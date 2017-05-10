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 Политика Украины
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Все про:газопровод (554) Порошенко (12830) Швеция (479)

 Порошенко и лидер Умеренной партии Швеции Батра скоординировали усилия по противодействию строительства Россией газопровода "Северный поток-2". ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко принял лидера Умеренной партии Швеции Анну Шинберг Батру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Глава государства поблагодарил за последовательную поддержку Украины представителями Умеренной партии, в частности в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в вопросе противодействия российской агрессии, сохранения санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства обратил внимание госпожи Батры на ухудшение ситуации безопасности на Донбассе, невыполнение Россией Минских договоренностей и ущемления прав и свобод крымских татар и украинцев в Крыму", - говорится в сообщении.

Стороны согласились с необходимостью сохранения единства внутри ЕС в вопросе противодействия российской агрессии и высказались за продолжение действия санкций против России. Лидер Умеренной партии со своей стороны поздравила Украину с позитивными сдвигами на пути реформ и подчеркнула дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ее политической силы.

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Стороны также скоординировали усилия для противодействия строительству Россией газопровода "Северный поток - 2".

Порошенко и лидер Умеренной партии Швеции Батра скоординировали усилия по противодействию строительства Россией газопровода Северный поток-2 01

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Со Швецией надо дружить. Рашке до Швеции еще ого-го как. В Швеции делают такие аппараты, что Рашке и не снилось

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Говорят шо скоро Крендель будет координировать усилия с Норвежским обществом любителей майских жуков.
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Т.е. ему не нужно было встречатся с теми, кто поддерживает Украину?
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очень жаль, но пока порошенко и путин в категории слон и моська
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Северный поток 2 эмигрантов со стороны кацапни а не газа будет))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и лидер Умеренной партии Швеции Батра скоординировали усилия по противодействию строительства Россией газопровода "Северный поток-2". ФОТО
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