 В поезде "Николаев-Москва" обнаружены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда "Николаев-Москва" пограничный наряд по кожухом системы отопления рабочего тамбура обнаружил полиэтиленовый пакет. В нем было необработанное камни желто-коричневого цвета, предварительно янтарь.
Сейчас камни янтаря, общий вес которого составил около 2 килограммов, изъяты в установленном порядке", - говорится в сообщении.
704 6
Материалы по теме: Янтарная мафия
Житель Ривненщины пытался пронести в Беларусь 10 кг янтаря(8)
Преступная группировка, добывавшая, скупавшая и продававшая янтарь, ликвидирована на Ривненщине, - СБУ. ФОТО(23)
По делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры Топольскому(11)
Фигуранты "янтарного дела" добровольно вернули около двух миллионов гривен, полученных незаконным путем, - военная прокуратура(9)
7 поездов, которые проходят через самые необычные места(0)
Житель Луцка пытался провезти через пункт пропуска "Ягодин" 1,5 килограмма янтаря. ВИДЕО(5)
На Волыни изъято 80 кг янтаря стоимостью более миллиона, - СБУ. ФОТО(5)
а в інших схованках/вагонах не було бурштину?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить