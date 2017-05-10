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 Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в зоне проведения АТО в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В заброшенном здании на окраине поселка Мироновское Донецкой области оперативники спецслужбы совместно с военными изъяли сто девять выстрелов к гранатометам различных модификаций с сорока зарядами к ним, три противотанковые мины ТМ-62М, более шестидесяти патронов со снарядами осколочно-фугасной группы ОФЗ-23 и более чем одиннадцать тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами. ВИДЕО+ФОТО

Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ 02
Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ совместно с Военной службой правопорядка обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в поселке Широкино Волновахского района Донецкой области. Из колодца на территории частного дома изъяли гранатомет РПГ-26 и около сотни патронов калибра 12,7 мм с бронебойно-зажигательными пулями.

Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ 04

Местный житель также хранил использованый реактивный огнемет РПО-А "Шмель". По заключению специалистов, он изготовлен в 2000 году в РФ и не находится на вооружении в ВС Украины.

Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ 05

Смотрите: СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж
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