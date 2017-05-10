EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Фоторепортаж
  8770  57
Все про:пропаганда (2019) сепаратизм (12744) СМИ (3284) ложь (408) фейк (61)

 Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку". ФОТОрепортаж

Российское пропагандистское издание "Комсомольская правда" обнародовало публикацию с фейковым заголовком о задержании двух престарелых в Киеве за баннер с "георгиевской лентой". Однако, как сообщили в Национальной полиции Украины, стариков среди задержанных 9 мая в Киеве не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сайт российского издания "Комсомольская правда" во вторник вышел с заголовком: "В Киеве двух пожилых людей задержали за баннер с "георгиевской лентой".

Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за георгиевскую ленточку 01


"В Киеве задержали двух пожилых людей за попытку развернуть плакат с надписью "Никто не забыт! Ничто не забыто!" на фоне "георгиевской ленточки". По словам очевидцев, к ним подошли полицейские, взяли под руки и без объяснения причин отвели ", - пишут пропагандисты.

При этом издание ссылается на новость ТАСС. Но в новости ТАСС написано о задержании двух человек за попытку развернуть баннер с "георгиевской лентой" и о том, что они будут доставлены в райотдел. А вот в отношении пожилых людей сказано: "У пожилых людей было изъято несколько "георгиевских ленточек", с ними проведена разъяснительная работа".

Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за георгиевскую ленточку 02


Начальник отдела коммуникации главного управления полиции в городе Киеве Оксана Блищик рассказала о задержанных в течение дня, отметив, что пожилых людей среди них не было.

Читайте также: Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист

"В настоящее время задержан только один человек, бросивший дымовую шашку в работника полиции - за хулиганство и угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Кроме того, были доставлены в Печерское управление полиции 30 человек, в настоящее время всех отпустили, на 19 из них составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства, пять отпустили проведя профилактические лекции и в настоящее время уже задержанных никаких нет. Стариков среди них не было", - отметила представитель полиции.

Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за георгиевскую ленточку 03

Смотрите также: "А чем Захарченко плох?! Они не террористы! Сколько негров там у вас подмогают?!", - в Мелитополе полиция не реагировала на сепаратистские проявления. ВИДЕО

Во вторник на сайте МВД Украины сообщали о задержании участника акции "Никто не забыт, ничто не забыто", который пытался развернуть баннер.

Оксана Блищик по этому поводу прокомментировала: "Он был среди тех 30 человек, которых уже отпустили".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Георгиевская лента (именно ЛЕНТА, а не ленточка) - двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. В Российской Империи была учреждена Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов… Название получила от имени Георгия Победоносца.
Идём дальше… Поскольку Российскую Империю уничтожили большевики-коммунисты, совковая рассея, а затем и весь совеццкий союз с его чекистско-гэбэшным тоталитарно-террористическим режимом не могут являться правопреемниками орденов и наград Российской Империи. С 1917 года после упразднения наградной системы Российской Империи георгиевская лента не использовалась ни на одной из советских государственных наград, что вполне логично. Но, она продолжала применяться в наградной системе белого движения, например, в РОА (русской освободительной армии), кстати, воевавшей на стороне фашистской Германии как и ещё более 40 войсковых соединений и объединений россиян.
Теперь о Гвардейской ленте :
Гвардейская лента - двухцветная орденская (медальная) лента, которая использовалась в наградной системе СССР, начиная с осени 1941 года, когда частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм присваивалось почётное звание "гвардейский", "гвардейская".

Позднее, в 1943 и 1945 годах соответственно, были учреждёны Орден Славы и медаль "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", колодки которых и были обтянуты гвардейской лентой.
Связь гвардейской ленты с георгиевской лентой, фактически отсутствует. Её нельзя увидеть даже под микроскопом. Но, если не знать или не хотеть знать историю происхождения этих лент, тогда, как говорится - невозможно только то, что абсолютно невозможно. А если учитывать тот факт, что георгиевская лента присутствовала на наградах пособников фашизма из русской освободительной армии, то, "преемственность" и продолжение "былых традиций" - это не глупость, а осознанное преступление. Кстати, ленты очень похожие и незначительно отличаются цветом и пропорциями полосок. Цвета георгиевской ленты: жёлтый и чёрный (статут 1769 года) либо оранжевый и чёрный (статут 1913 года), а гвардейской: золотисто-оранжевый и чёрный. Хотя, на практике лента могла быть и чёрно-жёлтой и чёрно-оранжевой, а так же не иметь канта, т.к. в геральдике оранжевый и жёлтый - это два варианта отображения золотого цвета. Но, дело даже не в цвете или пропорциях, а в происхождении, названии и отсутствии исторической связи между этими совершенно разными лентами !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Моя Бабушка, Ветеран и Победитель тяжелейшей войны 1941-1945 годов, ушла из жизни в июле 1999 года и, слава Богу, не увидела этот Ленточный Парад Бредизма! Самое интересное, что множество десятилетий День Победы отмечался без каких-либо ленточек, и никто их не носил по причине отсутствия оных. Но, вот, в небе запахло весной 2005 года и с подачи путинских "знатоков истории" с диагнозом шизофрении и незнающих собственной истории ватников из безголового полка, моментально трансформировавшегося в армию идиотов, сие ПобедоБесие начало распространяться от маасквы до самых до окраин… Как писал Фёдор Тютчев: "умом россию не понять, аршином общим не измерить…"

