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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2146) оборона (907) СНБО (3188) сотрудничество (605) Турция (1957) Турчинов (3197)

 Турчинов провел встречи с руководителями сектора обороны и безопасности Турции. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Стамбуле провел встречи с Министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишиком, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимуфтюоглу и руководителем оборонпрома Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Стороны констатировали стратегический и дружеский характер двусторонних отношений и отметили существенный прогресс в области военно-технического сотрудничества. По словам Турчинова, углубление сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах является одним из ключевых направлений украинско-турецких отношений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В этом контексте Секретарь СНБО Украины высоко оценил работу Совместной рабочей группы по координации стратегических проектов, созданной в прошлом году, отметив, что благодаря этому перечень украинско-турецких проектов существенно расширен.

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"Для нас очень важны конкретные результаты, которые усиливают оборону и безопасность наших стран", - подчеркнул А. Турчинов.

Также Секретарь СНБО Украины выразил надежду, что к визиту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев "мы успеем начать еще несколько совместных проектов".

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Турчинов и руководители сектора обороны и безопасности Турции высказались за дальнейшую интенсификацию сотрудничества в авиационной и ракетно-космической отраслях, создании новых видов вооружения и специальной техники.

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Во время работы украинской делегации были подписаны протоколы о новых направлениях сотрудничества между турецким и украинским оборонпромами.

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Секретарь СНБО Украины, Премьер Турции, Министр обороны Турции, и Премьер Камеруна.

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Как сообщалось ранее, Секретарь СНБО Украины в рамках визита в Турецкую Республику принял участие в официальной церемонии открытия международной выставки оборонной промышленности "IDEF 2017".

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То, что наша барыжная власть действует в унисон с оккупантом стало не просто очевидно. Вчера нам всем было продемонстрировано, что мы с вами- быдло,-Богуц

http://goruzont.blogspot.com/2017/05/blog-post_587.html
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єто тоже гуд!
а вообще есть такой анекдот - "почему не в шляпе?!"
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Когда-то был, а потом янек его приватизировал.
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На роже лица сектанта печать смерти,не долго ему землю осталось топтать
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Один пастор ділом зайнятий,поки всі інші язиками теревенять.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов провел встречи с руководителями сектора обороны и безопасности Турции. ФОТОрепортаж
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