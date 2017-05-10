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Все про:технологии (593) трамвай (196)

 Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая. ФОТОрепортаж

трамвай

Компания Татра-Юг представила новую модель трехсекционного вагона украинского производства К1М6.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это современный трех-секционный вагон украинского производства. К работе над вагоном были привлечены около 250 украинских поставщиков комплектующих.

Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая 01

Он сочетает лаконичный вид, разработкой которого занималась команда украинских дизайнеров, и новейшие технологические решения нашего конструкторского бюро.

Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая 02

Эта модель адаптирована к условиям эксплуатации с различным состоянием контактной сети и рельсовых путей. Просторный пассажирский салон создаёт максимально комфортные условия для всех пассажиров. Вагон оборудован местом для размещения людей с ограниченной мобильностью, кондиционерами и wi-fi. Широкие двойные двери благодаря адресному управлению позволяют осуществлять быструю посадку и высадку пассажиров. Большие окна обеспечивают хорошую освещённость и панорамный обзор. Вагон оборудован эргономичными креслами для сидения, современной системой информирования пассажиров, светодиодной системой освещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский стартап киевлян Grammarly привлек $110 млн инвестиций

Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая 03

Ходовые тележки новой конструкции оборудованы двухступенчатым подвешиванием, что обеспечивает плавность хода и низкий шумовой уровень. К1М6 - это энергоэффективный, комфортный и качественный украинский трамвай.

Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая 04
Фото: пресс-служба предприятия

Напомним, с 2016 г. в Киеве начали курсировать новые трамваи польского производства PESA.
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Что-то похожее уже ездит с год...
Ну респект!
Мне нравится всё новое..))
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Це повне лайно, модель трамваю з різною висотою підлоги зі сходами в салоні показала свою повну непридатність до пасажирських перевезень! Сходи в салоні це пістець! Сходи в салоні займають купу місця на якому не можна перевозити пасажирів, не можна поставити дитячу коляску, не можна з сумками чи з дітьми спокійно переміщуватись в салоні трамваю! Як таке травмонебезпечне лайно взагалі допустили до пасажирських перевезень???? Куди дивиться мінінфраструктури???? Трамвай з частково низькою підлогою в Одесі викликає тільки роздратування, в ньому неймовірно спекотно, бо в частині з низькою підлогою справжнє пекло влітку. Великі вікна на мають вентиляційних отворів, а повітря зі старих вікон, розташованих в частині з високою підлогою, пролітає над головами пасажирів стоячих на низькій підлозі і не потрапляє до них! Люди від жари та відсутності кисню втрачають свідомість - це якась душогубка! Того хто вигадав це лайно і дав дозвіл на його використання, треба прикувати наручниками до поручнів і возити цілий день в такому трамваї поки вони не задихнуться, дебіли! Тепер хочуть цей пістець робити в кількасекційному варіанті! Взагалі йопнулись, це буде велика газова камера на колесах! Навже дебілам не зрозуміло що в вагоні не може бути перепадів підлоги зі сходами, на яких постійно падають літні люди та інваліди? Невже не зрозуміло що в такому трамваї діти можуть нанести собі тяжкі травми під час руху трамваю??? Є моделі трамваїв з повністю низькою підлогою, треба брати їх і не вигадувати чергове лайно!
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Чепуху не неси. Просто съезди в Прагу или в Вену, где ходят трамваи примерно такой же конфигурации, а потом рассказывай что лучше, что хуже. Я лично в этой модели трамвая не ездил, но рельеф салона очень узнаваем с аналогами которые сейчас бороздят современную Европу (в частности Австрия - одна из богатых стран Европы зарабатывающая именно на туризме)
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Та начебто не видно низької підлоги. Мабуть, врахували незручність низької підлоги.
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Низька підлога біля дверей, а потім сходи в салоні. На ділянках з низькою підлогою вікна розташовані нижче і не мають вентиляційних отворів, не навчились ще наші генії вставляти вікна з фіртками.
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Площадка возле средних дверей вроде-бы с низким полом.
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Да всё отлично только оббивка кресел какаято совковая
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Только так и не смогли сделать полностью низкопольным. Перепад уровня пола в салоне не для людей с ограниченными возможностями. Да и просто неудобен в час пик. Но уже лучше, чем ничего.
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По Киеву катаются такие или подобные новые трамваи с одинаковым уровнем полов по всем вагонам. От кабины до хвоста проходишь насквозь три вагона без всяких ступенек и палуб.
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А вы думаете инвалидов больше интересует как кататься между вагонами или как попасть в вагон с улицы?
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Уровень пола этих трамваев четко совпадает по уровню платформы остановки.
Из нас двоих явно только один знает, о чем говорит.
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абы не дергался при старте и остановке, зае#али уже, даже сидя убиться можно.
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Ох и высокие у вас там девчонки . Помню иду с братом , у него 2,05 рост , и понимаю , что это не он высокий , а я маленький на фоне ваших девушек .))
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Очень Юрмала понравилась , Дзинтари ))). Море прямо рай для родителей с малышами . Пока до глубины дойдёшь , устанешь ))
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priezhaite teprj ljetom , novaja volna s ih vatnoi muzikoi vygnana - teperj tishena i normaljnye ljudi vokrug !
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Как когда-то шутили в Юрмале Зеленский и Ко.

