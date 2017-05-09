 В Сумах облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Яременко.
"Уроды испортили памятный знак Небесной сотни" - написал он, добавив фотографии, на которых видно, что памятный знак почти полностью облит желтой краской.
В отделе коммуникации полиции Сумской области сообщили, что в настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
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