EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  8912  165
Все про:Вилкул Александр (305) Днепр_город (2605) драка (2070) избиение (11113) Нацполиция (7263) титушки (504)

 "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

днепр побоище титушки нацполиция

9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Титушки", которые атаковали активистов, имели на одежде оранжевые наклейки. При этом полицейские, по свидетельствам некоторых очевидцев, действовали сообща с "титушками".

Об этом также пишет в Facebook народный депутат Андрей Денисенко.

"А вот и видеодоказательства согласованных совместных действий полиции с вилкуловскими титушками против ветеранов войны за независимость. Бандючня безнаказанно, вместе с мусорами, бьет защитников Украины. Арсен Аваков, кто бы что ни говорил, а я до сих пор верю, что на Майдане мы с Вами стояли именно ради того, чтобы подобное больше никогда не повторялось в нашей стране", - отмечает депутат и публикует видео, на котором видно избиение бойцов АТО.



Видео издания informator.dp.ua

"Бои на 9 мая в Днепропетровске: Ветераны АТО требовали убрать "красное тряпье". Полиция ответила в стиле Институтской - газом и дубинками. 11 пострадавших. 1 тяжелый", - отмечает активист Тим Желдак.


Вилкуловские титушки совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре, - нардеп Денисенко 01

"Когда представители партии "Социалисты" вышли на аллею, оказалось, что у них больше красных флагов, чем даже людей. Путь колонне преградили немногочисленные, но решительные правдивые ветераны - участники войны на Востоке, которые, не разбирая партийные там флаги или советские, потребовали убрать "красное тряпье", - пишет местное издание Дніпроград.

"Это кощунство танцевать на костях погибших. Мы просто хотим, чтобы они не рекламировали себя в этот день, просили, просто умоляли не использовать политическую символику. Традицию политического пиара надо останавливать", - отметил один из защитников отечества, который вскоре получил дубинкой по лицу, говорится в материале.

Вилкуловские титушки совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре, - нардеп Денисенко 02

"Полиция, чтобы не допустить столкновения противоположных сторон, решила почему-то "проучить" ветеранов. В ходе столкновения с численным преимуществом около 8 к 1 хорошо экипированные полицейские избили и оттеснили ветеранов, среди которых минимум 11 человек получили травмы различной тяжести, двое эвакуированы "скорой", у одного - критическая черепно-мозговая травма", - сообщает издание.

Вилкуловские титушки совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре, - нардеп Денисенко 03

Читайте также: Столкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция

Вилкуловские титушки совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре, - нардеп Денисенко 04

В сюжете Громадського.Днепр видно, как "титушки" безнаказанно покидают место побоища, а нардеп Вилкул, на вопрос журналиста о людях с оранжевыми наклейками, которые пришли с ним в колонне под монумент Славы, отвечает: "Я не понимаю, о чем вы говорите".



