 В Херсонской области налоговики и полиция пресекли торговлю фальсифицированным алкоголем, изъято товаров на 5,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний организовали незаконную реализацию фальсифицированного алкоголя. Продажа осуществлялась как через ряд реализаторов, так и путем размещения объявлений в сети Интернет. Покупателям алкоголь доставлялся при помощи служб доставки.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты почти 37,7 тысячи литров алкоголя стоимостью около 5,2 миллиона гривен, разлитого по бутылкам, оклеенным поддельными марками акцизного налога.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение расследование уголовного производства продолжается.
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