 СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.Первый схрон с боеприпасами оперативники нашли во дворе заброшенного здания в поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Здесь были спрятаны 18 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и 21 заряд к станковому гранатомету СПГ-9.Второй тайник обнаружен в лесном массиве вблизи села Сизое Станично-Луганского района Луганской области. В цинковых коробках спрятали 880 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.Найденные боеприпасы силовики передали в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Марьинке Донецкой области сотрудники спецслужбы совместно с полицейскими изъяли у местного жителя три гранаты, одна из которых изготовлена в 1993 году в Российской Федерации.Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.