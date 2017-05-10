 В Броварах произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. ФОТО

В Броварах Киевской области машина полиции стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Около 11:15 машина полиции стала виновником ДТП на основной дороге города Бровары. ДТП произошло на пересечении ул. Киевская с ул. Короленко".Другие подробности происшествия пока не сообщаются.