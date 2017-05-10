EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Фоторепортаж
  12536  97
Все про:ветераны (337) Королевская (805) курьез (4920) фейк (59)

 Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего "Калининградского фронта". ФОТОрепортаж

Нардеп от "Оппоблока" Наталья Королевская опубликовала фотографию с ветераном, которому, как выяснили пользователи Facebook, было 15 лет во время Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот факт обратил внимание журналист, который пишет под псевдонимом Майкл Щур.


Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего Калининградского фронта 01

Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего Калининградского фронта 02


"В этом посте товарищ Королевская сначала пишет о Калининградском фронте этого ветерана. Потом когда ее спрашивают об этом фронте, она трет комментарии и исправляет пост", - отмечает журналист.

Но, общество не останавливается и приводит еще немного информации о ветерана:

Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего Калининградского фронта 03

"Был 12-летний танкист в битве на Курской дуге, теперь вот 15-летний летчик в битве под Сталинградом (1928 года рождения), воевал в 1949 (1949 год - это не ошибка) на Калининградском фронте (сам же признает, что "я в Ленинграде прожил с 37 по 48 год" на 1:45)", - пишет Сергей Маштабей.

Смотрите также: "Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

"Сеанс разоблачения" Королевской и ветерана провел еще один блогер Иван Гоменюк.

"Товарищ Королевская, я понимаю, что "морозить" - это ваш бизнес, но политика - это не ваше. Морозьте дальше. Но уходите из политики. Представьте, что производством мороженого занимается стеклоомыватель. Это то же, что вы в политике. Вы не плохие. У вас, товарищ Королевская, просто другое предназначение", - отмечает Майкл Щур.

Другой журналист Денис Казанский опубликовал еще одно фото из Facebook Натальи Королевской, на котором она сфотографировалась с ветераном на фоне портрета Шухевича.


Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего Калининградского фронта 04

"Правильный Бессмертный полк", - комментирует Казанский.

Смотрите также: Бойко и Королевская привели в Раду ветеранов: "Здесь ведущего нет. Подходит каждый сам и говорите о фальсификации истории". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один из комментаторов под постом журналиста отмечает, что "внука этого ветерана убили русско-фашистские захватчики, которых пригласила Королевская в том числе".

Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего Калининградского фронта 05
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
9 травня ввечері канал Інтер видав в ефір наступне:

"Ветерани Другої світової в Україні бояться виходити на вулицю з радянськими нагородами, бо їх можуть образити".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да они столько навысерали что....в любимой ими раше уже сидели бы усе, а в Сев. Корее из зенитки сегодня бы их постреляли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера случайно посмотрел гавно канал news one. Там еще похлеще....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот как теперь аферист рабинович и харьковское чмо мураев будут оправдываться после своей поездк и заискивыния с Мари Ле Пен???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчерась канал RuSSia-24 на полном серьезе заявил, что общие потери во второй мировой составили: СССР - 30 млн,
США - 3 тысячи,
Великобритания - 92 тысячи,
Франция - 410 тысяч...
Т.е. - проклятым капиталистам "засчитали" только потери мирного населения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чему удивляться? Тётка с фальшивыми документами об образовании из даунбасса...А дед действительно воевал, только во сне.....Может , кстати поехать в подМосковье и Рейхстаг взять картонный. Вот потом ему уже и не скажи что Рейхстаг не брал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Королєвская була в БЮТ. Юля не могла помилитися. Юля- наш президент, Королєвская- прем'єр, Лозинський- генпрокурор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты не напрягайся, иди пирожок возьми на Банковой, может за ухом почешут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Королевская - обыкновенная дешевая тушка, перебежавшая в ПР из БЮТ когда Юлька сидела.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут замуж можно выходить по 5раз вроде все про человека знаешь, а потом сюрпризы... а вы говорите в партию взять и не ошибиться. Помню Королевская мне очень нравилась в БЮте , а потом сразу и переметнулась как ту сажали... у Юли суд, а в Королевской банкет и новая партия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
математика однако. Уже идёт охота за реальными ветеранами чтоб пропиарится, но вот жаль что их всё меньше. Кстати, в Казахстане Назарбаев отменил всякие Парады а просто взял и всем живущим ветеранам выдал по 1500 американских денег...вот как то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось який хвашист, він ще й колорадські стрічки заборонив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мог, но скорее на японской. Тогда призывали с 19 в армию. У меня сосед, 1926 г.р., попал на японскую. Сам говорил, что какому-то хенералу жрать варил. Ниразу не стрелял. Соседа уже лет пять как нету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
добровольцем мог быть?например как этот:
Фёдор Васильевич Савостьянов родился 23 декабря 1924 года в Брянской области. Учился в Одесском художественном училище у Крайнева, Буковецкого. В 17 лет добровольцем ушёл на фронт. Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 2-м Украинском фронтах. Был трижды ранен, награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией»[2].
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мог. Не вопрос. Только сколько их таких осталось? А воевавших на Калининградском фронте так вообще единицы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, посмотрел видео, походу он не воевал, просто пережил блокаду
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глядя на этих холенных ветеранов становится противно! Просто посидеть год в окопах с крысами, мышами, вшами -- это минус, минимум, десять лет жизни! Не воевали они! Может Будапешт брали в .........1956.........их тоже к ветеранам приравняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причем их чем дальше от войны - тем больше становится. Сбивших первый "Мессер" в 12 лет, взявших Рейстаг за пять лет до своего рождения и так далее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уже узбагойся.....Юля так Юля...она и Юща сделала и шЛюшко.....так шо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вона и шляшка в свет вывела.........и пЭцю в один тур избрала!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У мене на дільниці був такий. Перед смертю признався що він 1936 року а не 1922.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это называется не передергиванием, а очковтирательствмом.
На вид дедуле лет 70. Ну, пусть 80. Значит, родился где-то в 37-м.
В 41-ом ему было 4.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и еще.......Если этот ветеран и воевал, то уж точно не на Калининском фронте. Его в 1942, если не ошибаюсь, расформировали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно-точно, и на Калининградском, и на Калининском фронте- такие витираны воевали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лётчиком в 15 - 18 лет ? А Может налётчиком в карательных спецслужба нквд . И где уже после войны занимался массовыми расстрелами , депортациями, геноцидом украинского народа !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, посмотрел видео, походу он не воевал, просто пережил блокаду
 показать весь комментарий
Ответить
 