Да, чуть не забыл сказать: всю вышеуказанную информацию об отсутствии какой бы то ни было связи понятия георгиевская ленточка с Великой Победой, ватная нечисть, можете найти и перепроверить в любых доступных источниках и энциклопедиях, за исключением "кремлепедии".
День Победы и культ Георгиевской ленты сегодня приобрели в Российской Федерации настолько уродливые формы на всех уровнях, что это уже является откровенным глумлением над памятью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Но, вот, в небе запахло весной 2005 года и с подачи путинских знатоков истории..." Кстати, ниччо нового эти знатоки в то время не изобрели. В 2004 во времена Оранжевой революции активно использовался символ оранжевой ленточки, которыми на Украине были увенчаны одежды и сумки людей, ветровые стекла и антенны машин, витрины магазинов и фасады зданий... А маркетологи нового хуйлостана не долго думая ввели у себя в противовес черно-оранжевые ленты, с которыми типа дедываевале... Обретение нового как всегда оказалось спиженным у кого-то другого...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напоминаю, что Комсомольская Правда в Украине спокойно себе существует до сих пор. Миздобули
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они такого не печатают , но довольно мутное издание - всегда на грани фола
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жаль что фейк, а вообще калорадских пидаров надо не "задерживать", а показательно отстреливать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мілкувато для фашистів. Навіть не згвалтували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОСНОВНЫЕ НАЦИСТСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОПРЕДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ВОЕВАВШИЕ НА СТОРОНЕ ФАШИЗММА НЕМЕЦКОГО.
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
«АРМИИ» ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион «Белый Крест» Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
«Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада «Граукопф» - «РННА» генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская «Народная стража» генерального комиссариата «Москва» (Тылового района группы армий «Центр») - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка. Добровольческий полк СС «Варяг».
1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
15-й казачий кавалерийский корпус СС.
29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.
Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Старая бл.. дь или молодая, все они знают что делают и делают намеренно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не та ли это КП, двух проституток которых недавно не пустили в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все что удалось выдавить, а ведь вытираны нарывались именно на то чтобы их жестко отпиздячили на камеру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Херово написали!!! Никто не поверит!!! Нужно было писать что их поймали , распяли , а потом сварили с них борщ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По кличке "тайсон" охоту на укров закончил... (Армен Ефремян позывной "Тайсон" ночью 07.05.17)Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку" - Цензор.НЕТ 8772
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отскакался башкир окончательно.
теперь он не тайсон теперь он кусок гниющего руснявого гавна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он и был говном, «тайсоном» его просто так называли... Разницы нету, но теперь вонять будет меньше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фашизм в России 71 год спустя: Число организаций националистического и неонацистского направления в россии доросло до 53. При этом большинство из них работают на этих землях совершенно легально,
Дернул меня черт поинтересоваться, а сколько вообще в России действуют националистических (фашистских) организаций. К тому, что мне выдал Гугл, даже я не был готов!
Итак, оказывается в Российской Федерации фашистские организации разделяют на умеренные, радикальные и запрещенные, и числится их 53 штуки!
Умеренные - 23 организации:
1. Российский общенародный союз - РОС
2. Национально-Демократическая Партия - НДП
3. Новая Сила
4. ЭО Русские
5. Великая Россия - ВР
6. Национал-демократический альянс - НДА
7. Народный собор - НС
8. Русское Имперское Движение - РИД
9. НСР - Национальный Союз России
10. Собор русского народа - СРН
11. Русское общественное движение - РОД
12. Национальное русское освободительное движение - НРОД
13. Партия защиты российской Конституции "Русь" - ПЗРК "Русь"
14. Национал-патриоты России - НПР
15. Национал-демократическое движение "Русский Гражданский Союз" - НДД РГС
16. Нация Свободы - НС
17. Русское Национал-патриотическое движение
18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая Инициатива - НСИ
20. Конгресс русских общин
21. Реструкт
22. ОД "РАССВЕТ" - Общественное движение "РАССВЕТ"
23. Национальная организация русских мусульман
Радикальные - 22 организации:
1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского - НОМП
2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения "Память" - РФО "Память"
4. ООПД "Русское национальное единство" - "Гвардия Баркашова"
5. ВОПД "Русское национальное единство" - ВОПД РНЕ
6. Движение "Александр Баркашов"
7. Национально-державная партия России - НДПР
8. Народная национальная партия - ННП
9. Истинное русское национальное единство - ИРНЕ
10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления - БАРС
11. Русский объединенный национальный альянс - РОНА
12. Гвардия Христа
13. Национальный союз - НС
14. Союз православных хоругвеносцев - СПХ
15. Союз русского народа - СРН
16. Северное братство - СБ
17. Черная Сотня
18. Движение Парабеллум
19. Национал-социалистическая партия Руси - НСПР
20. Партия Свободы - ПС
21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское наступление - НСН
Запрещенные - 8 организаций:
1. Движение против нелегальной иммиграции - ДПНИ
2. Национал-социалистическое общество - НСО
3. Национал-большевистская партия - НБП
4. Славянский союз - СС
5. Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
6. Русский общенациональный союз - РОНС
7. Лига обороны Москвы
8. Формат 18.
Для чистоты эксперимента посмотрите, сколько в Украине. Знаете сколько? Четыре. Четыре организации националистического толка, и то фашистами их может считать разве что Киселев. Понимаете о чем я?
Вот:
1. ВО "Свобода"
2. Конгресс украинских националистов
3. УНА-УНСО
4. Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан "Правый Сектор".
И все! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы, чтобы доказать - современная Россия это и есть Четвертый Рейх?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только 9 мая выяснилось, что моторола - дед захарченко. Афигеть!!! (с )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они там все, друг друга, во все закрома, от дня победы, до дня победы...
Вазелин в днре с лугандой - вторая валюта!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народы Европы, которые во второй мировой войне воевали по разные стороны фронтов, давно уже забыли старые обиды, примирились, создали добровольное оюъединение ЕС и живут богато и счастливо. Одна "пабедительница" роССия, которой нечем похвастать на "фронте" обеспечения нормальной жизни своим гражданам, каждый год сходит с ума от пабедобесия и выдумывает новые маразмы, вроде этого "бессмертного палка"
72 года со дня "вЯликай пабеды" Если к этим годам добавить 17 лет, это возраст, при достижении которого в 45 году В Украине призывали на службу, в основном, для борьбы с УПА и на службу вертухаями в лагеря, где содержали "врагов народа". Получится 89 лет. Эй, где вы, 89 летние ветераны, бодро шагающие на парадах? Нет их, кто лежит забытый и больной, кто догнивает в земле, а вот псевдоветераны, увешанные бутафорскими ленточками и бряцающие медальками есть, они устраивают провокации и не дают молодой стране, вырвавшейся из объятий «старшего брата», нормально развиваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
89 лет - не такой уж невероятный возраст для Запада. Но после "великой победы" что-то не доживают мужчины до 89..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.. в проигравшей Японии вообще 20 000 человек имеют возраст более 100 лет..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гордость так и прет: в России дорогу засыпали разбитой плитой с именами героев войны

