 "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Титушки", которые атаковали активистов, имели на одежде оранжевые наклейки. При этом полицейские, по свидетельствам некоторых очевидцев, действовали сообща с "титушками".
Об этом также пишет в Facebook народный депутат Андрей Денисенко.
"А вот и видеодоказательства согласованных совместных действий полиции с вилкуловскими титушками против ветеранов войны за независимость. Бандючня безнаказанно, вместе с мусорами, бьет защитников Украины. Арсен Аваков, кто бы что ни говорил, а я до сих пор верю, что на Майдане мы с Вами стояли именно ради того, чтобы подобное больше никогда не повторялось в нашей стране", - отмечает депутат и публикует видео, на котором видно избиение бойцов АТО.
Видео издания informator.dp.ua
"Бои на 9 мая в Днепропетровске: Ветераны АТО требовали убрать "красное тряпье". Полиция ответила в стиле Институтской - газом и дубинками. 11 пострадавших. 1 тяжелый", - отмечает активист Тим Желдак.
"Когда представители партии "Социалисты" вышли на аллею, оказалось, что у них больше красных флагов, чем даже людей. Путь колонне преградили немногочисленные, но решительные правдивые ветераны - участники войны на Востоке, которые, не разбирая партийные там флаги или советские, потребовали убрать "красное тряпье", - пишет местное издание Дніпроград.
"Это кощунство танцевать на костях погибших. Мы просто хотим, чтобы они не рекламировали себя в этот день, просили, просто умоляли не использовать политическую символику. Традицию политического пиара надо останавливать", - отметил один из защитников отечества, который вскоре получил дубинкой по лицу, говорится в материале.
"Полиция, чтобы не допустить столкновения противоположных сторон, решила почему-то "проучить" ветеранов. В ходе столкновения с численным преимуществом около 8 к 1 хорошо экипированные полицейские избили и оттеснили ветеранов, среди которых минимум 11 человек получили травмы различной тяжести, двое эвакуированы "скорой", у одного - критическая черепно-мозговая травма", - сообщает издание.
В сюжете Громадського.Днепр видно, как "титушки" безнаказанно покидают место побоища, а нардеп Вилкул, на вопрос журналиста о людях с оранжевыми наклейками, которые пришли с ним в колонне под монумент Славы, отвечает: "Я не понимаю, о чем вы говорите".
Один из ветеранов АТО, комментируя, кто нанес ему травмы говорит: "Титушня однозначно, а помогали им или "Беркут" или кто-то".
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Где лидеры, что потребуют отставки и справедливого суда предателей украинского народа?
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Ведь все повторяется, как при яныке, когда избивали студентов.
С той разницей, что тогда еще не было нескольких десятков тысяч убитых и раненых.
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Как ты его не реформируй , а оно остаётся куском говна .
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Это тот Вилкул,который строил Украину с президентом (Януковичем).
В нормальной стране,уже давно бы повесили эту скотину.
По титушкам,то тут только один метод! Опозновать и делать им визиты домой.
Другого выхода нет!
Они,по другому,не понимают.
Тоже самое и с теми ментами,которые на стороне титушек.
Жаль,но пока в Днепре сидит Вилкул со своими выродками,добром это не закончится.
Это как проказа. Или как Кернес в Харькове.
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3 год ·
То что сегодня титушня Вилкула и Ступака устроила в Днепре, просто так не закончится. Генерал Репешко "удержал" ситуацию под контролем! Не тот город вы для этого выбрали. Ох не тот! Самый лучший музей АТО в Украине, недалёко ребят и ломали. А скоро аллею Героев откроют.
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Mikheil Saakashvili
Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства.
Петре Олексійовичу, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з «безсмертним полком»? Ой так, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного.
А Україну ми все ж захистимо всупереч будь-яким олігархічним міжсобойчикам.
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Да и то - вряд ли .
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Здравствуй. ..ваня
Прошу рт
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Прошу репост!!!
