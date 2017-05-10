 Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook бывший военный журналист, волонтер, доброволец, участник боевых действий на Саур-Могиле Родион Шовкошытный.

"Опознаны уже 6 днепровских "джоболдов", которые под защитой милиции и вместе с ними избили атошников на 9 мая: Ваня Джоболда, Руслан Дудаев, Владимир Шевченко, Антон Маковецкий, Орхан Аскерадзе, Влад Бондарук. Джоболда был первым. Его узнал Кузьма Тутов. Потом нашли Дудаева. Этот очень-очень умник запилил селфач в тот же день, после избиения атошников, где затегал еще двух своих корешей - Шевченко и Маковецкого. Обоих опознали на видео по их одежде. Маковецкий репостнул фотку себе, тоже очень-очень умник", - отмечает волонтер.

В самом Днепре люди идентифицировали Аскерадзе и Бондарука.