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 Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой прекратили незаконную деятельность пяти автомобильных заправок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)УК, был установлен ряд заправок, которые работали с нарушением правил безопасности.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 18,8 тысячи литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Общая стоимость изъятого составляет более 1,4 миллиона гривен. Расследование уголовного производства продолжается.

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Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 01

Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 02

Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 03

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Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 04

Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 05

Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 06

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Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 07

Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 08

Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности 09

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а налоговая каким боком к правилам безопасности?
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какое отношение имеют барашники к правилам безопасности.
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Гордая надпись disel EURO 5.Соляркой и не пахло там-бодяга на нефтяных отходах перегонки !!
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А что были ВМЕНЯЕМЫЕ которые рискнули заправится у них дизелем ? Боюсь что ремонт может крепко по деньгам стать .
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это что-то новенькое,налоговая и безопасность .....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности. ФОТОрепортаж
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