 Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего "Калининградского фронта". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , на этот факт обратил внимание журналист, который пишет под псевдонимом Майкл Щур

Другой журналист Денис Казанский опубликовал еще одно фото из Facebook Натальи Королевской, на котором она сфотографировалась с ветераном на фоне портрета Шухевича.

"Правильный Бессмертный полк", - комментирует Казанский.

"внука этого ветерана убили русско-фашистские захватчики, которых пригласила Королевская в том числе".

Один из комментаторов под постом журналиста отмечает, что