последняя фотка красноречива и говорить больше нечего. королевскую в бордель. лже ветерана в клинику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На последней фотке ветеран ВОВ, который похоронил своего внука, погибшего в АТО
https://www.youtube.com/watch?v=ZKBjPi1g9p8
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я о нем и сказал. а лже ветеран не он, а тот что выше с ней...
 показать весь комментарий
Ответить
 
для ветеранов разве шо в бордель её возьмут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем такие тупарихи в политике? Гнать в шею! Чемодан-вокзал-Россия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как зачем? А пролетит на копанках, кто ж на поруки то возьмет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Натура козломордых... Не сделать, а сп*здить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы ,хоть объясните, что все фото --это американцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полиция вчера защищала сепаратистов с красными флагами во всей Украине. Позор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну шо взять с гопницы. Кацапской, тем более, гопницы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так а як по-іншому?! Чи ви думали, що Жопоблок думає не жопою?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фиг его знает,как правильнее...победобесие или дедобесие...дура за столько лет так и не поняла,что самопиар-это не ее сильная сторона.просто обычных знаний и соображалки не хватает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта мразь уже давно должна нары грызть а не пиарится ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потом удивляемся почему мусора героев ато вместе с вилкулскими отморозками бьют.Таких как она нужно в утиль отправлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо вы орете с деда?!
Шо не верите, шо он вытиран ВОВ?
Вот вам доказательство:
Военное фото ддеда с королевской.Берлин...Подступы к рейхстагу...май 1945-го...
Королевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего "Калининградского фронта" - Цензор.НЕТ 5752

