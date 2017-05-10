 Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего "Калининградского фронта". ФОТОрепортаж

"В этом посте товарищ Королевская сначала пишет о Калининградском фронте этого ветерана. Потом когда ее спрашивают об этом фронте, она трет комментарии и исправляет пост", - отмечает журналист.
Но, общество не останавливается и приводит еще немного информации о ветерана:
"Был 12-летний танкист в битве на Курской дуге, теперь вот 15-летний летчик в битве под Сталинградом (1928 года рождения), воевал в 1949 (1949 год - это не ошибка) на Калининградском фронте (сам же признает, что "я в Ленинграде прожил с 37 по 48 год" на 1:45)", - пишет Сергей Маштабей.
"Сеанс разоблачения" Королевской и ветерана провел еще один блогер Иван Гоменюк.
"Товарищ Королевская, я понимаю, что "морозить" - это ваш бизнес, но политика - это не ваше. Морозьте дальше. Но уходите из политики. Представьте, что производством мороженого занимается стеклоомыватель. Это то же, что вы в политике. Вы не плохие. У вас, товарищ Королевская, просто другое предназначение", - отмечает Майкл Щур.
Другой журналист Денис Казанский опубликовал еще одно фото из Facebook Натальи Королевской, на котором она сфотографировалась с ветераном на фоне портрета Шухевича.
"Правильный Бессмертный полк", - комментирует Казанский.
Один из комментаторов под постом журналиста отмечает, что "внука этого ветерана убили русско-фашистские захватчики, которых пригласила Королевская в том числе".
"Ветерани Другої світової в Україні бояться виходити на вулицю з радянськими нагородами, бо їх можуть образити".
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США - 3 тысячи,
Великобритания - 92 тысячи,
Франция - 410 тысяч...
Т.е. - проклятым капиталистам "засчитали" только потери мирного населения!
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Фёдор Васильевич Савостьянов родился 23 декабря 1924 года в Брянской области. Учился в Одесском художественном училище у Крайнева, Буковецкого. В 17 лет добровольцем ушёл на фронт. Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 2-м Украинском фронтах. Был трижды ранен, награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией»[2].
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На вид дедуле лет 70. Ну, пусть 80. Значит, родился где-то в 37-м.
В 41-ом ему было 4.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZKBjPi1g9p8
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Шо не верите, шо он вытиран ВОВ?
Вот вам доказательство:
Военное фото ддеда с королевской.Берлин...Подступы к рейхстагу...май 1945-го...
Шах и мат, господа неверующие Наташке-Уменяестьмечта...
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-У вєтєрана є мєдалі...
-Вєтєрани вперед! ногами!
-Приєднуйся до Королєвської та вперед ногами да щастя!
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Палач рекордсмен генерал-майор Блохин лично расстрелял 20.000 человек, ещё следующих два призёра - Пётр Иванович Магго и С.Н.Надарая - отстали с большим отрывом: всего по 10.000 расстрелянных на каждого..
Вот как он вспоминал: «Водку, само собой, пили до потери сознательности. Что ни говорите, а работа была не из лёгких. А одеколоном мылись. До пояса. Иначе не избавиться от запаха крови. Даже собаки от нас шарахались, и если лаяли, то издалека».
Умер Василий Иванович Блохин в 1955 году похоронили его на Новодевичьем кладбище. Там же, на почётных местах, похоронены и другие сталинские палачи. Правда, после ареста Берии Блохина лишили звания генерал-майора и 8 боевых орденов за убийство в том числе беременных женщин и детей, а также пенсии в размере 3150 рублей (средняя зарплата по стране тогда была 700 рублей .. Блохин не выдержал таких «репрессий» и умер от инфаркта. В конце 1960-х посмертно звания и ордена коммуно - фашисты кровавого ссср ему вернули, реабилитировали его.
uainfo.or gpodosokorski
Вот такие у нас сейчас почти все боевые ветераны ВОВ кровавые палачи НКВД, А не те ветераны герои которые в окопах на фронтах которые сражались а многие сложили свои головы приближая день Великой Победы над фашизмом.
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День поразки. Після такого - миру вже не буде. ВІДЕО
10.05.2017, 11:59
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А амуниция с каждым днем все круче и круче
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Если власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность представителей «Оппоблока», в частности, нардепа Александра Вилкула и им подобных, - заговорит улица, а возможно, и стволы.
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Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ (Александр Твардовский - Владимир Азязов)
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Один був нібито ще живий: "в вайну паступіл в школу юнгов. Потом ловіл міни". ну нехай у 45-му 16 років + 72 = 88. ....Ну да, вірю...
Другий про себе: "Етот дєда орден бил утерян, я заказал дублікат, без номера (кітай???). А ордєн Красной Звєзди купіл на ринкє" ....!!!!!!!!!!!!!!!......Прямой єфір! Я сповз під стіл....
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Я МУДАНЗЯН взял!
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