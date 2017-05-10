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Все про:игорный бизнес (285) Нацполиция (7286) Сумы (632)

 В Сумах ликвидирована крупная сеть игорных заведений, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В Сумах сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции ликвидировали крупную сеть игорных заведений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203 - 2 (занятие игорным бизнесом) УК, в областном центре было проведено 23 обыска. В результате были обнаружены и изъяты почти 29 тысяч гривен наличными, черновые записи, 395 системных блоков, а также другое оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб. ФОТОрепортаж


В Сумах ликвидирована крупная сеть игорных заведений, - Нацполиция 01

В Сумах ликвидирована крупная сеть игорных заведений, - Нацполиция 02


В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Ага, легализуйте!

А где ж тогда, крышующие это дело мусора, судьи и прокуроры харчеваться бкдут?
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У Сумах ліквідовано... А в Києві? На кожному кварталі казіно і ломбарди.
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с нашими шоколадными барыгами нельзя. они на вывозе говна и мусора умдтряются заработать состояния. А тут такой сладкий кусок соблазна. Только через фактор "фонарных столбов" нужно прийти к этому.
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такая же точка- в Киеве,на Борщаге,район рынка "Дніпро" ,функционирует,тільки дуй)))
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У нас в райцентре на 50к населения таких же казино больше десятка.
Чаще всего под вывеской "Національна лотерея".
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У нас даже без вывески. Просто вот так же, как на фото, полностью заклеяны окна плёнкой на которой монетки нарисованы и наглухо закрытые двери, которые открывают, видимо, по определённому стуку.
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Как так вдруг взяли и ликвидировали - взятки перестали приносить или указание сверху пришло ? Это " подпольные " казино годами функционировали и не прятались , все их видели и о них знали , а тут взяли и ликвидировали.
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там же где и в КРЕМЕНЧУГЕ у нас магазины целая сетка Оптовичек и Маркетопт работают по липовым чекам, а игровых автоматов вообще пол города заставленно и ЧТО ВСЕМ ПОБОКУ-люстрация еб"еть в действии .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Сумах ликвидирована крупная сеть игорных заведений, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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