Шах и мат, господа неверующие Наташке-Уменяестьмечта...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю що потрібна якась стаття в кримінальному кодексі "за введення в оману". Не знаю як саме вона має звучати, але без неї будь хто може вішату будь яку лапшу без наслідків для себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це я про будь що, а не тільки піару на ряжених ветеранах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это тот, который в 49-ом Рейкьявик освобождал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это кто? Это Обама? Ну кто еще может обссыкать подъезд! Замаскировался, думал не узнают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
-У мене є вєтєран....
-У вєтєрана є мєдалі...
-Вєтєрани вперед! ногами!
-Приєднуйся до Королєвської та вперед ногами да щастя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор, могли бы и побольше рассказать про портрет Шухевича вместо очередного дида. Там люди просто прекрасную контракцию устроили - распечатали героев УПА и влились с их портретами в ватную колонну. Вата, конечно же, ничего не поняла, а те попали на огромное количество фотографий, включая те, что потом попали в кацапские СМИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОТКРЫТЫЙ АРХИВ. «Стахановцы- сталинцы» или ветераны ВОВ - палачи НКВД. Рекордсмен: генерал Василий Блохин лично расстрелял 20 тыс. человек. Большинство из палачей умерли своей смертью, похоронены с почестями и до сих пор чтимы силовиками. Масштаб коммуно - фашистской системы кровавого ссср поражает. Так, в 1937 году было расстреляно 353.074 человека - т.е. по 1 тыс. в день. В 1938 году - 328.618.......
Палач рекордсмен генерал-майор Блохин лично расстрелял 20.000 человек, ещё следующих два призёра - Пётр Иванович Магго и С.Н.Надарая - отстали с большим отрывом: всего по 10.000 расстрелянных на каждого..
Вот как он вспоминал: «Водку, само собой, пили до потери сознательности. Что ни говорите, а работа была не из лёгких. А одеколоном мылись. До пояса. Иначе не избавиться от запаха крови. Даже собаки от нас шарахались, и если лаяли, то издалека».
Умер Василий Иванович Блохин в 1955 году похоронили его на Новодевичьем кладбище. Там же, на почётных местах, похоронены и другие сталинские палачи. Правда, после ареста Берии Блохина лишили звания генерал-майора и 8 боевых орденов за убийство в том числе беременных женщин и детей, а также пенсии в размере 3150 рублей (средняя зарплата по стране тогда была 700 рублей .. Блохин не выдержал таких «репрессий» и умер от инфаркта. В конце 1960-х посмертно звания и ордена коммуно - фашисты кровавого ссср ему вернули, реабилитировали его.
uainfo.or gpodosokorski
Вот такие у нас сейчас почти все боевые ветераны ВОВ кровавые палачи НКВД, А не те ветераны герои которые в окопах на фронтах которые сражались а многие сложили свои головы приближая день Великой Победы над фашизмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Калінінградський фронт? Так може він має на увазі, що в складі НКВД займався репресіями німецького населення Кенінсберга?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не он с этим фронтом Рейкьявик освобождал и лично бабушку Захарченко. Но есть инфа, что бабаушка Захарченко так и не была осовбождена и её пытают до сих пор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да перед развалом советов , ветеранами стали и блокадники и тыловики и те кто только родился в 30-40...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще одна из касты неприкасаемых, по которой тюрьма плачет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шла 666 гадовщина пабедобесия,к маузалею хуйла спалзались вытераны(вертухаи)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
1-й прибалтийский и 3-й белорусский - Кенигсберг. Калининградский фронт - это как Рейкьявик
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был такой Калининский фронт, осенью 41 сформировали из частей Западного под Москвой, потом его переименовали в Прибалтийский
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 1й Прибалтийский, Калининский название не фартовое, подо Ржевом в 42 сотни тысяч легли ...
Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ (Александр Твардовский - Владимир Азязов)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учора дивився що москалі казали про дєдов-на-палочкє.
Один був нібито ще живий: "в вайну паступіл в школу юнгов. Потом ловіл міни". ну нехай у 45-му 16 років + 72 = 88. ....Ну да, вірю...
Другий про себе: "Етот дєда орден бил утерян, я заказал дублікат, без номера (кітай???). А ордєн Красной Звєзди купіл на ринкє" ....!!!!!!!!!!!!!!!......Прямой єфір! Я сповз під стіл....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто бы что ни говорил, но высшее образование добавляет интеллекта, а вот когда это образование не могут отыскать при наличии липовых дипломов - вот Вам и результат с Калиниградским фронтом. А другое такое же не образованное чудо рассказывает о концлагере в Рекьявике и что он в 2014 году встречался космическими пришельцами и они передали ему самые последние технологии - чего с бодуна не намелешь? Прорыв в народные депутаты вовсе не сопровождает его высокоинтеллектуальное состояние. Один только предыдущий Президент чего только не чудил в выступлениях на каждом выезде за бугор и не краснел. Вот такая она у нас власть, кроме как дерибанить бюджет ничем другим себя не насыщает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и рожа. То у нее член на лбу начинает проростать ? ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Береш і набираєш Алешин Герман Генадійович і отримуєш народження 19 грудня 1927. Такі вже на останній осінній призов на війну не попали, бо брали тоді 17-річних в осінньому призові, йому тоді було ще 16. королевська пише 1926 року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Анна Ахметова - медсестра с Калининградского фронта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Калининградский фронт звучит как бои под Дрезденском или захват Берлиново. Королевская... Королёва... королевы глупости
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все довольно просто и расчитано на темный народ которому не осилить историческую литературу а источник информации телевизор - таким можно впаривать что угодно, это как лохов разводить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажКоролевская неудачно пропиарилась на ветеране несуществующего "Калининградского фронта". ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти