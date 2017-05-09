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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вооружение (3368) выставка (372) СНБО (3186) Турция (1954) Турчинов (3195)

 Секретарь СНБО Турчинов принял участие в церемонии открытия международной выставки вооружений "IDEF 2017" в Турции. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в официальной церемонии открытия одной из крупнейших на Евразийском континенте международной выставки оборонной промышленности "IDEF 2017".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, в рамках представленной ​​наиболее мощно за всю историю независимости страны объединенной экспозиции от Украины, в выставке приняли участие ведущие украинские предприятия-разработчики и производители вооружения ГП КБ "Луч", ГП "Антонов", КБ "АО", ГП "Микротек" и многие другие. Они представили новейшие образцы стрелкового оружия, бронетанковой техники, боеприпасов, средств активной и динамической защиты брони, новые разработки в авиа- и ракетостроении и тому подобное.

Секретарь СНБО Украины провел встречи с министром национальной обороны Турции Фикри Ишиком, руководителем оборонпрома Турции Исмаилом Демиром. Кроме того состоялись консультативные встречи с министрами обороны и руководителями ОПК ряда стран Азии и Африки, а также с руководством ведущих турецких компаний в области военной промышленности (в частности "ASELSAN", "ROKETSAN", "HAVELSAN", "TAI", "BMC", "МКЕК", "Otokar"), во время которых были обсуждены вопросы реализации совместных проектов.

Турчинов во главе официальной делегации Украины находится с визитом в Турецкой Республике.


Секретарь СНБО Турчинов принял участие в церемонии открытия международной выставки вооружений IDEF 2017 в Турции 01Секретарь СНБО Турчинов принял участие в церемонии открытия международной выставки вооружений IDEF 2017 в Турции 02

На фото: премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, Министр национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишик, Секретарь СНБОУ Александр Турчинов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция и Украина усиливают военно-техническое сотрудничество, что мешает планам Кремля, - СМИ

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Не Арсений сбрил бороду... с бородой он страшен, а так....
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Арсений тоже опасный маньяк но до Пастора ему еще очень далеко
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Я б так не сказав.. Скількох кацапів утилізував славетний Арсеній і скількох Пастир?
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всього два роки а морда вже в тролейбус хрін влізе...
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Когда сектанта арестуют и всё его гнилое нутро и дерьмо предъявят Народу Украины,тогда у тебя не только мурашки,но и вошки лобковые везде лазить будут
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не мешайте людям танцевать на граблях. видать, им это нравится
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Ну так женись, раз так нравится. В Турции многоженство разрешено.
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Хоть кто-то вместо победобесия делом занят.
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В этом есть что-то неправильное или ненужное?
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патронный завод нужен,а рыло жирное в пиджачке не нужно.
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фантазии свои приберегите для бацьки)это все птенцы из одного гнезда-жидобольшевицкого,и пока эти комсомольчики при власти,ничего хорошего для Украины не будет,губки его надувать научили отлично,на большее оно не способно.
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А при чём здесь ваш батька!? Или так любители демагогов называют Лукашенко?
Тогда кто для любителей лучше Турчинова?
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слышь провокатор жыдкий,отвали нахрен,и пиши в спортлото.
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Это славно, но постить одно и то же на разных топиках очень плохое воспитание
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Туркам потрібні ятагани, щоб було що *уйлу в спину встромляти !!!))))
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Судя по тому что турецкая экспозиция занимает 4000 кв м. им есть что показать. Русские привезли свой обычный хлам. дырявый панцирь, надувной с-400 и грозу гражданской авиации "Тор".
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Зброя спочатку повинна на фронті випробовуватись.. Потім нею повинні оснащатись частини ЗСУ на лінії фронту.. А вже потім - виставки та комерція..
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Где обещанный визовый режим со свинособаками, открыватель херов?
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Все-таки, дуже гарний Турчинов. Трохи накрав, та то так
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та ще й трошки згрішив але ж не нам кидати в нього камінь.
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А цей все їздить! Все піариться! А тим часом навіть ті зразки нашого озброєння, які вже пройшли випробування і гарно себе показали не ставляться на виробництво і у війська не надходять . (про це писав Бутусов) Так що по сепарських танках стріляти нічим. А за це відповідає якраз Турчинов.
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с 1987-1990 годах секретарь райкома комсомола
заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома, член кпсс
координатор Демократической платформы в КПСС

советник премьер-министра Украины Леонида Кучмы

один из кротов ...
https://www.youtube.com/watch?v=I8Rw530ZrL4
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Турецький флот в 5- 8 разів потужніший ніж ЧФ рашки. На озброєнні у них 400 винищувачів F- 16, які вони випускають по ліцензії США. Тому скепсис стосовно турків надуманий. Це серйозна країна у військовому, економічному і політичному плані. Вважаю, що приїзд Турчинова виправданий на всі 100%. Бажано запустити наш оборонпром на кооперацію з турками. У нас спільний ворог, а ми друзі і маємо підтримувати один одного.
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Турчинов стал солидным мужиком! Наверное было бы хорошо, если бы следующим президентом Украины стал Он.
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А чем он плох, не коммерсант, в 2014 держался достойно.... Порошенко по сегодняшний день иногда трясется....
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он идеолог комсомолец,меняет свои убеждения когда выгодно,а так наверное неплохой,для себе подобных.
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меняем на вашего Трампа. Касаемо "не коммерсант".
У него жена и теща коммерсантки неслабые. Так что ему без надобности
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А чем он плох, не коммерсант, в 2014 держался достойно.

Достойно просрал Крым, и начало захвата Донбасса.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСекретарь СНБО Турчинов принял участие в церемонии открытия международной выставки вооружений "IDEF 2017" в Турции. ФОТО
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