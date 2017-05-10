 Турчинов провел встречи с руководителями сектора обороны и безопасности Турции. ФОТОрепортаж

Стороны констатировали стратегический и дружеский характер двусторонних отношений и отметили существенный прогресс в области военно-технического сотрудничества. По словам Турчинова, углубление сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах является одним из ключевых направлений украинско-турецких отношений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
В этом контексте Секретарь СНБО Украины высоко оценил работу Совместной рабочей группы по координации стратегических проектов, созданной в прошлом году, отметив, что благодаря этому перечень украинско-турецких проектов существенно расширен.
"Для нас очень важны конкретные результаты, которые усиливают оборону и безопасность наших стран", - подчеркнул А. Турчинов.
Также Секретарь СНБО Украины выразил надежду, что к визиту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев "мы успеем начать еще несколько совместных проектов".
Турчинов и руководители сектора обороны и безопасности Турции высказались за дальнейшую интенсификацию сотрудничества в авиационной и ракетно-космической отраслях, создании новых видов вооружения и специальной техники.
Во время работы украинской делегации были подписаны протоколы о новых направлениях сотрудничества между турецким и украинским оборонпромами.
Секретарь СНБО Украины, Премьер Турции, Министр обороны Турции, и Премьер Камеруна.
Как сообщалось ранее, Секретарь СНБО Украины в рамках визита в Турецкую Республику принял участие в официальной церемонии открытия международной выставки оборонной промышленности "IDEF 2017".
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http://goruzont.blogspot.com/2017/05/blog-post_587.html
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а вообще есть такой анекдот - "почему не в шляпе?!"
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