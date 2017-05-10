 Налоговики пресекли работу пяти АЗС в Киевской области, которые работали с нарушением правил безопасности. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений)УК, был установлен ряд заправок, которые работали с нарушением правил безопасности.
В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято 18,8 тысячи литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
Общая стоимость изъятого составляет более 1,4 миллиона гривен. Расследование уголовного производства продолжается.
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