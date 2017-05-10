EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Фоторепортаж
  1171  4
Все про:АЗС (247) налоговая милиция (1321) Одесская область (1488) ГФС (2795)

 Налоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС. ФОТОрепортаж

азс гфс

В Одесской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную автозаправочную станцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области гражданин осуществляет реализацию сжиженного газа при помощи газозаправочного комплекса, принадлежащего одному из предприятий, без наличия необходимых разрешительных документов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис

В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 2,5 тысячи литров сжиженного газа, а также автомобиль и оборудование, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти миллион гривен.

Налоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС 01

Налоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС 02Налоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС 03

Налоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС 04

В отношении гражданина, продававшего топливо, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRMUV3U21aUmIxaDZVWFprUTNjd1RIWlJkblJEZWpCTU4xRnpkRU4zTUZrNFp6Qk1lbEYxVGtNM01FeHFVbWgwUXpRd1dUazRNRXBRVVhCT1EyaG1Ua05sTUV4VVVYUmtSMEl3V1VoUmRYUkRkekJaT0djd1REZFJjMlJETnpCTVJGSm5aRWRETUZsM1BRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро дозакрываются, газом негде будет заправиться, разве, что на "легальных" заправках медведчука по 25 грн за литр. А нельзя было обязать владельцев оформить её легально?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти