно поддерживать Украину, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хельсинкская комиссия Конгресса США будет следит за делами украинских политзаключенных в РФ: "К ним применено ложное правосудие за их достойные поступки"

Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.

Порошенко проинформировал делегацию Палаты представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе 01

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Нормальная ситуация, отлаженный бизнесс с торговыми партнерами.
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Таки да..... , наш брехун, над усіма брехунами найбрехливіший.
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Не позволяйте этой липецкой марионетке куйла никого информировать! Их с куйлом взляд на ситуацию - это "АТО" и "внутренний конфликт". Причем внутри страны оно брешет одно, а за ее пределами - другое!
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Он еще в НКВД при Сралине служил,реформатор.
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И причёска советская и стул рукой схватил по-советски... прямо как на паРаша ТВ - поиски сракальных знаков...
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У мене теж запитання. Вони хоч знають де той Дамбас?
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Це переказ історій, які Порошенко вислухав від тих, хто їх почув від третіх осіб, які знаходяться далеко від переднього краю і самі отримують інформацію переказану вже з власними інсинуаціями.
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Сука прискакала,этот начешет про гражданскую войну
Порошенко проинформировал делегацию Палаты представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 4759

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ну упало говно на пол.
подумаешь, велика новость.
вот если бы оно уже не встало - тогда да.
а так... говно, а не новость. а ты - говнарь соответственно. бггг...
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Вы не обежайтесь что все только информация)но в культурных странах принято по голове столько гладить рукой по голове преступника,пока эму не дойдёт или до мозга не протрут)это я вам примитивным языком)))
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При ситуацию на Донбассе эт конечно хорошо... А как же про российские танкеры в Николаеве? Что они там делают?
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Коли запала тиша, Птіцин обізвався першим:

- Ету пєсню пєлі у нас дома, - сказав він, шморгаючи носом. - і так на душє чьо-то грустно стало. Е-е-х…

Воронові майнула збитошна думка, що зараз він схопиться на ноги й скаже: «Ребята, я остаюсь с вамі! Навсєгда! Какая там в хрєна амністія, нє вертє етім большевіцкім басням, ми с вамі будєм стаять да канца!»

Та це малювала пустотлива уява. А Птіцин сказав:

- Дєд мой, ну, которий по фамілії Птах, часто пєл ету пєсню.

Він так усім забив баки тим дідом, що розм'яклий Семен Чучупака згадав і свого:

- А мій дід, чи то пак, прадід, як прийшов із царського війська, то теж любив увернути кацапське слівце. Оце, було, стане в сажу коло свиней і давай з ними по-московському цвенькати: «Чу-чу, пакосна!»

- Как-как? - перепитав Птіцин.

- Чу-чу! - повторив Чучупака. - Це ж так у нас до свиней погукують, коли вони шкоду роблять. То дід, чи то пак, прадід отак-о до них і звертався: «Чу-чу, пакосна!» Через те й на нього почали казати Чу-чу-пака. Відтоді ми всі Чучупаки.

- Любопитно, - сказав Птіцин. - Очєнь даже любопитно. І что, только со свіньямі разгаварівал па-рускі?

- А з ким же іще? - здивувався Семен Чучупака. - У Мельниках більше ніхто й не вмів по-московському.

- І что, ані єво панімалі?

- Хто? - не зрозумів Семен.

- Свіньї.

- Як оце я тебе.

- Удівітєльно, - знизав худими плечима Птіцин.
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Объяснил бы народу как главнокомандующий почему его генералы возлагают цветы Ватутину и не носят цветы на могилы своих солдат погибших под их четки руководством.
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оно 8-го мая на фоне Героев АТО шото плямкало про безвиз, евровидение, Джамалу и Руслану.
совсем плохой стал шлемазл...
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На фотке: чувак справа, от Петра Лексеича- у него тока одна щека за габариты башки вышла. У Петра Лексеича- обе! У остальных- как у меня, не вышли. Я- специально проверил, у зеркала.
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проинформировал и проинформировал , а они же не знали
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А,що ти ще вмієш робити окрім,як інформувати і прикидуватись дурнем і в той же час краси бабло з бюджету зі страшною силою...
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Лицо Украины с каждым новым фото все страшнее! Это вообще тот самый Порошенко, которого вы.бирали в Президенты?
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Очередную порцию печенек завезли.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко проинформировал делегацию Палаты представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе. ФОТО
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