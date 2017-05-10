 День Победы на Донетчине прошел без серьезных происшествий, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, в территориальные органы полиции области поступило лишь 9 сообщений, связанных с праздником. Все они касались мелких нарушений, любые недоразумения прекращались на месте.
Аброськин отметил, что также было получено сообщение о минировании Дома культуры в Покровске, однако в ходе проверки информация оказалась ложной, а "неравнодушный гражданин" звонил из оккупированной Макеевки.
"Донетчина провела с достоинством день памяти наших дедов, прадедов, которые прошли войну и победили фашистских оккупантов. А единичные попытки привлечь внимание к своей персоне - пусть останутся на совести этих "охотников за сенсациями". Спасибо работникам полиции Донецкой и бойцам Национальной гвардии Украины за службу!", - написал Аброськин.
Фото: Аброськин /Facebook
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Особенно порадовала в этом смысле Волноваха. Колорадов и в телескоп не видно было. Соответственно не было и происшествий.
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Дневник продавщицы.
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День ПобедыНовогодняя ночь прошла спокойно. Утром потянулись дети с записками.
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