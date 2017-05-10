 Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, главврач, злоупотребляя служебным положением, организовал систему получения взяток за прием на работу в указанное медучреждение.
"Злоумышленник был задержан на горячем при получении 500 долларов США за прием на работу медсестры. В ходе обыска в его рабочем кабинете было также обнаружено 7,6 тысячи гривен и 300 долларов США", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, задержание производилось в рамках уголовного производства, открытого следственным управлением ГУНП во Львовской области по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
1613 22
Материалы по теме: Взяточники
Следователь Ужгородского отдела полиции задержан по подозрению в получении 300 долл. взятки(38)
Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(34)
Двое таможенников задержаны в аэропорту Жуляны за вымогание 1,3 тыс. евро взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(11)
Директор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО(6)
О бесплатной медицине. Как меня с больной ногой заставили бегать по этажам травмпункта(0)
Задержаны два майора ВСУ, за деньги оформлявшие пропуска через линию разграничения, - СБУ. ФОТОрепортаж(27)
Чиновник миграционной службы задержан на Одесчине за получение 3 тыс. долл. взятки. ФОТО(4)
Ответить
Ну как народ не понимает что это опять провокация сверху чтобы поссорить народ между собой, а не чтобы народ обьединился и снес шакаладных Геноцидщиков.
Вот тогда достойные зарплаты всем и врачам и шоферам и слесарям. Как в Польше.
Ответить
Ответить
А урки сверху натравливают рабочих на учителей и врачей все те же коммуняки как до 1917го.
Систему вывода 90% ВВП в оффшоры надо уничтожать. А если нет, то вымрем и будет на черноземах опять Хазария.
Князь Святослав в гробу переворачивается.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Читайте , граждане , читайте . Это и есть , наша любимая Украина . Могу добавить , шо наши так называемые врачи , дюже любят торговать наркотой , через аптеки . А сами кокс полюбляют нюхать . Две дороги с утречка принял на ноздрю , можно и на работу ехать
Ответить
Ответить
Так они ж "зарабатывают" на наркоте ... Не все конешно , но их прилично . Некоторые из них по старинке алкаши . Вот в моем подъезде , живет врач , он наркотой не увлекается - он простой алкаш ...
Ответить
вы можете сейчас выбирать врача, не так ли?
Ответить
Нет .
Ответить
А лечиться будете тем же шакал адом только залитым себе в жопу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить