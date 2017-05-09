 СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Первый схрон с боеприпасами оперативники нашли во дворе заброшенного здания в поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Здесь были спрятаны 18 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и 21 заряд к станковому гранатомету СПГ-9.
Второй тайник обнаружен в лесном массиве вблизи села Сизое Станично-Луганского района Луганской области. В цинковых коробках спрятали 880 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.
Найденные боеприпасы силовики передали в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
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Народ, заходим, регимся, высказываемся!
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Питер говорит что Путин хуйло лала ла ла
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