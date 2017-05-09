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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж

В Днепре во время акций ко Дню Победы произошли столкновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"9 мая в г. Днепр состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во время прохождения колонны между представителями социалистической партии и активистами произошло столкновение. Причиной стало использование политической символики - флагов. Активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме этого, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт", - говорится в сообщении.

В результате столкновений пострадали 8 участников мероприятия и 6 полицейских, которые осуществляли охрану порядка. Четверым людям медицинская помощь была оказана на месте, еще четыре человека обратились в больницу. Двое полицейских обратились в больницу из-за поражений, полученных в результате распыления слезоточивого газа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО

В отделения полиции города доставлены 15 человек, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре.

Сообщается также, что в пунктах предварительного осмотра, дислоцированных в месте проведения мероприятий возле Монумента Славы, полицейские изъяли 4 пистолета - 3 травматических и 1 газовый, 4 ножа, газовый баллончик, шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Юношу, который пытался пронести газовый баллончик "Терен-4", доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 01В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 02В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 03В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 04В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 05В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 06В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 07В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 08В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 09В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 10В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны 11

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Если вы возьмете чистый лист бумаги и используете его
в туалете, то он перестанет быть чистым листом бумаги - так же и в власовским
триколором - символ РФ - см. оригинал Парада Победы 1945 - это флаг кидают к
подножию мавзолея на ровне с флагами союзников гитлеровской Германии. СВАСТИКА ПОЯВИЛАСЬ
ЗАДОЛГО ДО ГИТЛЕРА, НО В НЫНЕШНЕМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ ОНИ СВЯЗАНЫ ВОЕДИНО.По логике вещей, по законам
РФ он (флаг России) должен быть категорически запрещен на территории РФ как
символ, знак организации, вплотную сотрудничавшей с гитлеровским режимом.Власовец, который жил под Петербургом, плакал от
счастья, увидев поднятый трехцветный власовский флаг над Кремлем.http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1500144-echo/
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Да уж! Кому-то в копеечку вылилась истерия этого 9 мая по миру.
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Загравання Петра зі своїми колишніми однопартійцями ригоаналами добром не закінчаться.. Насамперед - для України, а потім вже і для Петра.
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Леонид , вы полностью правы. Во первых раньше после Майдана было достаточно тихо 9 мая. Первый год развернули такую истерию. Порох или дурак или не собирается жить в этой стране. Да и Аваков обнаглел. И Шустера съели .
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Хіба тільки Шустера? Коли в області при владі була команда пана Ігоря Валерієвича Коломойського - таких шабашів не було.. Пан Корбан зміг завжди найти добре слово, та переконати вату від необдуманих вчинків..
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навезли левой публики ...автобусами заставили пол проспекта Яворницкого , и кто дал им свободно въехать в город ? власть сама создаёт повод для таких потасовок
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идите вы уже нахуй гниды кацапские со своим руssким миром!там где ваш нацистский мир-там ваши вояки,война,смерть,разруха и нищета!!!!!!!!!!!будьте вы прокляты!!!!!!!!!!!!
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Изъяты - шило, гвоздь, газовый баллончик и пилочка для ногтей???!!

Чому все это было изъято? И с каких пор пилочки для ногтей стали запрещенными предметами?
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Сутички у Дніпрі: серйозно побили ветеранів АТО Вилкулу и рошену слава

https://goo.gl/pn0Cjk В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 6137
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Давить,давить и еще раз давить ! Все эту краснопузо-рыговскую бандитскую банду.Они вас не пожалеют.Если сядут на шею.
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Точно и верно про эти
ленточки с хождениями с портретами погибших не у сердца, а выше голов,
рассказано и показано в статье "Георгиевская лента" на сайте
"Сатира и жизнь", ПОБЕДОБЕСИЕ
- хождение толпой по улицам с фотографиями покойников - путинское язычество. Крестный ход с иконами,
очереди к мощам или ее поясу, посещение мавзолея немецкого агента, устроившего
госпереворот, гражданскую войну и подписавшего брестский мир. Недавно носили портреты
вождей на коммунистические демонстрации... Теперь организованной толпой
глумятся над павшими, вознося их портреты аки партийные лозунги поверх голов, в
знак верноподданности очередному пахану во власти... И ведь не носят портреты
замученных голодомором, убитых ГУЛАГом, расстрелянных и закопанных живьем. НЕ
положено! Не одобрено! Приказано носить портреты только "правильно"
погибших с точки зрения начальства. Страна господ, страна
рабов... А теперь еще и страна
идолопоклонников, носящих толпой лики своих покойников в едином порыве во славу
властьимущих.

Попробуй только на их дом
повесь табличку "ПОСЛЕДНИЙ
АДРЕС" с именем невинно убиенного прекрасного человека - сразу они
найдут тысячу причин уклониться, отказать, сорвать и выбросить...
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Совки празднуют победу над фашизмом.Весь цивилизованный мир-скорбит(днём ранее)о потерях в борьбе с нацизмом.Совки даже не в курсе.что это разные вещи.На совках пиарится всякая дрянь,типа вилкула.Цивилизованные люди совершенно индивидуально отдают дань памяти павшим.Ну а менты сегодня у нас...Как же они похожи опять на беркут.Честно-верните Корбана с Коломой.Ну было же временное просветление.Вата-трепещала...
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а ви кажете Іловайськ...Генералы ВСУ возложили цветы на могилу ВатутинаВ результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 4983
Генералы ВСУ возложили цветы на могилу ВатутинаВ Киеве генералы и офицеры Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины приняли участие в проведении ритуала возложения цветов к могиле Героя Советского Союза генерала армии Николая Ватутина.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 9838 Фото: Министерства обороны УкраиныВ результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 4818Читайте также: В Одессе активист принес портрет Шухевича на мероприятия к 9 мая: полиция разнимала схваткиФото: Министерства обороны УкраиныВ результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 3754Фото: Министерства обороны УкраиныЦветы были возложены в рамках мероприятий по случаю Дня памяти и примирения, а также 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.https://antikor.com.ua/articles/167326-generaly_vsu_vozlohili_tsvety_na_mogilu_vatutina
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Ну значит скоро в Киеве и эти присоединятсяВ результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 7232
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ааааа я не можу !!!!!!! пєтух фото телефона несе....
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они же не боятся вас, свиней! это вы свою родину защищаете массово удирая с передовой в школьных автобусах
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русня- сдохни! вас по всей Украине вырезать пора,не смотря на возраст и пол. даже ваших личинок-за ноги и об асфальт,чтоб паскуды колорадские не размножались
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Читаю новости, и уже глаз дергается-этож сколько уеб*ов вышли славить рузьгий мыр
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Если кто не знает почему началась война против СССР, то стоит напомнить. Изначально гитлер и сталин были союзниками и совместно деребанили Европу - фашистское СССР совместно с немецкими фашистами захватывали Европу, но когда большая часть мира встала против советских и немецких фашистов, сталин поджал хвост и решил кинуть гитлера поменяв маску. гитлер такого не простил сталину и начал войну против СССР

Сегодня день победы мирового общества над фашизмом советским и германским, но когда сообщники фашистов то есть "кремль" празднует эту победу, то это уже верх наглости.
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...В киевском офисе ОУН полицейские задержали более 20 человекВ результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 1772
В киевском офисе ОУН полицейские задержали более 20 человекПравоохранители задержали 24 человека в центре Киева в офисе Добровольческого движения ОУН на ул.Мазепы, 6-а, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.«Задержаны 24 человека. Мы всех не идентифицировали. 24 человека непосредственно в офисе на Мазепы, 6-а», - сказал он журналистам во вторник в Киеве.Он уточнил, что еще один человек был задержан на Арсенальной площади перед началом шествия, который пытался развернуть баннер с символикой в стиле георгиевской ленты.На вопрос журналистов, было ли у активистов оружие, А.Крищенко сказал: «Нет, оружие не изымали».Он отметил, что задержания в офисе на ул.Мазепы, 6-а начались после хулиганских действий (дымовые шашки) и за совершение сопротивления правоохранителям, когда один полицейский пострадал. По его словам, по этим статьям открыто уголовное производство. Эти 24 человека доставлены в Печерское райуправление полиции, будут проведены неотложные следственные действия.Читайте также: В Одессе активист принес портрет Шухевича на мероприятия к 9 мая: полиция разнимала схваткиКак передает Интерфакс-Украина, представители спецподразделения полиции в спецобмундировании проникли в двухэтажное здание с вывеской на входе «Фундация имени Олега Ольжича» по адресу: ул. Мазепы, 6-а, на втором этаже которого во вторник был вывешен баннер «Воля або смерть» и откуда звучала патриотическая музыка во время прохождения марша «Бессмертный полк». В ходе этих действий в помещении были разбиты стекла.В результате данных событий есть пострадавшие.Между тем, в организации «СИ-14» утверждают, что среди задержанных - двое их участников.В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Фейсбуке сообщил, что Нацполиция задержала всех, кто находился в штабе ОУН: «Всех, кто находился в Штабе Добровольческого движения ОУН где одновременно находится моя общественная приемная как народного депутата, задержаны Нацполицией. При этом автозак переехал девушку члена ОУН «Мальвину. Полиция применила грубую силу сбивала с ног мою помощницу..»В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 4523В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 1936

https://antikor.com.ua/articles/167329-v_kievskom_ofise_oun_politsejskie_zaderhali_bolee_20_chelovek

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Те же самые титушки Вилкула и Ступака зверски избивали Майдан в Днепре в 2014. Никто не наказан. Власть ничего не делает, как и во время "русской весны". Что, нам ждать, когда они захватят власть в Днепре и поубивают нас?!
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Гвардейская бригада РОА на параде в Пскове 22 июня 1943 г.В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 4140
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В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 6693

Этот день Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
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старая песня, это в последние годы он уже сошел с ума.
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параша не имеет отношения к победе советского союза.
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и нафиг ты мне эту трехполосную тряпку тычешь?
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вот такие парады должны проходить по всей Украине, а не только в Донецке

В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны - Цензор.НЕТ 987
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резать такие парады по всей Украине. всех триколорников-на ножи!
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всех старых шмар,которые ездят из донецка за пенсией - заставлять у банкомата топтать триколор. кто откажется- пинком под сраку и без бабла в донецкую говнозону
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Сегодня советские пособники фашистов празднуют победу над собой - Уря товарищи!
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Спасибо лично Пороху за устроенный шабаш русского мира в Украине во время войны с этим самым русским миром. За разделении нации, только враг мог устроить такое в стране. Надеюсь сегодня сам хуйло позвонит поблагодарить. Смотрю на фото с разных городов и только один вопрос- а где, собственно, ветераны? Те, кто еще остался жив?
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высылать из страны-или бить по ногам ну очень сильно-нахер они тут всрались-и сабакову респект за сегодня -нахер такой министр бездуплевый!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж
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