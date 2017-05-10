 Порошенко проинформировал делегацию Палаты представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава государства поблагодарил за мощную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии, усилении обороноспособности нашей страны и внедрении необходимых внутренних реформ.
Порошенко сообщил конгрессменам о ситуации на Донбассе и продолжающихся провокациях и нарушения режима прекращения огня со стороны контролируемых Россией боевиков.
В ходе встречи была подчеркнута необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Порошенко выразил надежду, что Конгресс США будет и в дальнейшем активно поддерживать Украину, в том числе путем принятия соответствующих законов и резолюций.
Стороны также обсудили усиление сотрудничества в сфере укрепления оборонной способности Украины противостоять российской агрессии.
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Путин упал на гала-матче НХЛ в Сочи
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подумаешь, велика новость.
вот если бы оно уже не встало - тогда да.
а так... говно, а не новость. а ты - говнарь соответственно. бггг...
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https://www.youtube.com/watch?v=O6QZURtxPoo
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- Ету пєсню пєлі у нас дома, - сказав він, шморгаючи носом. - і так на душє чьо-то грустно стало. Е-е-х…
Воронові майнула збитошна думка, що зараз він схопиться на ноги й скаже: «Ребята, я остаюсь с вамі! Навсєгда! Какая там в хрєна амністія, нє вертє етім большевіцкім басням, ми с вамі будєм стаять да канца!»
Та це малювала пустотлива уява. А Птіцин сказав:
- Дєд мой, ну, которий по фамілії Птах, часто пєл ету пєсню.
Він так усім забив баки тим дідом, що розм'яклий Семен Чучупака згадав і свого:
- А мій дід, чи то пак, прадід, як прийшов із царського війська, то теж любив увернути кацапське слівце. Оце, було, стане в сажу коло свиней і давай з ними по-московському цвенькати: «Чу-чу, пакосна!»
- Как-как? - перепитав Птіцин.
- Чу-чу! - повторив Чучупака. - Це ж так у нас до свиней погукують, коли вони шкоду роблять. То дід, чи то пак, прадід отак-о до них і звертався: «Чу-чу, пакосна!» Через те й на нього почали казати Чу-чу-пака. Відтоді ми всі Чучупаки.
- Любопитно, - сказав Птіцин. - Очєнь даже любопитно. І что, только со свіньямі разгаварівал па-рускі?
- А з ким же іще? - здивувався Семен Чучупака. - У Мельниках більше ніхто й не вмів по-московському.
- І что, ані єво панімалі?
- Хто? - не зрозумів Семен.
- Свіньї.
- Як оце я тебе.
- Удівітєльно, - знизав худими плечима Птіцин.
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совсем плохой стал шлемазл...
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