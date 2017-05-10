 Порошенко и лидер Умеренной партии Швеции Батра скоординировали усилия по противодействию строительства Россией газопровода "Северный поток-2". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку Украины представителями Умеренной партии, в частности в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в вопросе противодействия российской агрессии, сохранения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства обратил внимание госпожи Батры на ухудшение ситуации безопасности на Донбассе, невыполнение Россией Минских договоренностей и ущемления прав и свобод крымских татар и украинцев в Крыму", - говорится в сообщении.
Стороны согласились с необходимостью сохранения единства внутри ЕС в вопросе противодействия российской агрессии и высказались за продолжение действия санкций против России. Лидер Умеренной партии со своей стороны поздравила Украину с позитивными сдвигами на пути реформ и подчеркнула дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ее политической силы.
Стороны также скоординировали усилия для противодействия строительству Россией газопровода "Северный поток - 2".
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