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 В Сумах облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни. ФОТО

В Сумах сегодня облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни и участников Революции достоинства 2013-2014 годов, который расположен возле молодежного центра "Романтика".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Яременко.

"Уроды испортили памятный знак Небесной сотни" - написал он, добавив фотографии, на которых видно, что памятный знак почти полностью облит желтой краской.

В Сумах облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни 01

В отделе коммуникации полиции Сумской области сообщили, что в настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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а красочка - того же цвета,что недавно и в Киеве.. Эй,патриоты,а Юрий СКот еще живой? Или вы его оставили на следующий год бесноватых колорастов водить?
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