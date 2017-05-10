 Гражданин РФ Фоминов, подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе, за 2 года следствия не был задержан и сбежал в Луганск, где убивал мирных жителей, - адвокат Закревская. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.
"Знакомьтесь. Фоминов Алексей Алексеевич. Гражданин РФ. На момент зимы 2014-го года - житель Одессы (с его слов - с 2012-го года оформлял вид на жительство в Украине). C феврамя - марта 2014-го года - комендант Куликова поля. С его же слов 2-го мая был на Греческой. Перед самым пожаром свалил с Куликова поля.
- он тут подробно рассказывает...", - пишет Закревская.
"Подозреваемый в организации событий 2-го мая в Одессе. Но как-то слабо подозреваемый. Его никто не задерживал. До сентября 2014-го - никто даже в розыск не объявлял. Два года с начала следствия - никто не устанавливал телефонный трафик, момент пересечения границы, даже гражданство его никто не устанавливал. Из Одессы свалил в Луганск", - отмечает адвокат, и напоминает, что в июле 2014 года Фоминов числился командиром бригады террористов "Одесса" (ОБрОН "Одесса") (бывший так называемый 1-й казачий полк "Измаил").
"Также в августе 2014-го вместе с "братьями по оружию" был замечен в похищениях, убийствах мирных жителей Луганской области и мародерстве. Замечен не только представителями ООН, документаторами военных преступлений, отдельными украинскими правоохранителями, но и т.н. прокуратурой "ЛНР". Ею же обвинен в убийствах, похищениях, разбое. В том числе - в убийстве родителей Валерии Кулишь. Обвинен и... через 10 месяцев под стражей - отпущен. Ибо в самой демократической "луганской народной республике" суд не работает. В смысле "официально" не работает. Его нет. Очень характерный деятель. С характерной историей. тоже "невинно", но недолго страдал "за правду", за "борьбу с контрабандой" от своих же...", - пишет Закревская.
Она отмечает, что подробнее о Фоминове можно почитать в свежей статье журналиста Стаса Козлюка.
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