Спасатели в Юрмале никогда не слышали криков: "Спасите! Тону!", потому-что оттуда, где в Юрмале можно утонуть до спасателей слишком далеко.
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В Коблево съезди ). То же самое. Лет 10-12 назад хоть за ручьем море поглубже было. Сейчас обмельчало везде.
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Красиво, но по Киеву уже с годик такие (или очень похожие) на маршруте №1 и №3 катаются.
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Львовский Электрон 2 штуки и польские...их больше штук 10
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Просто отличная новость . Главное чтоб 250 наших поставщиков были не просто поставщиками , а производителями того что поставляют .
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Да почему начинать , вот допустим краковский вагонстрой давно производит отличную продукцию , только наши любят получать откаты за покупку импорта .
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Это просто бомба новость ! Главное не затянуть на долгие годы . Нам такие нужны ещё вчера .
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ну естественно...потому и самолеты ДРЛО создают.и галилей таки был прав .ну или джордано бруно.не помню точно
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Трамвай отличный! Вот, только, кресла не должны быть покрыты никаким тканевым материалом!
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Хотя и конкуренты для моего львовского "Электрона" , но всё равно , конечно , молодцы . Только в конкуренции можно получить нормальный продукт .
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Только нашим дикарям-вандалам на одну неделю, а дальше все как и с новыми лифтами(:
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Да уж вате это не доступоно...катайся на Калине... и деоьмо выбрасывай в форточку.
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Харьков тоже вполне успешно освоил средства создав свой трамвай "Трамваи, которые сделают по представленному сегодня образцу, будут радовать только харьковчан, иногородним заказчикам придется подождать.

Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая - Цензор.НЕТ 1154
Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая - Цензор.НЕТ 9431

Стоимость трамвая - 9 млн. грн." что примечательно, что при его разработке можно встретить комплектующие страны-окупанта - россии

Просторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая - Цензор.НЕТ 3526
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Вікна без вентиляції це повне лайно! Досвід експлуатації показав що ремонтувати та заправляти кондиціонери нікому і тому вони не працюють або практично не працюють і тому цей пістець буде їздити в режимі газової камери!
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У харьковского трамвая... морда какая- то страшная, прет по городу вот такое -четырехглазое... рот открыт губа отвисла.
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зато КацаПсины придумали новую бонбу.один выстрел миллион трупов
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Швейцарці інвестують 25 млн євро у модернізацію деревообробного підприємства на Рівненщині

Нещодавно засновник деревообробного підприємства "Свиспан Лімітед", швейцарська компанія Sorbes AG заявила по намір інвестувати близько 25 млн. євро в модернізацію свого заводу у м. Костопіль Рівненської області
За словами інвестора, ця інвестиція допоможе українському виробнику деревостружкових плит підвищити конкурентоздатність його продукції, зменшити вплив на довкілля, а також оптимізувати виробничі процеси.
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Согласен с цензоровскими зрадофилами:
Трамвай-фуфло!
Сауны нет, Джакузи нет, а в СПА куда ходить?...
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он еще и по рельсам ездит, а не по бесфрикционному магнитному полотну!!!!!!!!!!!21 век!!!! совок!!!!
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Кресла просто песец. Откинуты градусов на 120, сидишь лежа. Спинка внутрь... Кто-нибудь сидел на кресле, где конструкция спинки- внутрь? С.ка это просто п*здец, ну какие-то идиоты и все, и когда это закончится х. знает.
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Цензор.НЕТФотоТехнологииПросторный пассажирский салон, кондиционеры и wi-fi: в Украине выпустили новую модель трамвая. ФОТОрепортаж
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