Один из ветеранов АТО, комментируя, кто нанес ему травмы говорит: "Титушня однозначно, а помогали им или "Беркут" или кто-то".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот главная пуйловская гнида справа, жмёт руку своему хозяину пуйлу, которому верно служит за липецкую фабрику.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шото мне это крокодиоьи слезы напомнило. С падлой Вилкулом все ясно. Мне бы узнать кто такой тогда Филатов и у кого власть в Днепре - у него или у Вилкула?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу, а то Филатов и не знает, что Шурик тут - шестое колесо, а не инициатор. Команда была явно дана сверху. Но Борис об этом молчит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на 2-11 мусор ебаный что ж ты сука лысого урода невяжешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нічого, скоро поквитаємося з усіма гнидами прокацапськими
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что делать будем? Пошумим в интернете и как обычно...
Где лидеры, что потребуют отставки и справедливого суда предателей украинского народа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава Украинец: He думaй o пoдпoльe cвыcoкa, И бpocь нa ФCБ cвoё нaдeятьcя - K тeбe придут, paшиcт, издaлeкa Бaндepoвцы, бaндepoвцы, бaндepoвцы... У кaждoгo бaндepoвцa cвoй cxpoн, Cвoй шмaйcep и cвoя визиткa Яpoшa; Тeбя укpoeт тpикoлoрoм oн И пpикoпaeт зa oгpaдoй клaдбищa... Cвoй лoзунг пoзaбудь "Moчи xoxлoв!", Язык нaш нe зoви "тeлячьeй мoвoю", И нe пpocи кaдыpoвcкиx opлoв, Чтoб пoмoгли cтрaну пocтpoить нoвую... Нe зpя, нa пpoфиль Стaлинa кpecтяcь, Tы caм ceбя пугaeшь "Пpaвым ceктopoм"; Вeдь вcя aнтиукpaинcкaя мpaзь He oблaдaeт, к paдocти, бeccмepтиeм... Toвapищ, вepь, чтo "pуccкaя вecнa" Cмeнитcя мoжeт "укpaинcкoй oceнью" - И пoмни, чтo тeбe нe cуждeнa Мeдaлькa "Зa cпaceньe Нoвopoccии"... Нe думaй o пoдпoльe cвыcoкa; Нacтупит вpeмя - cам пoймёшь, нaвepнoe, Koгдa вдpуг cвиcтнeт пуля у виcкa, - He нaдo былo тaк шутить c "бендepaми"..﻿
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это и есть основной закон шоколадного царства - денежные мешки в безопасности, а солдатов, которые эти мешки защищали от сепаров - избивают и втаптывают в грязь. Потому что этим мешкам пофиг, под какой властью быть - под украинской или под российской. А эти солдаты непонимают, кто нанимает полицию и титушек - и мутит все по своему, и считают, что во всем виноваты какие-то титушки. Бабло тут работает, которое награбастали у народа и ограбление которого эти солдаты защищают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто солдатам доктор они что не знали кого защищали?!! ЗНАЛИ!! умные люди им говорили что главный враг на банковой сидит!! а что в ответ!! не раскачивайте лодку!! ну вот и НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Забыли как били атошников, которые блокировали торговлю на крови?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда эти титушки, вместе с барыжной полицией, избивали атошников, то приговаривали: " В Европу вам захотелось, получите Европу!"
Ведь все повторяется, как при яныке, когда избивали студентов.
С той разницей, что тогда еще не было нескольких десятков тысяч убитых и раненых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авакян грозился что все мусора будут с номерами чтобы можно было четко сказать кто кого бил и когда!! Что то я не заметил номеров у мусоров или эти номера на труселях пришиты!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фонарные столбы для "народных" избранников уже готовы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мусора у нас такие МУСОРА! Біыли, есть и всегда будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реформировать мусоров , всё равно , что реформировать кусок говна .
Как ты его не реформируй , а оно остаётся куском говна .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От Вилкула,все беды Днепра.
Это тот Вилкул,который строил Украину с президентом (Януковичем).
В нормальной стране,уже давно бы повесили эту скотину.
По титушкам,то тут только один метод! Опозновать и делать им визиты домой.
Другого выхода нет!
Они,по другому,не понимают.
Тоже самое и с теми ментами,которые на стороне титушек.
Жаль,но пока в Днепре сидит Вилкул со своими выродками,добром это не закончится.
Это как проказа. Или как Кернес в Харькове.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Микола Колесник
3 год ·

То что сегодня титушня Вилкула и Ступака устроила в Днепре, просто так не закончится. Генерал Репешко "удержал" ситуацию под контролем! Не тот город вы для этого выбрали. Ох не тот! Самый лучший музей АТО в Украине, недалёко ребят и ломали. А скоро аллею Героев откроют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мафиозные игры. "Однажды в Украине". По-ходу непонятно какая серия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
оттеснили одних от других, иначе титушня и ветераны - это была бы кровавая драка. вопрос не к полиции а к тем кто этих орлов бандитской внешности аля титушки вывел туда на защиту георговских ленточек
 показать весь комментарий
Ответить
 
не знал что дубинкой по башке называется ОТТЕСНИЛИ!! спасибо буду знать... когда меня в ментовку будут грести за такое буду говорить что я не БИЛ я ОТТЕСНЯЛ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что , некому в Украине Авакова мусора на место поставить?! На раиссии аж визжат от таких новостей и вопят про мышыбратья и адиннарот! Денег Кремлевские ублюдки на это на жалеют! Руссофашисты в Украине поднимают голову?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І главгрузин щось діжку котить.

