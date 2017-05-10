 В Сумах ликвидирована крупная сеть игорных заведений, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203 - 2 (занятие игорным бизнесом) УК, в областном центре было проведено 23 обыска. В результате были обнаружены и изъяты почти 29 тысяч гривен наличными, черновые записи, 395 системных блоков, а также другое оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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А где ж тогда, крышующие это дело мусора, судьи и прокуроры харчеваться бкдут?
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Чаще всего под вывеской "Національна лотерея".
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