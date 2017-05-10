 На Черниговщине Нацполиция изъяла и уничтожила три боевых гранаты. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в С екторе коммуникации полиции Черниговской области

В сообщении отмечается: "9 мая в полицию поступила информация из военной службы правопорядка, что в поселке Десна Козелецкого района неподалеку от местного кафе обнаружен пакет, в котором предварительно находятся три корпуса ручных осколочных гранат "Ф-1" и три боевых запала.

Со слов свидетелей, пакет оставил неизвестный. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции и взрывотехники. Информация подтвердилась, специалисты действительно обнаружили на обочине лесополосы пакет с тремя корпусами гранат "Ф-1", запалами к ним и почти полторы сотни патронов калибра 5,45 мм к автоматическому оружию. Несмотря на значительную коррозию запалов, взрывотехники уничтожили их на месте. Гранаты и патроны направлены на экспертизу.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.