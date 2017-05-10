 Налоговики в Одесской области пресекли работу незаконной АЗС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области гражданин осуществляет реализацию сжиженного газа при помощи газозаправочного комплекса, принадлежащего одному из предприятий, без наличия необходимых разрешительных документов.
В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 2,5 тысячи литров сжиженного газа, а также автомобиль и оборудование, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти миллион гривен.
В отношении гражданина, продававшего топливо, составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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