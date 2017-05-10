 Опознаны шесть днепровских "титушек", причастных к избиению ветеранов АТО, - волонтер. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook бывший военный журналист, волонтер, доброволец, участник боевых действий на Саур-Могиле Родион Шовкошытный.
"Опознаны уже 6 днепровских "джоболдов", которые под защитой милиции и вместе с ними избили атошников на 9 мая: Ваня Джоболда, Руслан Дудаев, Владимир Шевченко, Антон Маковецкий, Орхан Аскерадзе, Влад Бондарук. Джоболда был первым. Его узнал Кузьма Тутов. Потом нашли Дудаева. Этот очень-очень умник запилил селфач в тот же день, после избиения атошников, где затегал еще двух своих корешей - Шевченко и Маковецкого. Обоих опознали на видео по их одежде. Маковецкий репостнул фотку себе, тоже очень-очень умник", - отмечает волонтер.
В самом Днепре люди идентифицировали Аскерадзе и Бондарука.
"Все их надменные улыбки изменились сейчас испугом - Джоболда, Дудаев, Бондарук поудаляли свои аккаунты. Но ... скрины же .. как известно же ..)", - пишет Шовкошытный и просит обратить внимание на "титушек" Днепропетровский центр Федерации смешанных единоборств Украины и Национальную федерацию смешанных единоборств ММА Украины, членами которых они являются.
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им все равно, кому прислуживать.
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10 мая 2017, 15:45
Вас же не вводять в оману заяви міністра Авакова щодо останніх подій в Дніпрі, так? Зняти керівників місцевої поліції на радість фб-аудиторії, це добре, звісно. Але в МВС ще чимало посад, куди можна тишком-нишком пересунути цих діячів.
Тим більше, звільнений керівник обласної поліції Репешко − давній друг і соратник Авакова. Ось, наприклад, полковник Лютий сьогодні очолює обласну поліцію Черкащини. А до цього він керував міською поліцією Кривого Рогу, коли там з численними порушеннями обирали Вілкула-старшого. З тітушками. І з каруселями. І насцявши громадянам в очі, Лютого не звільнили з органів. А пересунули на іншу посаду. Ще вищу.
Бо в нас же страшенний недобір в Нацполіції, вам же казав речник МВС. Саме тому туди й беруть зрадників, сепаратистів, корупціонерів і катів. Привіт, Юрі Голубану!
Тому, що майже нічого не змінилося за ці роки. І союз ментів та тітушок, так само міцний, як завжди. Бо тітушки потрібні цій владі, так само як і попередній.
Подивіться на перше фото. Воно зроблено чотири роки тому, ще за Януковича. На ньому найвідоміший «тітушка» України − Вадим Тітушко з братвою дружньо спілкується з «беркутівцями». Згодом, з'ясувалося чому: Вадік Тітушко та його друзі-бандити займалися в клубі бойових мистецтв «Будо» при Білоцерківському райуправлінні міліції. Тобто, були таким собі спецпідрозілом міліції «Тітухан».
Друге фото − вчорашнє з Дніпра. На ньому нова поліція охороняє і супроводжує натовп тітушок. ̶Му̶с̶о̶р̶а̶ Поліцейські нормально спілкуються і не затримують нікого з цієї банди. Тому що тітушки і є наша нова поліція. Її спецпідрозділ. І коли Аваков з гнівом і пафосом знімає з посад керівників і обіцяє рішуче розібратися і всіх покарати, не забудьте його спитати: чи хтось взагалі з цього ментівсько-тітушного кодла був покараний за ці роки? Беркута, що стріляли на Майдані? Тітушня, яка вбивала і калічила людей? Сепаратисти-мусора? Максимум, що їм загрожує: звільнення з посади і від'їзд з країни, як Швецову та Фучеджи. Де на гроші фсб та вілкула-ахметова-льовочкіна вони спокійно чекатимуть повернення в країну. Щоб перехопити контроль над МВС та над бандами тітушок. Тому, за пару місяців, коли курява вляжеться, кримінальне провадження про вчорашню бійку в Дніпрі, в прокуратурі та МВС повісять «вісяком». Бо «не вдалося встановити осіб і довести склад злочину». Запомнітє етот твіт.
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Он жадный,наверно не меньше трех.
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А шо гарант го---вна ( чи шоколаду) в рот набрал, что не комментирует побоище против ребят из АТО ?
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А та все они.......ДЖОБОЛДЫ руснявого мира,наемники.
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Народ
Вот вам в ленту фото,как вчерашние "титушки-псевдополицейские" снимают с себя полицейскую форму и переодеваются в гражданскую одежду.
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Мы живем в оккупированной стране, и я затрудняюсь подсчитать уровни и плоскости оккупации. Не было никакой независимости Украины, были только договорняки партийной мафии. Но если русские надеются, что на этом всё, что мы, как шотландцы англичанам, через много веков простим им и согласимся жить с ними одной страной, то они ошиблись. Во-первых, россияне не современные англичане, они все ещё далекие от цивилизации хищные животные, и то, что западная цивилизация да и мы тоже молча смотрели на их недоразвитие и не ехали к ним с образовательными программами, а только заключали с ними финансовые соглашения (или подкармливали этих животных гуманитаркой в ущерб другим популяциям животных, то есть неизвестно зачем), это общий грех нас всех. А во-вторых, мы - не шотландцы. Мы не забудем. И нас не интересуют финансовые аспекты. Мы убедились, что Россия - это страна, в которой устроителей Голодоморов не казнят, а канонизируют. Поэтому, если выживем, мы завещаем детям то, что поняли сами. Пока человек русского происхождения не принесет генетическую справку о том, что он абсолютно ничем не напоминает россиянина 15-21 веков, от украинцев он может рассчитывать только на клетку в лаборатории и дюжину бананов в день, и то это при условии, если популяция обезьян в российской тундре сократится в 10 000 раз.
Они добивались этого презрения с 2004 года (до того лет на десять немного притихли).
Они его получили!
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