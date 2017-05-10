 Бессмертный клоп. Путинское "победоносие" в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд и Рейкьявик. Там ее освободили американцы", - главарь боевиков Захарченко. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО
Больше фотошопов смотрите здесь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мясорубка у этих сволочей в генетике((
Скорблю с Вами Татарский Народ!(
Ответить
Ответить
Единственная загвоздка: окружение. Оно как-то не хочет КНДР в масштабах России, и им совсем не улыбается вечное поклонение добланутому лысенькому уродцу.
Ответить
Ответить
Ответить
.прискорбно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
, не ссы...
Ответить
Ответить
, кантри-дэнс...)))
Ответить
Ответить
Ответить
не весело как-то от того, что колорацкие мрази по весне активировались жаждая крови украинцев по всему югу, а порох опять сопли жует и допустил эту вакханалию
Ответить
А вообще надо рашТВ показывать у нас, очень бодрит. И дебильного трепа о дружбе меньше будет...
Вилкула - на гилляку!
Ответить
Да там половина моложе меня!
Ответить