Mikheil Saakashvili
Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства.
Петре Олексійовичу, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з «безсмертним полком»? Ой так, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного.
А Україну ми все ж захистимо всупереч будь-яким олігархічним міжсобойчикам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет слов. Одни выражения. В ненормативной лексике........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С такими ублюдками в руководстве страны, что ещё можно ожидать. Один барыга финансирует экономику и армию агрессора, другой дерьмократ - оставляет в органах правопорядка уголовников и рецидивистов, и утверждает что в Украине для МВД других нет. В руководстве страны нет людей заинтересованных в развитии. Один пиздёжь, бездействие и грабёж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В самом крайнем случае , он уедет в долгосрочный отпуск ...
Да и то - вряд ли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предлагаю в днр, там его все любят, там ему дадут отдохнуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напрашивается вопрос, может не зря тогда парниша двух мусорков в Днепре завалил, может они на самом деле это заслуживают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всегда вспоминаю анекдот про хороших и плохих мусоров.... хорошим мусорам хорошие гробы а плохим ... плохии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лишить украинского гражданства, сам уйдет, и импичмента ненадо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тепер то зрозуміло,що Вальцман і вшива собака аваков-то все цапська наволоч!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот эти все рыла титушиные, бившие наших воинов, первыми встречали бы оккупантов хлебом/солью, и убывали бы украинцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так Петя же не зря был тем кто создал партию Регионов,так что ВСЁ закономерно ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Были мы с женой в субботу 6 мая в Днепре на экскурсии. Погуляли по набережной, побывали в музее АТО, посмотрели рвущий сердце фильм показанный панорамно о событиях 2014 года у всех слезы на глазах при выходе из зала), там же в музее прошлись экскурсией по диараме "Взятие Днепра осенью 1943 года". Ну там бравурная экскурсовод громко рассказывала используя советские лозунги и бравурные слова о победе в тот знаменательный день...Ну то таке, а главное что она сказала, что на конец 1945 года в Днепропетровске осталось в живых (на минуточку) 2-3 % от тех кто жил до 1941 года пацанов в возрасте от 19 до 21 года. И я подумал, а что можно "праздновать" 9 мая ? Полный геноцид молодого поколения советских ребят за время войны ? А может правильно в этот день почтить их память ? Какие могут быть концерты, каши, бухло, массовые гуляния ? КОЩУНСТВО !!! Вот что вся эта постсовковая вакханалия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Igor з Ігором Громовим.3 год. ·
Прошу репост!!!

Це Сухий - ветеран батальйону "Айдар", відразу після виходу з
Печерського управління поліції. Його, як і багатьох інших патріотів
сьогодні затримали менти в штабі ОУН.
Зі слів затриманих, підлога автозаку була повністю залита кров'ю. ... Показати більше..."Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко - Цензор.НЕТ 1850
 показать весь комментарий
Ответить
 
Штаб ОУН вместе с Кохановских провокаторы кремлевские и к ОУН настоящему никакого отношнения не имели
 показать весь комментарий
Ответить
 
Tim Zheldak з Євгеном Карасем та ще 2.5 год. ·
Для тих, хто вже підзабув 2013 рік і те, як виглядає війна з власним народом"Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко - Цензор.НЕТ 8060У Дніпрі затримали активістів С14: подробиці. ДНІПРОГРАДСьогодні,
9 травня, опівдні у Дніпрі були затримані активісти дніпровського
осередку ВГО «С14». Про це повідомив депутат Чечелівської райради Кирило
Дороленко
dniprograd.org
 показать весь комментарий
Ответить
 
