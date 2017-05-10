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Все про:Днепр_город (2621) избиение (11118) нападение (1622) титушки (509)

 Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

Активисты идентифицировали шесть "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО во время массовых мероприятий 9 мая в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook бывший военный журналист, волонтер, доброволец, участник боевых действий на Саур-Могиле Родион Шовкошытный.

Опознаны шесть днепровских титушек, причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер 01


"Опознаны уже 6 днепровских "джоболдов", которые под защитой милиции и вместе с ними избили атошников на 9 мая: Ваня Джоболда, Руслан Дудаев, Владимир Шевченко, Антон Маковецкий, Орхан Аскерадзе, Влад Бондарук. Джоболда был первым. Его узнал Кузьма Тутов. Потом нашли Дудаева. Этот очень-очень умник запилил селфач в тот же день, после избиения атошников, где затегал еще двух своих корешей - Шевченко и Маковецкого. Обоих опознали на видео по их одежде. Маковецкий репостнул фотку себе, тоже очень-очень умник", - отмечает волонтер.


Опознаны шесть днепровских титушек, причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер 02


Смотрите также: "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Опознаны шесть днепровских титушек, причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер 03


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Опознаны шесть днепровских титушек, причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер 04

В самом Днепре люди идентифицировали Аскерадзе и Бондарука.


Опознаны шесть днепровских титушек, причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер 05

Опознаны шесть днепровских титушек, причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер 06

Смотрите также: "Ваша роль - нулевая. Никогда договорняки ни к чему нормальному не приводили", - первый замглавы МВД Яровой экс-руководителям полиции Днепра. ВИДЕО

"Все их надменные улыбки изменились сейчас испугом - Джоболда, Дудаев, Бондарук поудаляли свои аккаунты. Но ... скрины же .. как известно же ..)", - пишет Шовкошытный и просит обратить внимание на "титушек" Днепропетровский центр Федерации смешанных единоборств Украины и Национальную федерацию смешанных единоборств ММА Украины, членами которых они являются.

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Бондарчук ?! А я думал, что то Добкин младший То же такой веселый и потеряный...
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Владімір Шевчєнко - тітушка - під...ар з Дніпра!


Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер - Цензор.НЕТ 6029
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Ось кого зараз не вистачає,немає лідерів у радикалів. Ярош Дмитро не є такою людиною.
/13901179.htm" target="_blank" >Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер - Цензор.НЕТ 8628
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Ну вот Вилкула опознают начиная с 26.01.14, разгон днепропетровского майдана, прошлогодний типа крестный ход, вчерашняя провокация. И что? Не зря Порошенко получал ярлык на президентство у Фирташа с Левочкиным изи Оккупационного блока, чтобы трогать Вилкула. Да и Интер нужен Порошенко, чтобы хвалил и помогал на второй срок
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Я так понимаю в спорт надо принимать включая знание Гимна Украины и краткой истории российской окупации, иначе титушню из спорта не выкинуть! Они или продадутся бандитам, сепарам, или в итоге сбегут в росспорт! Зачем украинскому спорту воспитывать за бюджетные деньги таких уродов?
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тупые пи4оры пушо.
им все равно, кому прислуживать.
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Нужно с титушками делать так как делала Латвия в свое время - Лишать гражданства Украины и 12 часов на выезд с Украины!
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Проблема в том, что степень вины возлагается на титушню безмозглую да на продажную полицию. Так, засодют трех-четверых для проформы. А вот главная беда так и останется безнаказанной... Глубже копать надо, глубже ...
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в конце 70-х вначале 80-х в подвалах домов организовывали подпольные секции каратэ и киокушинкай в дохлом ссре,много тогда бандюков и ментов тренировались вместе...кстати..
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Ну что Юрррочка,не посадиш этих чмошников,не мешай активистам сделать то,что они считают нужным.
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донецкие титушки во главе с недобитыми рыгами постепенно оккупируют всю Украину...уже до Днепра дошли...избивают наших героев в мирных городах!!!Не повод ли задуматься всем??!!! и действовать вместе с ветеранами АТО по пресечению распространения данбасской чумы по нашей Украине???
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Надеюсь их найдут на пустыре и заброшенных стройках холодными. На наших мусоров надежды нету.
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Надо сделать так, что бы они все уже сегодня тикали в Крым. У нас так в свое время сделали. А вилкина надо закрыть в СБУ.
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попали джобалдушки по полной.у них один путь - делать ноги в мордовию. Иначе патриоты сделают работу полицаев - очьень важьно.
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Тітушки потрібні цій владі, так само як і попередній

10 мая 2017, 15:45
Вас же не вводять в оману заяви міністра Авакова щодо останніх подій в Дніпрі, так? Зняти керівників місцевої поліції на радість фб-аудиторії, це добре, звісно. Але в МВС ще чимало посад, куди можна тишком-нишком пересунути цих діячів.

Тим більше, звільнений керівник обласної поліції Репешко − давній друг і соратник Авакова. Ось, наприклад, полковник Лютий сьогодні очолює обласну поліцію Черкащини. А до цього він керував міською поліцією Кривого Рогу, коли там з численними порушеннями обирали Вілкула-старшого. З тітушками. І з каруселями. І насцявши громадянам в очі, Лютого не звільнили з органів. А пересунули на іншу посаду. Ще вищу.
Бо в нас же страшенний недобір в Нацполіції, вам же казав речник МВС. Саме тому туди й беруть зрадників, сепаратистів, корупціонерів і катів. Привіт, Юрі Голубану!
Тому, що майже нічого не змінилося за ці роки. І союз ментів та тітушок, так само міцний, як завжди. Бо тітушки потрібні цій владі, так само як і попередній.

Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер - Цензор.НЕТ 8318

Подивіться на перше фото. Воно зроблено чотири роки тому, ще за Януковича. На ньому найвідоміший «тітушка» України − Вадим Тітушко з братвою дружньо спілкується з «беркутівцями». Згодом, з'ясувалося чому: Вадік Тітушко та його друзі-бандити займалися в клубі бойових мистецтв «Будо» при Білоцерківському райуправлінні міліції. Тобто, були таким собі спецпідрозілом міліції «Тітухан».

Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер - Цензор.НЕТ 954

Друге фото − вчорашнє з Дніпра. На ньому нова поліція охороняє і супроводжує натовп тітушок. ̶Му̶с̶о̶р̶а̶ Поліцейські нормально спілкуються і не затримують нікого з цієї банди. Тому що тітушки і є наша нова поліція. Її спецпідрозділ. І коли Аваков з гнівом і пафосом знімає з посад керівників і обіцяє рішуче розібратися і всіх покарати, не забудьте його спитати: чи хтось взагалі з цього ментівсько-тітушного кодла був покараний за ці роки? Беркута, що стріляли на Майдані? Тітушня, яка вбивала і калічила людей? Сепаратисти-мусора? Максимум, що їм загрожує: звільнення з посади і від'їзд з країни, як Швецову та Фучеджи. Де на гроші фсб та вілкула-ахметова-льовочкіна вони спокійно чекатимуть повернення в країну. Щоб перехопити контроль над МВС та над бандами тітушок. Тому, за пару місяців, коли курява вляжеться, кримінальне провадження про вчорашню бійку в Дніпрі, в прокуратурі та МВС повісять «вісяком». Бо «не вдалося встановити осіб і довести склад злочину». Запомнітє етот твіт.
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Жалко нет Сашка Музычка. Висели бы они уже етим утром за галстуки на столбах.
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Депутат ДурьДумы РАБссии Тарасюк подох а отдыхе в Израил,.правильный пацан Жиринжопского утонул в Мёртвом море..
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В мертвом море невозможно Утонуть- даже ПРи большом Желании.
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эти гниды не остановили рашистов в данбассе, урвали когти, обосрав штаны тикая с данбасса от срусского мира...А теперь свое криминальное кодло перенесли в ДНЕПР???
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Вилкула срочно в Израиль на отдых..Мёртвое море ждёт Хмыря путлерскага.
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Реванш рыгобынды по всей стране, титушня очередное подтверждение тому. Спасибо Пётру Алексеевичу...
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ющаре за слив страны янукодлу,пыарасты отслюнявили миллиард,а сколько кублу пЭци??
Он жадный,наверно не меньше трех.
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Спасибо тем, кто за него голосовал на выборах!
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Порошенко покриває тітушок і їх хазяїв Вілкулів!
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У меня вопрос!!! Почему все это шобло не служит в АТО? Вроде возраст позволяет... Или в Днепре нет военкоматов. Наверное, надо послать их на передовую битами разгонять сепаров (физподготовка есть). Ну, а истинные АТОшники уж "присмотрят" за ними.
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Порошенкові потрібні тітушки в мирних містах, мусара і сбу їх покривають!
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Их держат с тылу, чтобы загонять под каблук народ. Для того и вооружают до зубов так, что бойцам на передовой и не снилось......
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Так и ментов, которых якобы снял Собаков ( а на самом деле припрятал), НУЖНО в срочном порядке послать в горячие точки, где погибают наши ребята. Пусть покажут свою сра---ную доблесть именно там.
А шо гарант го---вна ( чи шоколаду) в рот набрал, что не комментирует побоище против ребят из АТО ?
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По суті такі світоглядні конфліктні ситуації, ще будуть виникати років з п ять .І це на користь,бо бур ян вилазить і його легше прополоти так що без паніки панове.
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Але ж прополювати слід грунтовно та добавляючи при цьому "гербіциди"...
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бондаруку надо еще назначить психическую экспертизу,взляд садиста.
А та все они.......ДЖОБОЛДЫ руснявого мира,наемники.
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пузатый руководитель секции)))а на последней фотке всем составом * развлекались*,уверенно можно брать их всей кодлой
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а тепер уявляємо як мабуть ще до вчора ці скоти били людей і бандити в погонах що їх кришували та їми керували їх відмазували.
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Пускать под пули днров и лнров! Безмозглі тварюки за 200грн. ??????????
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Одне з значень слова БОЛД - тупий (з англійської). Джоболд = Тупий Джо. Так що, Джоболда своє ім'я виправдовує.
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Svitlana Prykhodko™‏ @yA_LanaSvet 3 год.3 години томуБільше
НародОпознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер - Цензор.НЕТ 5637
Вот вам в ленту фото,как вчерашние "титушки-псевдополицейские" снимают с себя полицейскую форму и переодеваются в гражданскую одежду.
Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер - Цензор.НЕТ 4986
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а,этой сборной бригаде пофиг на кого кидаться,плати им и они хуйла закатают,в первую очередь надо их хозяинов мочить ну и их тоже
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интересно,этот Джо Балда Валькин или Наташкин ..? хотя там вся Обуховка (свакивка) такие.. чё с этих Царёвых- Вилкуловских холопов ожидать за 500грн и мамку родную отфигачат не только опозорят на всю страну .
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Мордашки их легко запомнить, да и следов достаточно. Они смелые, когда их свора, конечно, "Гуртом и батька гарно бити". А если их по одному поотлавливать и хорошенько отметелить тем же атошникам, и куда ж их смелость денется? Недавно был неплохой фильмец, когда "Моссад" по всему свету отлавливал одного за другим нацистских преступников и уничтожал. Как-то поучительно.
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зробити з тітушок інвалідов, шоб пам'ятали на усе життя!!
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Как говорил Козьма Прутков, зри в корень. Нельзя пилить сук на котором сидишь. Нельзя заставить людей перестать уважать предков. Запрет шествия бессмертного полка, рождает противодействие и раскол общества.
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Надо чистку полиции делать,факт что кацапня любит кучами сидеть что на заводах что в гос службах,если несколько в верхушках,значит будет куча и в низах
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С утра я смотрела видео о том, как один русский резал горло другому русскому, изображая "великий и бесстрашный" ИГИЛ. Затем я смотрела на путинских шпионов в центре Киева. Я в шоке от просмотра видео о том, как вчера посреди столицы Украины стояла женщина с иконой Сталина в руках и кричала "Он великую державу создал! Его за это канонизировали! А что сделала Ваша хунта?" И ничего, никто не посадил её на пятнадцать суток за оскорбление властей, а пусть то же самое сделают с флагами УПА и Холодного Яра в руках...
Мы живем в оккупированной стране, и я затрудняюсь подсчитать уровни и плоскости оккупации. Не было никакой независимости Украины, были только договорняки партийной мафии. Но если русские надеются, что на этом всё, что мы, как шотландцы англичанам, через много веков простим им и согласимся жить с ними одной страной, то они ошиблись. Во-первых, россияне не современные англичане, они все ещё далекие от цивилизации хищные животные, и то, что западная цивилизация да и мы тоже молча смотрели на их недоразвитие и не ехали к ним с образовательными программами, а только заключали с ними финансовые соглашения (или подкармливали этих животных гуманитаркой в ущерб другим популяциям животных, то есть неизвестно зачем), это общий грех нас всех. А во-вторых, мы - не шотландцы. Мы не забудем. И нас не интересуют финансовые аспекты. Мы убедились, что Россия - это страна, в которой устроителей Голодоморов не казнят, а канонизируют. Поэтому, если выживем, мы завещаем детям то, что поняли сами. Пока человек русского происхождения не принесет генетическую справку о том, что он абсолютно ничем не напоминает россиянина 15-21 веков, от украинцев он может рассчитывать только на клетку в лаборатории и дюжину бананов в день, и то это при условии, если популяция обезьян в российской тундре сократится в 10 000 раз.
Они добивались этого презрения с 2004 года (до того лет на десять немного притихли).
Они его получили!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОпознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж
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