 Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Сайт российского издания "Комсомольская правда" во вторник вышел с заголовком: "В Киеве двух пожилых людей задержали за баннер с "георгиевской лентой".
"В Киеве задержали двух пожилых людей за попытку развернуть плакат с надписью "Никто не забыт! Ничто не забыто!" на фоне "георгиевской ленточки". По словам очевидцев, к ним подошли полицейские, взяли под руки и без объяснения причин отвели ", - пишут пропагандисты.
При этом издание ссылается на новость ТАСС. Но в новости ТАСС написано о задержании двух человек за попытку развернуть баннер с "георгиевской лентой" и о том, что они будут доставлены в райотдел. А вот в отношении пожилых людей сказано: "У пожилых людей было изъято несколько "георгиевских ленточек", с ними проведена разъяснительная работа".
Начальник отдела коммуникации главного управления полиции в городе Киеве Оксана Блищик рассказала о задержанных в течение дня, отметив, что пожилых людей среди них не было.
"В настоящее время задержан только один человек, бросивший дымовую шашку в работника полиции - за хулиганство и угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Кроме того, были доставлены в Печерское управление полиции 30 человек, в настоящее время всех отпустили, на 19 из них составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства, пять отпустили проведя профилактические лекции и в настоящее время уже задержанных никаких нет. Стариков среди них не было", - отметила представитель полиции.
Во вторник на сайте МВД Украины сообщали о задержании участника акции "Никто не забыт, ничто не забыто", который пытался развернуть баннер.
Оксана Блищик по этому поводу прокомментировала: "Он был среди тех 30 человек, которых уже отпустили".
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Идём дальше… Поскольку Российскую Империю уничтожили большевики-коммунисты, совковая рассея, а затем и весь совеццкий союз с его чекистско-гэбэшным тоталитарно-террористическим режимом не могут являться правопреемниками орденов и наград Российской Империи. С 1917 года после упразднения наградной системы Российской Империи георгиевская лента не использовалась ни на одной из советских государственных наград, что вполне логично. Но, она продолжала применяться в наградной системе белого движения, например, в РОА (русской освободительной армии), кстати, воевавшей на стороне фашистской Германии как и ещё более 40 войсковых соединений и объединений россиян.
Теперь о Гвардейской ленте :
Гвардейская лента - двухцветная орденская (медальная) лента, которая использовалась в наградной системе СССР, начиная с осени 1941 года, когда частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм присваивалось почётное звание "гвардейский", "гвардейская".
Позднее, в 1943 и 1945 годах соответственно, были учреждёны Орден Славы и медаль "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", колодки которых и были обтянуты гвардейской лентой.
Связь гвардейской ленты с георгиевской лентой, фактически отсутствует. Её нельзя увидеть даже под микроскопом. Но, если не знать или не хотеть знать историю происхождения этих лент, тогда, как говорится - невозможно только то, что абсолютно невозможно. А если учитывать тот факт, что георгиевская лента присутствовала на наградах пособников фашизма из русской освободительной армии, то, "преемственность" и продолжение "былых традиций" - это не глупость, а осознанное преступление. Кстати, ленты очень похожие и незначительно отличаются цветом и пропорциями полосок. Цвета георгиевской ленты: жёлтый и чёрный (статут 1769 года) либо оранжевый и чёрный (статут 1913 года), а гвардейской: золотисто-оранжевый и чёрный. Хотя, на практике лента могла быть и чёрно-жёлтой и чёрно-оранжевой, а так же не иметь канта, т.к. в геральдике оранжевый и жёлтый - это два варианта отображения золотого цвета. Но, дело даже не в цвете или пропорциях, а в происхождении, названии и отсутствии исторической связи между этими совершенно разными лентами !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Моя Бабушка, Ветеран и Победитель тяжелейшей войны 1941-1945 годов, ушла из жизни в июле 1999 года и, слава Богу, не увидела этот Ленточный Парад Бредизма! Самое интересное, что множество десятилетий День Победы отмечался без каких-либо ленточек, и никто их не носил по причине отсутствия оных. Но, вот, в небе запахло весной 2005 года и с подачи путинских "знатоков истории" с диагнозом шизофрении и незнающих собственной истории ватников из безголового полка, моментально трансформировавшегося в армию идиотов, сие ПобедоБесие начало распространяться от маасквы до самых до окраин… Как писал Фёдор Тютчев: "умом россию не понять, аршином общим не измерить…"
Да, чуть не забыл сказать: всю вышеуказанную информацию об отсутствии какой бы то ни было связи понятия георгиевская ленточка с Великой Победой, ватная нечисть, можете найти и перепроверить в любых доступных источниках и энциклопедиях, за исключением "кремлепедии".
День Победы и культ Георгиевской ленты сегодня приобрели в Российской Федерации настолько уродливые формы на всех уровнях, что это уже является откровенным глумлением над памятью
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Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
«АРМИИ» ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка. Добровольческий полк СС «Варяг».
1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения..............
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теперь он не тайсон теперь он кусок гниющего руснявого гавна
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Дернул меня черт поинтересоваться, а сколько вообще в России действуют националистических (фашистских) организаций. К тому, что мне выдал Гугл, даже я не был готов!
