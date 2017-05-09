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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1137) оружие (3897) СБУ (14170)

 СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в зоне АТО. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе обнаружила два тайника с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Первый схрон с боеприпасами оперативники нашли во дворе заброшенного здания в поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Здесь были спрятаны 18 выстрелов к гранатомету РПГ-7 и 21 заряд к станковому гранатомету СПГ-9.

Второй тайник обнаружен в лесном массиве вблизи села Сизое Станично-Луганского района Луганской области. В цинковых коробках спрятали 880 винтовочных патронов калибра 7,62 мм.

Найденные боеприпасы силовики передали в одно из подразделений Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, в Марьинке Донецкой области сотрудники спецслужбы совместно с полицейскими изъяли у местного жителя три гранаты, одна из которых изготовлена в 1993 году в Российской Федерации.


Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
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Раздать народу,будем крупную рыбу глушить,раз Югик её поймать не может ...
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а Окурок на Красной площади целует мальчика в пупуок? это где???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обнаружила два тайника с боеприпасами в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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