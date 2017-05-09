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Все про:акция (2125) День Победы (1043) Запорожье (1508)

 "Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Запорожье сегодня к участникам пророссийской акции "Бессмертный полк" "присоединились" активисты с сатирической акцией "Бессмертный Волк". Они принесли портреты героев известного сериала "Игра престолов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Юрий Гудименко на своей странице в Facebook.

Бессмертный волк: в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала Игра престолов 01


"В Запорожье с треском прошла ватная акция "Бессмертный полк". С треском не только потому, что их блокировали и иногда били. Просто в колонну "Бессмертного полка" вклинились и возглавили её хорошие люди из проходившей параллельно акции "Бессмертный Волк". "Бессмертный Волк" пришёл с портретами ветеранов битв на Черноводной и Стене, участников боевых действий с Белыми Ходоками. Ватники, ясен пень, смысла не уловили и охотно фотогр афировались с лейтенантом Джоном Сноу и майором Ходором. Г лавная идея - смешать прокремлёвскую акцию "Бессмертного полка" с абсурдом - выполнена и перевыполнена, о чём и рапортую", - отметил журналист.

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Бессмертный волк: в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала Игра престолов 02


Сами активисты заявляют, что пророссийская акция не имеет ничего общего с настоящим чествованием ветеранов. Потому они не опасаются своей иронией обидеть участников Второй мировой войны.

Бессмертный волк: в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала Игра престолов 03

Напомним, во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях.


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Что сексотина вонючая,всё вынюхиваешь крысёнышь кого бы спровоцировать,план по банам горит,боишься без косточки Иуды остаться и 30 серебрянников ?
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Политики-депутаты, хватит жрать хозяйское олигархическое дерьмо в виде подачек на украинской крови. Скоро рожи лопнут, бля. За три года после Майдана разжирели в Раде, шо лопните скоро.
Холопы олигархов в Раде, вы хоть у своих хозяев из олигархата ВИЗ с Россией потребуйте за вашу службу барину. Народ, если с кацапами будет ВИЗ то мы, у себя в Украине на 85% почувствуем защиту от кацапских взрывов и провокаций российских пропагондонов.
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Я сейчас разрыдаюсь. .............................
.....................................От смеха!
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Особенно понравилось : " потому, что их блокировали и иногда били."
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опять патриоты и активисты морды прячут...
стесняются?
не думаю...
"Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов" - Цензор.НЕТ 5411
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В следующий раз , я выйду с фоткой Джонни Деппа и скажу , шо это мой дидусь
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"Наша победа". С какого чёрта она ваша? Вы воевали? Вас гнали под танки заградотряды? Вы подносили патроны? Вы работали в тылу? Вы помогали в госпиталях? Какое отношение вы имеете к той войне, когда в большинстве своём вас тогда даже в проекте ещё не было. Откуда такое упёртое желание присвоить себе прошлое. Из-за никчёмности своего настоящего?
"Они сражались, чтобы мы жили". Они в последнюю очередь думали в холодных окопах под обстрелами о том, чтобы вы жили. Они думали только о собственном выживании. Потому что это война, а не романтическая сказка для восторженных идиотов.
"Они бежали с криками "за родину, за Сталина". Они бежали молча, пригнувшись, чтобы не попасть под пули, в голове было одно: "быстрее-быстрее, только не сейчас, пожалуйста", а если орать что-то, то дыхание сбивается. И не было ни секунды тогда и после, чтобы родина их не предала.
"Мы родились, потому что наши деды...". Вы родились, потому что ваши родители были интимно близки несколько минут. Многие из вас родились только потому, что тогда ещё не было толком презервативов. Деды к факту вашего зачатия отношения не имеют.
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Эммануэль Макрон готовит удар возмездия по России в ответ на кибератаки Москвы

9 мая в 13:10

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"Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов" - Цензор.НЕТ 807
Эммануэль Макрон готовит удар возмездия по России в ответ на кибератаки Москвы

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон не исключает применения силы против Москвы в качестве возмездия за русские кибератаки, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на главного советника нового главы государства.
Издание напоминает о недавнем кибернападение, в результате которого за сутки до выборов в сеть утекло около 9 гигабайт переписки с сервера центристского движения "Вперед!".
Предупреждение прозвучало на следующий день после разгромной победы Макрона над подругой Путина Марин Ле Пен.
В пятницу за несколько минут до наступления дня тишины его избирательный штаб объявил о массированной и скоординированной хакерской атаке, которая привела к сливу в Интернет тысяч документов, сообщений и учетных данных.
Подозрение немедленно пало на Россию, которая ранее была обвинена во вмешательстве в резидентские выборы в США на стороне Дональда Трампа.
Позже американские разведчики предупредили европейцев о том, что Москва и далее собирается продолжать аналогичные интервенции в выборные процессы по всему континенту и миру, в том числе в Германии и Франции.
Советник по внешней политике нового президента Орелиен Лешевальер накануне заявил, что Париж имеет "доктрину возмездия на случай российских или любых иных кибератак".
"Это означает, что мы готовы принять ответные меры против кибератак - не только ответить им тем же, но и применить любые иные конвенциональные меры защиты", - рассказал он журналу Politico.
Должностные лица избирательного штаба Макрона указали, что русские подмешали фальшивки к слитым подлинным документам, чтобы посеять сомнение и дезинформацию. Они назвали это явной попыткой подорвать их кандидата - окончившуюся, как показали дальнейшие события, неудачно.
Центристское движение "Вперед!" и ранее неоднократно жаловалось на кибератаки, координируемые правительством РФ.
Уходящий президент Франсуа Олланд со своей стороны тоже дал ясно дал понять в субботу, что любое вмешательство в избирательную кампанию приведет к ответным мерам.
Между тем французская пресса пишет, что журналисты намерены внимательно изучить похищенные русскими документы и обнародовать любую компрометирующую Макрона информацию в случае ее обнаружения.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Германия жива,СССР сдох,вот и вся паБеда...
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за що воювала німетчина?
-за третій рейх.
-за що воювали комуністи?
-за СССР.
-за що воювали УПА?
-за Україну.
-Де зараз третій рейх?
-нема.
-де СССР?
-нема.
-де Україна?
-ось вона.
-Так отож!
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А так сегодня вонючки из безсмертнага палка в Запорожье были заблокированы бойцами НГУ. Что характерно, возле заблокированных - с внешней стороны оцепления, постоянно тёрлась группа казлов, одетых в форму офицеров (мл. лейтенантов) НКВД.
"Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов" - Цензор.НЕТ 1225
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це підрило звичайний, а не ветеран... такому і не гріх підсрачників надавати
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молодці, потролили прокацаплених ідіотів.. Я вважаю так: якщо ти шануєш свого діда або бабусю, які воювали, і якщо вони вже померли, то поїдь на могилу, поклади квіти, вшануй безпосередньо їх, а не тягайся по вулицях з палками та фотокартками.
А те,що влаштову. на наших вулицях російська гібридна потворна влада - це не припустимо. Добігаються, що влада заборонить 9 травня і зробить робочим днем, тільки щоб ті дебілоїди не вештались по вулицях за наказом кремлівських гномів.
В Дніпрі сука-вілкул тягався по вулицях Дніпра, сцуко, коли його вже пристрелять??!! Я б така, що скинулась грошима на кілера для тієї шепелявою вілкулівської потвори..
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Треба щось придумать таке вразливе, образливе, принизливе і діюче, щоб ці срані полки комуняк і сепарів більше ніколи не мали бажання виходити на свій комуно-риговський шабаш...
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Какой в тухес удар готовит Макрон? Хуйло срал и срет на все удары Запада. Дело не впутине, а в быдлокацапах, для которых Хуйло царь и бог.
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А между тем,Запорожская область становится вотчиной ахмета.Нагадил в одной,пришел в другую. Почему рыжего таракана не трогают.Забыли с чего начиналось ?
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РАБссия сегодня Кащей Бессмертный Сталагмитный
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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