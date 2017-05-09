 "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Когда представители партии "Социалисты" вышли на аллею, оказалось, что у них больше красных флагов, чем даже людей. Путь колонне преградили немногочисленные, но решительные правдивые ветераны - участники войны на Востоке, которые, не разбирая партийные там флаги или советские, потребовали убрать "красное тряпье", - пишет местное издание Дніпроград





"Это кощунство танцевать на костях погибших. Мы просто хотим, чтобы они не рекламировали себя в этот день, просили, просто умоляли не использовать политическую символику. Традицию политического пиара надо останавливать", - отметил один из защитников отечества, который вскоре получил дубинкой по лицу, говорится в материале.



"Полиция, чтобы не допустить столкновения противоположных сторон, решила почему-то "проучить" ветеранов. В ходе столкновения с численным преимуществом около 8 к 1 хорошо экипированные полицейские избили и оттеснили ветеранов, среди которых минимум 11 человек получили травмы различной тяжести, двое эвакуированы "скорой", у одного - критическая черепно-мозговая травма", - сообщает издание.



