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 СБУ задержала на Донетчине контрактника ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР". ФОТО

боевик

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области военнослужащего-контрактника одного из подразделений ВСУ, который ранее воевал на стороне террористов "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник, получивший боевой опыт во время службы в Афганистане, присоединился к террористической организации "ДНР" в июле 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды. Как артиллерист участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся в свою группировку. Прошел обучение под руководством российских военных представителей по прозвищу "Терек" и "Урал". Воевал под Дебальцево.

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Весной 2015 террорист якобы разочаровался в идеях "Новороссии" и уехал в Россию, где проживает его сестра. Чтобы попасть в РФ, воспользовался удостоверением участника так называемого "ополчения ДНР" за подписью террориста Стрелкова.

В связи с трудным финансовым положением весной 2016 года боевик решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Он был направлен в одно из подразделений, участвует в проведении антитеррористической операции, и задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении.
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Вот он типичный пример адепта руцкага мира - пох кого грабить и убивать. лишь бы деньги платили за это.
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Во, надо же! Прям- Дикий Гусь какой-то. Кстати, надо бы пересмотреть. Хороший фильм!
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Ага! Дикие гуси. Старый, но актеры и сам фильм- отменный! Рекомендую, настоятельно.
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"В связи с трудным финансовым положением весной 2016 года боевик решил вернуться в Украину"

шо ж такое - на раиссе не оказалось молочных рек и кисельных берегов ?
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Єто он год в ВСУ прослужил? Акуеть, дайте две!!! У грьіцака нешуточнье долбоЪбьі (а может и нет? просто )(уйловские агентьі?) в ФСБ(У) подъедаются! Поздравляем!
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Как берут людей в ВСУ? Их хоть как-то проверяют? Это что за бепредел - то находящиеся в розыске, то сепаратисты, то рецидивисты, то серийные убийцы! Это просто какой-то сюрреализм, что происходит вообще?
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нет проверок......если к примеру один районный ровд может смотреть базу только по области, а чтоб посмотреть жителя другой области надо звонить в областное управление и т.д.
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В Украине - одни из сильнейший программистов в мире! Базу, б***, сделать не могут! Аваков, п*** ё***, чем занимается 3 года, в Фейсбуке пиарится?
Просто нет слов, после вчерашних событий в Днепре стало страшно - ведь никого из ПР не посадили, завтра рыги могут попытаться вернуть нам "легитимного" при поддержке многочисленных ватников!
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Какие проверки если у власти на местах в основном аброскины с голубанами?
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Ну вот этого взяли . Война предполагает внедрение диверсантов, причём по хорошо продуманной легенде . Может это такой случай . Хорошо , что проявили .
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Ворота Львовской тюрьмы приветливо открыты для дорогого гостя. Радушный прием обеспечен по высшему разряду. Предложения новоиспеченного постояльца "Лучше убейте, пристрелите, утопите" с возмущением отбрасываются. Вы должны полностью вкусить всех мероприятий, которые вам заготовлены, уважаемый посетитель! А их есть у нас!
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Как это так, сначала против "хунты" воевал, а потом решил за неё? В фошиздобендеровцы подался?
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Охрана обьектов государственного значения. Склады с боеприпасами это херня.
СБУ задержала на Донетчине контрактника ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР" - Цензор.НЕТ 5521
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Одно радует, нашим стали платить больше чем этим ублюдкам.
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Теперь количество "разочарованных" в идеях лугандонии увеличится в разы .)) Нужно конкретно просеивать в военкоматах .
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"В связи с трудным финансовым положением" - значить бути фашистом і бандерівцем нині вигідно. Чи може повірив своїй же пропаганді, що 2 гектара дадуть і 2 раба ! - перестарався Кисель з пропагандою
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Та фігня це. Голубан своїх не кидає, визволить.
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Этот очень показательный факт.Воевал,короче говоря,на стороне террористов,а потом-херак-и уже в ВСУ.Что,собственно говоря,совсем не удивительно,учитывая,какие "яркие" личности стоят во главе правоохранительной системы.
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08.05. 2017 року в одному з обласних центрів України біля залізничного вокзалу бачив патлатого бидлака років під 40, вдягнутого в польські, чи австрійські темнозелені армійські штани та куфайку камуфляжну, покрою як у бандформувань даунбасу. На правому рукаві російський шеврон "Коловрат" (як цей https://voenpro.ru/voentorg/shevron-kolovrat), а на лівому - самопальний шеврон "Айдар, Одеса". Мав два клунки, з одного з них виглядав каремат та сумку через плече. І всім, передусім поліцаям пофіг, а було ж повідомлення СБУ про підозрілих осіб.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала на Донетчине контрактника ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР". ФОТО
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