 В Броварах произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. ФОТО

В Броварах Киевской области машина полиции стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Другие подробности происшествия пока не сообщаются.
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При первой нашей встрече Позывной Маршал сказал(почти дословно помню):
«…только учти, сколько бы ты бэх сепарских не сжег, как бы не воевал…как только начнешь тут работать - все, пи@дец. Станешь сразу ментом продажным, сукой и мусором. Я это давно уже хаваю…».
Прав был шеф, ой прав…
Ладно, я с юмором отношусь к каментам типа «ха-ха, когда уже приусы пойдешь разваливать недобитые?», или «мусора не люди! ACAB! ACAB! ACAB!»…особенно когда это пишут пухленькие зайчики с пивными животиками, ничего опаснее собственной пиписьки в руках не державшие…
Сложнее с каментами от некоторых бывших сослуживцев (разных степеней интеллектуального развития и, в основном, поважных рангов аватарности), для которых любой полицейский автоматом враг. Им хоть Чака Норриса с Киану Ривзом в Приус патрульный посади - все равно зрада будет. Ну, такое…тоже можно пережить.
Но бл@ть!
Ладно я, ладно две сотни таких же как я курсантов, которые вот-вот закончат обучение и выйдут патрулировать Киев.
Но эти фейсбуковые хейтеры ту же хрень пишут действующим патрульным!
Ребятам, которые уже почти 2(прописью - двасука) года регулярно выходят на дежурство. Зимой, бл@ть, и летом. В дожди и жару. Ловят пьяных водителей, разруливают нервные ДТП, таскают неадекватных бомжей и наркоманов, первыми приезжают на драки, пожары и трупы…
Да, не без нэдоликов.
Да, не без косяков.
Да, доучиваясь прям вот на бегу…
Но умный поймет - в основном, это все проблемы быстрорастущей молодой структуры. Структуры с ниибическим перечнем обязанностей и весьма скромными повноважэннямы. За полтора года из нихуа набрать, обучить и выпустить 12000(двенадцать, мать вашу, тысячь!) патрульных по стране - это вам не фирму из трех бабушек в подземном переходе организовать…
И пишут как под копирку же!
- а вот кум сестры друга соседа на днях за 75копеек отмазался, хоть и пьяным был за рулем…
- а у друга брата кореша дочки муж тооочно знает что берут взятки и электроэнергию из Приусов сливают на сторону! (наверное пользователей электрокаров типа Нисан Лиф заправляют…нужно будет пробить этот источник заработка да под себя подмять )
- а у нас под окнами писающий мальчик разрывал пасть какающему льву, а копы целый час ехали!!! Разогнать нах! При гаишниках такого небыло!!!
…и много-много подобной срани.
Не верите? Зайдите в каменты к любому патрульному да почитайте.
От количества говножелчи в каментах некурящие закуривают, спортсмены-трезвенники наливают стакан беленькой и включают Мишу Круга, а свидетели Иеговы принимают ислам, я вам доповідаю.
Собрать бы их, зрадофилушек этих, на большом-большом стадионе да спросить у всех сразу:
«Окей, чуваки, признаем. Мы - недоученные, пластиковые, только бабаушек за картоху и пиу-пиу по бмв… Ок, принимается. Все, мы не справились. Мы - расходимся. Уже завтра утром ждите на дорогах таких милых вашему сердцу гаишников, пэпсов и беркутят. Вам с ними привычнее. Вам будет легче и веселее. Фсем спасибо, фсе свободны»
Как думаете, рванет у копозрадофилов?
Или еще вариант. Я б его даже руководству предложил, да кто меня слушать станет и все равно Конституция главнее фантазий бывшего мобилизованного:
Каждого, кто пишет про «ничего не меняется», «стало только хуже» и «полиции не верим» вносить в отдельный список и их вызовы не обрабатывать.
От слова вопшэ.
Пусть сами себе рисуют схемы ДТП на покоцанный бампер кредитного Ланцера, сами алкашей с детских площадок гоняют и если смартфончик фулиганы подрежут - тоже пусть сами их по подворотням и ищут.
Ну а хуле?
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