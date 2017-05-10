 Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В заброшенном здании на окраине поселка Мироновское Донецкой области оперативники спецслужбы совместно с военными изъяли сто девять выстрелов к гранатометам различных модификаций с сорока зарядами к ним, три противотанковые мины ТМ-62М, более шестидесяти патронов со снарядами осколочно-фугасной группы ОФЗ-23 и более чем одиннадцать тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра.
Сотрудники СБУ совместно с Военной службой правопорядка обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в поселке Широкино Волновахского района Донецкой области. Из колодца на территории частного дома изъяли гранатомет РПГ-26 и около сотни патронов калибра 12,7 мм с бронебойно-зажигательными пулями.
Местный житель также хранил использованый реактивный огнемет РПО-А "Шмель". По заключению специалистов, он изготовлен в 2000 году в РФ и не находится на вооружении в ВС Украины.
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