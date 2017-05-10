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Все про:граната (598) Черниговщина (480)

 На Черниговщине Нацполиция изъяла и уничтожила три боевых гранаты. ФОТО

В поселке Десна Козелецкого района по информации военной службы правопорядка полиция обнаружила у местного кафе пакет с ручными гранатами и патронами к автоматическому оружию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Секторе коммуникации полиции Черниговской области

В сообщении отмечается: "9 мая в полицию поступила информация из военной службы правопорядка, что в поселке Десна Козелецкого района неподалеку от местного кафе обнаружен пакет, в котором предварительно находятся три корпуса ручных осколочных гранат "Ф-1" и три боевых запала.

Со слов свидетелей, пакет оставил неизвестный. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции и взрывотехники. Информация подтвердилась, специалисты действительно обнаружили на обочине лесополосы пакет с тремя корпусами гранат "Ф-1", запалами к ним и почти полторы сотни патронов калибра 5,45 мм к автоматическому оружию. Несмотря на значительную коррозию запалов, взрывотехники уничтожили их на месте. Гранаты и патроны направлены на экспертизу.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается досудебное расследование".

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На Черниговщине Нацполиция изъяла и уничтожила три боевых гранаты 01

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На Черниговщине Нацполиция изъяла и уничтожила три боевых гранаты 02

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не называйте этих держиморд "национальной полицией", эти латентные сепары и предатели к нации не имеют отношения, это отбросы и выродки бандитско-олигархических кланов. Они не имеют отношения даже к тупой и лживой советской милиции, и даже к правоохранителям в принципе. Я даже не знаю, как их правильно назвать. Наверное, это незаконные, но узаконенные высшим бандвом вооруженные формирования наемников без национальности, чести и чувства какого-либо долга, даже карточного.
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Это будущий президент Украины . Он привезет гречку и 54.8% граждан , за него проголосуют . Это же Украина
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Лучше б так:

На Черниговщине Нацполиция изъяла и уничтожила три боевых титушки
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Черниговщине Нацполиция изъяла и уничтожила три боевых гранаты. ФОТО
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