Избиение в Днепре сильно напоминает избиение в Киеве в 2013. Тот же беркут, те же титушки. Да и у власти такие же. Лица другие, а морды те же рыговские. Чем все закончилось все знают. Если ВР и президент не прореагируют, то все эти реваншистские выступления опоблока могут плохо закончиться для страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На первом видео на лицо явное попустительство и содействие титушне со стороны мусаров. В частности на 2:06 четко видно как мусор дает кидающейся на людей титушне отмашку и она моментально, как по команде, уходит.
В общем сладкая, импотентская политика шоколадных дает свои плоды, поначалу притихшая, напуганная скорей рашистской пропагандой, вата и рыги освоились, осознали свою безнаказанность и полны решимости взять реванш, скоро сядут на голову.
Четвертый год войны, "живем по новому" б#ть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Александр Курбатов
Этого парня с проломленной головой зовут Денис Буштрук. Он отвоевал два года в АТО, получил страшнейшую контузию от разорвавшейся рядом с ним мины и после полутора месяцев лечения был признан инвалидом и демобилизован. Но в больнице сегодня оказался не после боевых действий - его избили в Днепре полицейские «космонавты» на праздновании Дня Победы. Били жестоко. Били дубинкой, от которой рваная рана на голове, били ногами, били снятыми ради этой цели шлемами. Били впятером.Это случилось как раз рядом с монументом Славы. Там небольшая группа атошников пришла почтить память погибших и увидела, что День победы оппо-Вилкул решил превратить в свою пиар-акцию с партийными знаменами Оппо-блока. Кто-нибудь помнит знамена Оппо-блока во время второй мировой войны, а может кто-то помнит их в АТО? Поэтому атошники, их было совсем немного, перегородили Вилкулу дорогу с требованием убрать партийную символику. Это честное и по человечески понятное требование. Но Днепровская полиция рассудила иначе и бросилась в атаку.Денис никому не преграждал путь. Ему не нужно доказывать смелость, у него орден за мужество. О президентской медали "Захисника вітчизни" отдельно вспоминать не хочу - она все больше юбилейную награду напоминает. Так вот Денис стоял в стороне, когда на него налетели «космонавты» из полиции. И все это при свидетелях, все это при многочисленных съемочных группах от разных телеканалов. А потом, когда Денис Буштрук будет лежать без сознания в больнице, а врачи будут тянуть его с того света, руководитель городской патрульной полиции Владимир Богоніс скажет в интервью непосредственным свидетелям этого избиения, что ничего не произошло, что все было спокойно. Ну подумаешь, атошникам бока намяли - надо же пацанам с дубинками размяться. С дубинками и дорогой униформой, купленной за наш с вами счет.С нетерпением жду комментария Антона Геращенко о том, как здорово полиция помогла в Днепре отметить День победы. "В Багдаде все спокойно" (с)Но мы не будем сидеть сложа руки. Просьба всем коллегам видео сберечь и передать Эдмонд Саакян (Edmond Saakyan). Эдмонд не только служил вместе с Денисом, но еще и хороший адвокат. Кроме того, материалы о случившемся собираю я и Вячеслав Поездник (Вячеслав Геннадиевич Поездник). Думаю, что всем вместе нам удасться заставить полицию и Авакова протереть свои глаза. Пишите в личку!p.s. Всех конспирологов, которые рассказывают о том, что била "муниципальная полиция" прошу вначале посмотреть на каски и шевроны - это МВД.Upd2 и вот новая информация: в избиении атошников участвовала титушня, которая бросилась в атаку, как только полиция ослепила атошников газом. Новое дно пробитоUpd 3 Помогите идентифицировать титушек и сотрудников полиции, избивающих атошников в Днепре на День Победы!
"Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко - Цензор.НЕТ 268 "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко - Цензор.НЕТ 4785
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как убрал Порошенко Коломойского и Корбана,так и начался весь этот шабаш.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти