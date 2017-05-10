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Все про:Госпогранслужба (2679) железная дорога (1027) контрабанда (1856) поезд (628) Сумщина (584) янтарь (544)

 В поезде "Николаев-Москва" обнаружены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в железнодорожном пункте пропуска "Зерновое" на границе с Россией пограничники Сумского отряда обнаружили контрабанду камней янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

"Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда "Николаев-Москва" пограничный наряд по кожухом системы отопления рабочего тамбура обнаружил полиэтиленовый пакет. В нем было необработанное камни желто-коричневого цвета, предварительно янтарь.

В поезде Николаев-Москва обнаружены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Волынской области изъяли более тонны янтаря. ФОТОрепортаж

В поезде Николаев-Москва обнаружены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 02

Сейчас камни янтаря, общий вес которого составил около 2 килограммов, изъяты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

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молодці, що знайшли!
а в інших схованках/вагонах не було бурштину?
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точно, шара, навіть у торгових партнерів не пройде!
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Ёханый бабай! У нас постоянно "ловят" янтарь и сигареты. А наркотики и оружие - основную контрабанду - у нас пропускают через границу, что ли? Это что за беспредел творится, янтарную мафию под себя подминают, что ли?
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шо, в мацкву еще поезда ходят? Посадить бессмертный полк, и сразу закрыть границу. Визовый режим.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ поезде "Николаев-Москва" обнаружены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО
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