 В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
"9 мая в г. Днепр состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики - флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт", - говорится в сообщении.
В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка. Четверым людям медицинская помощь была оказана на месте, еще четыре человека обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.
В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре.
Сообщается также, что в пунктах предварительного осмотра, дислоцированных в месте проведения мероприятий возле Монумента Славы, полицейские изъяли 4 пистолета - 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юношу, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
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в туалете, то он перестанет быть чистым листом бумаги - так же и в власовским
триколором - символ РФ - см. оригинал Парада Победы 1945 - это флаг кидают к
подножию мавзолея на ровне с флагами союзников гитлеровской Германии. СВАСТИКА ПОЯВИЛАСЬ
ЗАДОЛГО ДО ГИТЛЕРА, НО В НЫНЕШНЕМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ ОНИ СВЯЗАНЫ ВОЕДИНО.По логике вещей, по законам
РФ он (флаг России) должен быть категорически запрещен на территории РФ как
символ, знак организации, вплотную сотрудничавшей с гитлеровским режимом.Власовец, который жил под Петербургом, плакал от
счастья, увидев поднятый трехцветный власовский флаг над Кремлем.http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1500144-echo/
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Чому все это было изъято? И с каких пор пилочки для ногтей стали запрещенными предметами?
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https://goo.gl/pn0Cjk
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У Вас ещё много работы!
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ленточки с хождениями с портретами погибших не у сердца, а выше голов,
рассказано и показано в статье "Георгиевская лента" на сайте
"Сатира и жизнь", ПОБЕДОБЕСИЕ
- хождение толпой по улицам с фотографиями покойников - путинское язычество. Крестный ход с иконами,
очереди к мощам или ее поясу, посещение мавзолея немецкого агента, устроившего
госпереворот, гражданскую войну и подписавшего брестский мир. Недавно носили портреты
вождей на коммунистические демонстрации... Теперь организованной толпой
глумятся над павшими, вознося их портреты аки партийные лозунги поверх голов, в
знак верноподданности очередному пахану во власти... И ведь не носят портреты
замученных голодомором, убитых ГУЛАГом, расстрелянных и закопанных живьем. НЕ
положено! Не одобрено! Приказано носить портреты только "правильно"
погибших с точки зрения начальства. Страна господ, страна
рабов... А теперь еще и страна
идолопоклонников, носящих толпой лики своих покойников в едином порыве во славу
властьимущих.
Попробуй только на их дом
повесь табличку "ПОСЛЕДНИЙ
АДРЕС" с именем невинно убиенного прекрасного человека - сразу они
найдут тысячу причин уклониться, отказать, сорвать и выбросить...
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Генералы ВСУ возложили цветы на могилу ВатутинаВ Киеве генералы и офицеры Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины приняли участие в проведении ритуала возложения цветов к могиле Героя Советского Союза генерала армии Николая Ватутина.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Фото: Министерства обороны УкраиныЧитайте также: В Одессе активист принес портрет Шухевича на мероприятия к 9 мая: полиция разнимала схваткиФото: Министерства обороны УкраиныФото: Министерства обороны УкраиныЦветы были возложены в рамках мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, а также 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.https://antikor.com.ua/articles/167326-generaly_vsu_vozlohili_tsvety_na_mogilu_vatutina
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ааааа я не можу !!!!!!! пєтух фото телефона несе....
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Сегодня день победы мирового общества над фашизмом советским и германским, но когда сообщники фашистов то есть "кремль" празднует эту победу, то это уже верх наглости.
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В киевском офисе ОУН полицейские задержали более 20 человекПравоохранители задержали 24 человека в центре Киева в офисе Добровольческого движения ОУН на ул.Мазепы, 6-а, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.«Задержаны 24 человека. Мы всех не идентифицировали. 24 человека непосредственно в офисе на Мазепы, 6-а», - сказал он журналистам во вторник в Киеве.Он уточнил, что еще один человек был задержан на Арсенальной площади перед началом шествия, который пытался развернуть баннер с символикой в стиле георгиевской ленты.На вопрос журналистов, было ли у активистов оружие, А.Крищенко сказал: «Нет, оружие не изымали».Он отметил, что задержания в офисе на ул.Мазепы, 6-а начались после хулиганских действий (дымовые шашки) и за совершение сопротивления правоохранителям, когда один полицейский пострадал. По его словам, по этим статьям открыто уголовное производство. Эти 24 человека доставлены в Печерское райуправление полиции, будут проведены неотложные следственные действия.Читайте также: В Одессе активист принес портрет Шухевича на мероприятия к 9 мая: полиция разнимала схваткиКак передает Интерфакс-Украина, представители спецподразделения полиции в спецобмундировании проникли в двухэтажное здание с вывеской на входе «Фундация имени Олега Ольжича» по адресу: ул. Мазепы, 6-а, на втором этаже которого во вторник был вывешен баннер «Воля або смерть» и откуда звучала патриотическая музыка во время прохождения марша «Бессмертный полк». В ходе этих действий в помещении были разбиты стекла.В результате данных событий есть пострадавшие.Между тем, в организации «СИ-14» утверждают, что среди задержанных - двое их участников.В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Фейсбуке сообщил, что Нацполиция задержала всех, кто находился в штабе ОУН: «Всех, кто находился в Штабе Добровольческого движения ОУН где одновременно находится моя общественная приемная как народного депутата, задержаны Нацполицией. При этом автозак переехал девушку члена ОУН «Мальвину. Полиция применила грубую силу сбивала с ног мою помощницу..»
https://antikor.com.ua/articles/167329-v_kievskom_ofise_oun_politsejskie_zaderhali_bolee_20_chelovek
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Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
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