В сети вызвала шквал возмущения информация о том, что в Омске одну из ям на дороге заспали разбитой табличкой с именами погибших во Второй мировой войне. Ранее об этом сообщило сообщество "Аварийный Омск" в социальных сетях, выложив соответствующие фотографии.

"Знаете ли вы что, табличками с именами погибших в Кормиловке (ул. Калинина) засыпали ямы на дорогах. Что вы думаете об этом?" - спросили в сообществе.

Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку" - Цензор.НЕТ 6117
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но ведь по Закону, эта рашисткая символика запрещена и значит нужно задерживать... полиция, что оправдывается? А если бы задержали..., то извинилась бы, да?? Мы что, уже в рашки живем?? Адовый ад....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как мило ватка врет. тема с ветеранами или дидами очень хорошо цепляет рядовую ватку. Примерно так же, как изнасилование бабушек на площади
 показать весь комментарий
Ответить
 
Samtakoi - некоторых дидов и бабусь просто необходимо жестко пи**дить...

Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку" - Цензор.НЕТ 8164
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Juli Schubs - писали, что она в 2016 повесилась от депресника, что не сложилось в Донецке как ей мечталось после ввода той херни, которую выпросила... А дали бы ей вовремя по морде.., может быть и жила бы до сих пор...Вот такие вот дела...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лео, прошу уточнения. Так что в итоге ввели, херню или ерша?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор, да всем походу насрать на уе6ков "вытиранов" 60-х годов рождения и, тем более, на свинособачьи "сми".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так надо было пару ушлёпков посадить на 15 суток, смотри в следующий раз подумали б.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватить тут ці ватні новини подавати, якби це була й правда, то ніхто би і не жалкував. А так судячи с подій в Дніпрі все було навпаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот звери! Это вам не три года за репост! Хунта, одно слово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волрос: газетка "Комсомольская правда в Украине" (или как там ныне) по сию пору издается в Украине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
издается потому что тамжынашилюди и с шыкаладом адиннарот - мышибратья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Издается. Только она называется теперь "КП в Украине" - от комсомолии только присущая ей вонь осталась. Вроде как "Коммунальное предприятие". Или "Казлы паганые".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Запорожье как раз было наоборот: задерживали казлов, пытавшихся нести под красным знаменем "портреты погибших родственников" (дидов, не имевших никакого отношения к "родственникам").
Российское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку" - Цензор.НЕТ 4687
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто их не задерживал. Благополучно потролили ватную колонну и свободно давали интервью о своей акции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикольно, респект чувакам...)))
Вате пердаки до камчатки разбросает...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы от бессилия йухню могут всяку молотить -не обращать на кидаров внимание и все!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня поражает и восхищает как вы стебёте россию и русских и путина хуйлом называете .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не просто , это очень смело и вызывает восхищение всего мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если на четвёртом году войны в Украине сепары могут себе позволить с наглыми рожами нападать на атомников, то это проблема не только в днепровских ментов, а в политике которую проповедует Порошенко по отношению к сепарам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приватизировав заводы, газеты и пароходы; приватизировав Кремль и Красную площадь; приватизировав само государство - чекисты, явным образом, не остановились на достигнутом и занялись приватизацией духовной сферы. Они приватизируют войну, победу, наших воевавших дедов, наконец антифашизм - и соответственно фашизм. В том смысле, что именно они теперь определяют, кто у них фашист и кто не фашист. Ответ на это может быть только один. Истинные фашисты - вы, кацапы. И главным фашистским символом в России на данном историческом этапе является - георгиевская ленточка. Фашисты с георгиевской ленточкой ныне гораздо страшнее зигующих отморозков... да и по-человечески, честно говоря, отвратительнее. В зигующем отморозке еще может жить, хотя и извращенный, дух героизма и самопожертвования, описанный Муссолини. В ублюдках с георгиевскими ленточками живут только глисты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С утра я смотрела видео о том, как один русский резал горло другому русскому, изображая "великий и бесстрашный" ИГИЛ. Затем я смотрела на путинских шпионов в центре Киева. Я в шоке от просмотра видео о том, как вчера посреди столицы Украины стояла женщина с иконой Сталина в руках и кричала "Он великую державу создал! Его за это канонизировали! А что сделала Ваша хунта?" И ничего, никто не посадил её на пятнадцать суток за оскорбление властей, а пусть то же самое сделают с флагами УПА и Холодного Яра в руках...
Мы живем в оккупированной стране, и я затрудняюсь подсчитать уровни и плоскости оккупации. Не было никакой независимости Украины, были только договорняки партийной мафии. Но если русские надеются, что на этом всё, что мы, как шотландцы англичанам, через много веков простим им и согласимся жить с ними одной страной, то они ошиблись. Во-первых, россияне не современные англичане, они все ещё далекие от цивилизации хищные животные, и то, что западная цивилизация да и мы тоже молча смотрели на их недоразвитие и не ехали к ним с образовательными программами, а только заключали с ними финансовые соглашения (или подкармливали этих животных гуманитаркой в ущерб другим популяциям животных, то есть неизвестно зачем), это общий грех нас всех. А во-вторых, мы - не шотландцы. Мы не забудем. И нас не интересуют финансовые аспекты. Мы убедились, что Россия - это страна, в которой устроителей Голодоморов не казнят, а канонизируют. Поэтому, если выживем, мы завещаем детям то, что поняли сами. Пока человек русского происхождения не принесет генетическую справку о том, что он абсолютно ничем не напоминает россиянина 15-21 веков, от украинцев он может рассчитывать только на клетку в лаборатории и дюжину бананов в день, и то это при условии, если популяция обезьян в российской тундре сократится в 10 000 раз.
Они добивались этого презрения с 2004 года (до того лет на десять немного притихли).
Они его получили!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это были родственники распятого славянского мальчика в трусиках
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийское пропагандистское издание опубликовало фейк о якобы задержании в Киеве двух пожилых людей за "георгиевскую ленточку". ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти