 Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.Сайт российского издания "Комсомольская правда" во вторник вышел с заголовком: "В Киеве двух пожилых людей задержали за баннер с "георгиевской лентой".

"В Киеве задержали двух пожилых людей за попытку развернуть плакат с надписью "Никто не забыт! Ничто не забыто!" на фоне "георгиевской ленточки". По словам очевидцев, к ним подошли полицейские, взяли под руки и без объяснения причин отвели ", - пишут пропагандисты.При этом издание ссылается на новость ТАСС. Но в новости ТАСС написано о задержании двух человек за попытку развернуть баннер с "георгиевской лентой" и о том, что они будут доставлены в райотдел. А вот в отношении пожилых людей сказано: "У пожилых людей было изъято несколько "георгиевских ленточек", с ними проведена разъяснительная работа".

Начальник отдела коммуникации главного управления полиции в городе Киеве Оксана Блищик рассказала о задержанных в течение дня, отметив, что пожилых людей среди них не было."В настоящее время задержан только один человек, бросивший дымовую шашку в работника полиции - за хулиганство и угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Кроме того, были доставлены в Печерское управление полиции 30 человек, в настоящее время всех отпустили, на 19 из них составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства, пять отпустили проведя профилактические лекции и в настоящее время уже задержанных никаких нет. Стариков среди них не было", - отметила представитель полиции.

Во вторник на сайте МВД Украины сообщали о задержании участника акции "Никто не забыт, ничто не забыто", который пытался развернуть баннер.Оксана Блищик по этому поводу прокомментировала: "Он был среди тех 30 человек, которых уже отпустили".