Итак, оказывается в Российской Федерации фашистские организации разделяют на умеренные, радикальные и запрещенные, и числится их 53 штуки!
Умеренные - 23 организации:
1. Российский общенародный союз - РОС
2. Национально-Демократическая Партия - НДП
3. Новая Сила
4. ЭО Русские
5. Великая Россия - ВР
6. Национал-демократический альянс - НДА
7. Народный собор - НС
8. Русское Имперское Движение - РИД
9. НСР - Национальный Союз России
10. Собор русского народа - СРН
11. Русское общественное движение - РОД
12. Национальное русское освободительное движение - НРОД
13. Партия защиты российской Конституции "Русь" - ПЗРК "Русь"
14. Национал-патриоты России - НПР
15. Национал-демократическое движение "Русский Гражданский Союз" - НДД РГС
16. Нация Свободы - НС
17. Русское Национал-патриотическое движение
18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая Инициатива - НСИ
20. Конгресс русских общин
21. Реструкт
22. ОД "РАССВЕТ" - Общественное движение "РАССВЕТ"
23. Национальная организация русских мусульман
Радикальные - 22 организации:
1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского - НОМП
2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения "Память" - РФО "Память"
4. ООПД "Русское национальное единство" - "Гвардия Баркашова"
5. ВОПД "Русское национальное единство" - ВОПД РНЕ
6. Движение "Александр Баркашов"
7. Национально-державная партия России - НДПР
8. Народная национальная партия - ННП
9. Истинное русское национальное единство - ИРНЕ
10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления - БАРС
11. Русский объединенный национальный альянс - РОНА
12. Гвардия Христа
13. Национальный союз - НС
14. Союз православных хоругвеносцев - СПХ
15. Союз русского народа - СРН
16. Северное братство - СБ
17. Черная Сотня
18. Движение Парабеллум
19. Национал-социалистическая партия Руси - НСПР
20. Партия Свободы - ПС
21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское наступление - НСН
Запрещенные - 8 организаций:
1. Движение против нелегальной иммиграции - ДПНИ
2. Национал-социалистическое общество - НСО
3. Национал-большевистская партия - НБП
4. Славянский союз - СС
5. Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
6. Русский общенациональный союз - РОНС
7. Лига обороны Москвы
8. Формат 18.
Для чистоты эксперимента посмотрите, сколько в Украине. Знаете сколько? Четыре. Четыре организации националистического толка, и то фашистами их может считать разве что Киселев. Понимаете о чем я?
Вот:
1. ВО "Свобода"
2. Конгресс украинских националистов
3. УНА-УНСО
4. Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан "Правый Сектор".
И все! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы, чтобы доказать - современная Россия это и есть Четвертый Рейх?!
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Вазелин в днре с лугандой - вторая валюта!
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72 года со дня "вЯликай пабеды" Если к этим годам добавить 17 лет, это возраст, при достижении которого в 45 году В Украине призывали на службу, в основном, для борьбы с УПА и на службу вертухаями в лагеря, где содержали "врагов народа". Получится 89 лет. Эй, где вы, 89 летние ветераны, бодро шагающие на парадах? Нет их, кто лежит забытый и больной, кто догнивает в земле, а вот псевдоветераны, увешанные бутафорскими ленточками и бряцающие медальками есть, они устраивают провокации и не дают молодой стране, вырвавшейся из объятий «старшего брата», нормально развиваться.
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В сети вызвала шквал возмущения информация о том, что в Омске одну из ям на дороге заспали разбитой табличкой с именами погибших во Второй мировой войне. Ранее об этом сообщило сообщество "Аварийный Омск" в социальных сетях, выложив соответствующие фотографии.
"Знаете ли вы что, табличками с именами погибших в Кормиловке (ул. Калинина) засыпали ямы на дорогах. Что вы думаете об этом?" - спросили в сообществе.
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Вате пердаки до камчатки разбросает...)))
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Мы живем в оккупированной стране, и я затрудняюсь подсчитать уровни и плоскости оккупации. Не было никакой независимости Украины, были только договорняки партийной мафии. Но если русские надеются, что на этом всё, что мы, как шотландцы англичанам, через много веков простим им и согласимся жить с ними одной страной, то они ошиблись. Во-первых, россияне не современные англичане, они все ещё далекие от цивилизации хищные животные, и то, что западная цивилизация да и мы тоже молча смотрели на их недоразвитие и не ехали к ним с образовательными программами, а только заключали с ними финансовые соглашения (или подкармливали этих животных гуманитаркой в ущерб другим популяциям животных, то есть неизвестно зачем), это общий грех нас всех. А во-вторых, мы - не шотландцы. Мы не забудем. И нас не интересуют финансовые аспекты. Мы убедились, что Россия - это страна, в которой устроителей Голодоморов не казнят, а канонизируют. Поэтому, если выживем, мы завещаем детям то, что поняли сами. Пока человек русского происхождения не принесет генетическую справку о том, что он абсолютно ничем не напоминает россиянина 15-21 веков, от украинцев он может рассчитывать только на клетку в лаборатории и дюжину бананов в день, и то это при условии, если популяция обезьян в российской тундре сократится в 10 000 раз.
Они добивались этого презрения с 2004 года (до того лет на десять немного притихли).
Они его получили!
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