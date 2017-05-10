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 Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

взятка

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции раскрыли схему получения взяток главным врачом одной из больниц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, главврач, злоупотребляя служебным положением, организовал систему получения взяток за прием на работу в указанное медучреждение.

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"Злоумышленник был задержан на горячем при получении 500 долларов США за прием на работу медсестры. В ходе обыска в его рабочем кабинете было также обнаружено 7,6 тысячи гривен и 300 долларов США", - рассказала Калиновская.


Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция 01

Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция 02

Она также отметила, задержание производилось в рамках уголовного производства, открытого следственным управлением ГУНП во Львовской области по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.


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Найдите хоть одного врача - рвача который не берет

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Врач спасает людей от смерти. А вы хотите шоб он сам жил и семью содержал за 3000 Шакал адных гривен. Если такой врач в своем уме он нахй вас всех пошлет и переедет работать в Польшу или Прибалтику или в Канаду. а вас пусть шакал адный шакаладом в сраку лечит.
Ну как народ не понимает что это опять провокация сверху чтобы поссорить народ между собой, а не чтобы народ обьединился и снес шакаладных Геноцидщиков.
Вот тогда достойные зарплаты всем и врачам и шоферам и слесарям. Как в Польше.
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Народ не хочет, чтобы врач жил бедно и имел копеечную зарплату,поэтому народ требует реформы в медицине,а взяточников нах.Врачи,кстати, и сами могут что-то для себя требовать,а многих устраивает просто брать взятки с пациентов.
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Разом нас багато. ! Сорри за тавтологию но только так прекратим Геноцид украинцев.
А урки сверху натравливают рабочих на учителей и врачей все те же коммуняки как до 1917го.
Систему вывода 90% ВВП в оффшоры надо уничтожать. А если нет, то вымрем и будет на черноземах опять Хазария.
Князь Святослав в гробу переворачивается.
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Что характерно у каждого коррупционера висит гидрант в кабинете.
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"гидрант" не висит ...а бЗдит...чтобы ни один бакс мимо "кассы" не ушёл...
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Вот смешат народ. Они разоблачили одного главврача,а по всей стране такие схемы действуют,потому что в медицине не проведена люстрация. Все взяточники сидят на своих местах что в Минздраве,что в горздравах,что в больницах и взятки текут ручьем снизу наверх.Супрун сто раз писалось- поменяй главврачей и руководителей горздравов,нихрена,воз и ныне там.Она как и вся власть не слышит народ и не общается с народом. Копошится сама что-то там,а никому ничего не объясняет.Как можно делать реформу с прежними взяточниками?Они любую реформу завалят и на Супрунихе крест поставят.Сегодня главврачи -это отобранные за многие годы калированные хапуги,при чем безграмотные в медицине и часто алкаши- умеют только хапать взятки и делится с начальством.
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відкрию тобі "секрет" ...всі хто приходив (з нових реформаторів) на керівні посади не мали права обирати навіть своїх заступників які сидять у сусідньому кабінеті а ти про головних лікарів...звідки Супрун знати якщо заступники доповідають що все добре ...я не її прихильник ...але ця система працює по такому принципу всюди...якщо не можна всунути свого на керівну посаду то садять своїх заступників...і виходить що "грузини" хренові хоча їх немає на посадах вже по року- півтора -два...
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Вот от куда титушня которая вчера избивала ветеранов АТО и не нужно сюда клеить Вилкула -Дніпропетровський осередок Федерації змішаних єдиноборств України
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Только ОДНОГО и только в одной области?!)))Не смешите народ.Это уже не смешно.Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8833
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" Во Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток "

Читайте , граждане , читайте . Это и есть , наша любимая Украина . Могу добавить , шо наши так называемые врачи , дюже любят торговать наркотой , через аптеки . А сами кокс полюбляют нюхать . Две дороги с утречка принял на ноздрю , можно и на работу ехать
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про федю еще поверю но кокаин, то уже дорогое удовольствие.
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" то уже дорогое удовольствие "

Так они ж "зарабатывают" на наркоте ... Не все конешно , но их прилично . Некоторые из них по старинке алкаши . Вот в моем подъезде , живет врач , он наркотой не увлекается - он простой алкаш ...
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на каждый товар, есть свой покупатель.
вы можете сейчас выбирать врача, не так ли?
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" вы можете сейчас выбирать врача, не так ли? "

Нет .
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Всех врачей уничтожить путем заливания в глотки кипящего шоколаду как это делали в Риме.
А лечиться будете тем же шакал адом только залитым себе в жопу.
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Сколько задержано за прошлый месяц на взятках и сколько посажено???
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Мойша, а чиновники, которые не берут взяток тоже вешают в своем кабинете портрет Порошенко? - Конечно нет, откуда у них свой кабинет?
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та не организовавшего, а успешно влившегося в коллектив и продолжившего "славные" традиции )))
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там копнуть поглубже и ск мертвых душенок обнаружить ся за которых кто- то исправно расписывался в ведомости ( угадайте кто? ) и получал зарплату ?? а если еще глубжее ... ск бюджетных средств отмыто через частные магазины на закупках продуктов , запчастей для машин , на ремонтах ?? ... да там поле непаханое копать !! и так у каждого главврача !!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо Львовской области разоблачен главврач одной из больниц, организовавший систему получения взяток, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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