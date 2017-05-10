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 Фоторепортаж
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 Бессмертный клоп. Путинское "победоносие" в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд и Рейкьявик. Там ее освободили американцы", - главарь боевиков Захарченко. ВИДЕО

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 02



Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 03

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 05

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 07

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 08

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 09

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 10


Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 11

Бессмертный клоп. Путинское победоносие в ФОТОжабах 12

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© Как удачно акцент сместили в Днепр,а про разгромленный офис ОУН в Киеве уже и забыли..главное СМИ увести в др.русло...а проблема это Аваков
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Вот вам и манипуляции....Проблемма корреспондентку краской облили!!!!!!! А эта девушука куда и кем шла работать?....Туфли в краске......ЭТА ЖЕ УЖАСССС!!!
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Чем даальше тем смешнее.....Пукин сцука чудит с кгб нквд и дальше . Только вот как же быть живым ветеранам?
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..в нашем Крыму кацапы вымостили себе дорожки Крымско-Татарскими памятными могильными знаками невинно убиенных мирных Людей
мясорубка у этих сволочей в генетике((
Скорблю с Вами Татарский Народ!(
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Александр Сотник: Что бы я сделал сейчас на месте Путина

Единственная загвоздка: окружение. Оно как-то не хочет КНДР в масштабах России, и им совсем не улыбается вечное поклонение добланутому лысенькому уродцу.
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Любопытно, что бы они праздновали, если бы Гитлер не предал Сталина и пакт Молотова-Риббентропа остался в силе?
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Какой нибудь "солцеворот", или "день когда созрели шишки и жёлуди"...
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Как это што? А 75-летие изобретение боярышника?
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а рюкзаковы даже с клопом не смогли справится!козлы!
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это чо,лицензия на использование пелотки в комплекте?
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)))лол, ржунемогу, япатсталом))))))) БЕССМЕРТНЫЙ полк? Да это же стадо зомби...
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не получится. Ведь кто ж тогда медведю лапу сосать будет? Мишкой лучше займитесь, как от предков досталось
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не знаю
не весело как-то от того, что колорацкие мрази по весне активировались жаждая крови украинцев по всему югу, а порох опять сопли жует и допустил эту вакханалию
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Нахожусь по медицинским вопросам в Израиле. В гостиннице показывают 1-й кацапский канал. Жуть жуткая!!! Знал, что мордва ..бнутый на всю голову сброд, но до такой степени! Даже моя спокойная жена матами заговорила. Панове, они ВСЕ там абсолютно конченные в свом мифическом скрепном доме, вернее избе. От же угораздило жить украинцам рядом с этим ордынким мракобесием. Мир с ними невозможен в принципе, разве что с дохлыми. И еще ЭТО кто-то поддерживает у нас.
А вообще надо рашТВ показывать у нас, очень бодрит. И дебильного трепа о дружбе меньше будет...
Вилкула - на гилляку!
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