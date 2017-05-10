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 Происшествия, Фоторепортаж
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 День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин. ФОТОрепортаж

День Победы в Донецкой области прошел без провокаций. Не зафиксировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, в территориальные органы полиции области поступило лишь 9 сообщений, связанных с праздником. Все они касались мелких нарушений, любые недоразумения прекращались на месте.

День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин 01

Аброськин отметил, что также было получено сообщение о минировании Дома культуры в Покровске, однако в ходе проверки информация оказалась ложной, а "неравнодушный гражданин" звонил из оккупированной Макеевки.

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День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин 02

"Донетчина провела с достоинством день памяти наших дедов, прадедов, которые прошли войну и победили фашистских оккупантов. А единичные попытки привлечь внимание к своей персоне - пусть останутся на совести этих "охотников за сенсациями". Спасибо работникам полиции Донецкой и бойцам Национальной гвардии Украины за службу!", - написал Аброськин.

День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин 03
Фото: Аброськин /Facebook
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День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий
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Особенно порадовала в этом смысле Волноваха. Колорадов и в телескоп не видно было. Соответственно не было и происшествий.
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В Мариуполе- тоже тихо, хотя нагнетание было. Сам Аброськин распорядился спираль Бруно растянуть, по периметру Главка полиции, 8-го мая. А так- тихо, две колорадо-ленты изъяли у 2-х бабок и всё.
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Дык, попробовали русскиймир. Больше не хотца.
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день паБеды следующий на РАБссии 11 ноября ,кремлеКрысы паБедили Кайзера Вильгельма в 1 Мировой...
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Не ну понятно, ВСУ там и вставит люлей нормально, а не как аваковские хлопчики, да и ватанов лугандонских расползлось по всей стране
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Атброськин? Так просто в этом регионе полно регулярной армии, да и адекватных людей , которые прочувствовали "прелести" рюцкого мира достаточно. Хотя и нычкующихсвя рашистов хватает.
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День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий. Парадокс. В регионе где еще не давно орали путин приди, так молились за приход чечен и бурят теперь, познав все прелести русского мира больше порядка чем во всей Украине. Похоже, чтобы Киев, Днепр, Николаев, Одесса, Харьков стали настоящими украинскими городами нужно чтобы, хоть на время пришел настоящий русский мир, все расхерячил, обгадил, изнасиловал, разворовал. И тогда у нас наступит порядок и спокойствие. Опыт Лугандона ничему не учит. Надеюсь, что таких еб#утых любителей русского мира в Украине не так много.
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Оникдот вспомнилсо.
Дневник продавщицы.
- День Победы Новогодняя ночь прошла спокойно. Утром потянулись дети с записками.
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"День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин." - потому, что наша новая полиция во главе со старыми ментами, просто не реагировала на провокации, колорадкские ленты, флаги коммунистов и т.д. и т.п.
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День Пабьеды? А кто кого победил? Комуняки-фашисты интернационал-социалисты фашистов национал-социалистов? А причем здесь Украина? Власть празднует победу одних оккупантов над другими?
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День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цікавий сюжет "Військового телебачення України". Ветерани війни та ветерани АТО разом відсвяткували в Києві День перемогу. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=gxLb5manx6k
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Цього аброськіна чекає або гілляка, або генеральські погони. Дивлячись - хто переможе, здоровий глузд і Україна, чи промоскальська мафія...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДень Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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