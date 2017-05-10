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Все про:алкоголь (1527) налоговая милиция (1321) Нацполиция (7276) фальсификат (279) Херсонщина (662) ГФС (2795)

 В Херсонской области налоговики и полиция пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товаров на 5,2 млн грн. ФОТОрепортаж

алкоголь гфс

В Херсонской области сотрудники налоговой милиции совместно с Управлением защиты экономики областного управления Национальной полиции пресекли продажу фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний организовали незаконную реализацию фальсифицированного алкоголя. Продажа осуществлялась как через ряд реализаторов, так и путем размещения объявлений в сети Интернет. Покупателям алкоголь доставлялся при помощи служб доставки.

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В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты почти 37,7 тысячи литров алкоголя стоимостью около 5,2 миллиона гривен, разлитого по бутылкам, оклеенным поддельными марками акцизного налога.

В Херсонской области налоговики и полиция пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товаров на 5,2 млн грн 01В Херсонской области налоговики и полиция пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товаров на 5,2 млн грн 02В Херсонской области налоговики и полиция пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товаров на 5,2 млн грн 03

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение расследование уголовного производства продолжается.
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Там такого добра хватает,по 80 рюбелей за поллитру.
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Реализацию "фальсификата" обнаружили, а его производство - нет. Дивно...
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скоро в "официальных" торговых сетях.
ждемс
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Херсонской области налоговики и полиция пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товаров на 5,2 млн грн. ФОТОрепортаж
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