Це Сухий - ветеран батальйону "Айдар", відразу після виходу з
Печерського управління поліції. Його, як і багатьох інших патріотів
сьогодні затримали менти в штабі ОУН.
Зі слів затриманих, підлога автозаку була повністю залита кров'ю. ... Показати більше...
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Для тих, хто вже підзабув 2013 рік і те, як виглядає війна з власним народомУ Дніпрі затримали активістів С14: подробиці. ДНІПРОГРАДСьогодні,
9 травня, опівдні у Дніпрі були затримані активісти дніпровського
осередку ВГО «С14». Про це повідомив депутат Чечелівської райради Кирило
Дороленко
dniprograd.org
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В общем сладкая, импотентская политика шоколадных дает свои плоды, поначалу притихшая, напуганная скорей рашистской пропагандой, вата и рыги освоились, осознали свою безнаказанность и полны решимости взять реванш, скоро сядут на голову.
Четвертый год войны, "живем по новому" б#ть...
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Этого парня с проломленной головой зовут Денис Буштрук. Он отвоевал два года в АТО, получил страшнейшую контузию от разорвавшейся рядом с ним мины и после полутора месяцев лечения был признан инвалидом и демобилизован. Но в больнице сегодня оказался не после боевых действий - его избили в Днепре полицейские «космонавты» на праздновании Дня Победы. Били жестоко. Били дубинкой, от которой рваная рана на голове, били ногами, били снятыми ради этой цели шлемами. Били впятером.Это случилось как раз рядом с монументом Славы. Там небольшая группа атошников пришла почтить память погибших и увидела, что День победы оппо-Вилкул решил превратить в свою пиар-акцию с партийными знаменами Оппо-блока. Кто-нибудь помнит знамена Оппо-блока во время второй мировой войны, а может кто-то помнит их в АТО? Поэтому атошники, их было совсем немного, перегородили Вилкулу дорогу с требованием убрать партийную символику. Это честное и по человечески понятное требование. Но Днепровская полиция рассудила иначе и бросилась в атаку.Денис никому не преграждал путь. Ему не нужно доказывать смелость, у него орден за мужество. О президентской медали "Захисника вітчизни" отдельно вспоминать не хочу - она все больше юбилейную награду напоминает. Так вот Денис стоял в стороне, когда на него налетели «космонавты» из полиции. И все это при свидетелях, все это при многочисленных съемочных группах от разных телеканалов. А потом, когда Денис Буштрук будет лежать без сознания в больнице, а врачи будут тянуть его с того света, руководитель городской патрульной полиции Владимир Богоніс скажет в интервью непосредственным свидетелям этого избиения, что ничего не произошло, что все было спокойно. Ну подумаешь, атошникам бока намяли - надо же пацанам с дубинками размяться. С дубинками и дорогой униформой, купленной за наш с вами счет.С нетерпением жду комментария Антона Геращенко о том, как здорово полиция помогла в Днепре отметить День победы. "В Багдаде все спокойно" (с)Но мы не будем сидеть сложа руки. Просьба всем коллегам видео сберечь и передать Эдмонд Саакян (Edmond Saakyan). Эдмонд не только служил вместе с Денисом, но еще и хороший адвокат. Кроме того, материалы о случившемся собираю я и Вячеслав Поездник (Вячеслав Геннадиевич Поездник). Думаю, что всем вместе нам удасться заставить полицию и Авакова протереть свои глаза. Пишите в личку!p.s. Всех конспирологов, которые рассказывают о том, что била "муниципальная полиция" прошу вначале посмотреть на каски и шевроны - это МВД.Upd2 и вот новая информация: в избиении атошников участвовала титушня, которая бросилась в атаку, как только полиция ослепила атошников газом. Новое дно пробитоUpd 3 Помогите идентифицировать титушек и сотрудников полиции, избивающих атошников в Днепре на День Победы!
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