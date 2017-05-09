 "Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Юрий Гудименко на своей странице в Facebook

"В Запорожье с треском прошла ватная акция "Бессмертный полк". С треском не только потому, что их блокировали и иногда били. Просто в колонну "Бессмертного полка" вклинились и возглавили её хорошие люди из проходившей параллельно акции "Бессмертный Волк". "Бессмертный Волк" пришёл с портретами ветеранов битв на Черноводной и Стене, участников боевых действий с Белыми Ходоками. Ватники, ясен пень, смысла не уловили и охотно фотогр афировались с лейтенантом Джоном Сноу и майором Ходором. Г лавная идея - смешать прокремлёвскую акцию "Бессмертного полка" с абсурдом - выполнена и перевыполнена, о чём и рапортую", - отметил журналист.

Сами активисты заявляют, что пророссийская акция не имеет ничего общего с настоящим чествованием ветеранов. Потому они не опасаются своей иронией обидеть участников Второй мировой войны.