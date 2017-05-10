 СБУ задержала на Донетчине контрактника ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник, получивший боевой опыт во время службы в Афганистане, присоединился к террористической организации "ДНР" в июле 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды. Как артиллерист участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся в свою группировку. Прошел обучение под руководством российских военных представителей по прозвищу "Терек" и "Урал". Воевал под Дебальцево.
Весной 2015 террорист якобы разочаровался в идеях "Новороссии" и уехал в Россию, где проживает его сестра. Чтобы попасть в РФ, воспользовался удостоверением участника так называемого "ополчения ДНР" за подписью террориста Стрелкова.
В связи с трудным финансовым положением весной 2016 года боевик решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Он был направлен в одно из подразделений, участвует в проведении антитеррористической операции, и задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении.
3751 24
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Служивший корректировщиком огня боевиков житель Авдеевки приговорен к 6 годам лишения свободы, - прокуратура(18)
Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО(25)
С начала суток один украинский воин погиб, один получил ранение, - пресс-центр штаба АТО(39)
Один воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО(37)
В зоні АТО 9 травня загинув 26-річний матрос. ФОТО(0)
Враг обстрелял из 122 мм пушек наши позиции под Новозвановкой. По всей линии столкновения применялись минометы. Ранено пять воинов, - штаб АТО(16)
За сутки боевики совершили 65 обстрелов: применяют 152-мм артиллерию, - пресс-центр штаба АТО(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
шо ж такое - на раиссе не оказалось молочных рек и кисельных берегов ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Просто нет слов, после вчерашних событий в Днепре стало страшно - ведь никого из ПР не посадили, завтра рыги могут попытаться вернуть нам "легитимного" при поддержке многочисленных ватников!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить