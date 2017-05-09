 Секретарь СНБО Турчинов принял участие в церемонии открытия международной выставки вооружений "IDEF 2017" в Турции. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Как отмечается, в рамках представленной наиболее мощно за всю историю независимости страны объединенной экспозиции от Украины, в выставке приняли участие ведущие украинские предприятия-разработчики и производители вооружения ГП КБ "Луч", ГП "Антонов", КБ "АО", ГП "Микротек" и многие другие. Они представили новейшие образцы стрелкового оружия, бронетанковой техники, боеприпасов, средств активной и динамической защиты брони, новые разработки в авиа- и ракетостроении и тому подобное.
Секретарь СНБО Украины провел встречи с министром национальной обороны Турции Фикри Ишиком, руководителем оборонпрома Турции Исмаилом Демиром. Кроме того состоялись консультативные встречи с министрами обороны и руководителями ОПК ряда стран Азии и Африки, а также с руководством ведущих турецких компаний в области военной промышленности (в частности "ASELSAN", "ROKETSAN", "HAVELSAN", "TAI", "BMC", "МКЕК", "Otokar"), во время которых были обсуждены вопросы реализации совместных проектов.
Турчинов во главе официальной делегации Украины находится с визитом в Турецкой Республике.
На фото: премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, Министр национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишик, Секретарь СНБОУ Александр Турчинов
3108 43
Отец Турчинова стал эсэсовцем, когда ему исполнился один год, - версия русских пропагандистов. ВИДЕО(565)
Открыт шут-хаус для отработки спецназовцами приемов по освобождению помещений от вооруженных преступников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(53)
Современные разработки национального производителя позволят транслировать сигнал украинского радио и телевидения за линию разграничения, - Турчинов. ВИДЕО(33)
Яценюк во время визита в США и Канаду обсудит увеличение объемов помощи для реформирования полиции(36)
Можем ли мы пойти на Приднестровский сценарий - блогер(0)
Проект блокировки сепаратистского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов(83)
Пришло время создавать условия для экономической реабилитации территорий вокруг ЧАЭС, - Турчинов(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тогда кто для любителей лучше Турчинова?
Ответить
Ответить
Питер говорит что Путин хуйло лала ла ла
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома, член кпсс
координатор Демократической платформы в КПСС
советник премьер-министра Украины Леонида Кучмы
один из кротов ...
https://www.youtube.com/watch?v=I8Rw530ZrL4
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У него жена и теща коммерсантки неслабые. Так что ему без надобности
Ответить
Достойно просрал Крым, и начало захвата Донбасса.
Ответить
Ответить