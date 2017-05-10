 Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Это современный трех-секционный вагон украинского производства. К работе над вагоном были привлечены около 250 украинских поставщиков комплектующих.
Он сочетает лаконичный вид, разработкой которого занималась команда украинских дизайнеров, и новейшие технологические решения нашего конструкторского бюро.
Эта модель адаптирована к условиям эксплуатации с различным состоянием контактной сети и рельсовых путей. Просторный пассажирский салон создаёт максимально комфортные условия для всех пассажиров. Вагон оборудован местом для размещения людей с ограниченной мобильностью, кондиционерами и wi-fi. Широкие двойные двери благодаря адресному управлению позволяют осуществлять быструю посадку и высадку пассажиров. Большие окна обеспечивают хорошую освещённость и панорамный обзор. Вагон оборудован эргономичными креслами для сидения, современной системой информирования пассажиров, светодиодной системой освещения.
Ходовые тележки новой конструкции оборудованы двухступенчатым подвешиванием, что обеспечивает плавность хода и низкий шумовой уровень. К1М6 - это энергоэффективный, комфортный и качественный украинский трамвай.
Фото: пресс-служба предприятия
Напомним, с 2016 г. в Киеве начали курсировать новые трамваи польского производства PESA.
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Ну респект!
Мне нравится всё новое..))
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Из нас двоих явно только один знает, о чем говорит.
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Спасатели в Юрмале никогда не слышали криков: "Спасите! Тону!", потому-что оттуда, где в Юрмале можно утонуть до спасателей слишком далеко.
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ДП "Антонов" оголосило про плани по створенню літака ДРЛВ
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Стоимость трамвая - 9 млн. грн." что примечательно, что при его разработке можно встретить комплектующие страны-окупанта - россии
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Нещодавно засновник деревообробного підприємства "Свиспан Лімітед", швейцарська компанія Sorbes AG заявила по намір інвестувати близько 25 млн. євро в модернізацію свого заводу у м. Костопіль Рівненської області
За словами інвестора, ця інвестиція допоможе українському виробнику деревостружкових плит підвищити конкурентоздатність його продукції, зменшити вплив на довкілля, а також оптимізувати виробничі процеси.
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Трамвай-фуфло!
Сауны нет, Джакузи нет, а в СПА куда ходить?...
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