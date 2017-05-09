 Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Беспорядки начались в результате того, что один из проукраинских активистов вырвал красный флаг у представителей акции "Полк победы".
В результате в столкновениях в общей сложности приняли участие около 500 человек. Между участниками также происходило песенное "соревнование": проукраинские активисты пели Гимн Украины, а участники акции - советские песни.
Позже представители Нацгвардии окружили в кольцо до 200 участников акции, в результате чего стычки прекратились.
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А ТЕПЕРЬ НАМ ШВАЛЬ КАЦАПСКАЯ ГОВОРИТ: МЫ БЫ И БЕЗ ХОХЛОВ ОБОШЛИСЬ!!
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Только одно слабенькое оправдание. Я не вхожу в 54% идиотов !!!!
Но это меня не оправдывает. Значить мы все ГАМНО!
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И эти люди считают себя нормальными?
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ленточки с хождениями с портретами погибших не у сердца, а выше голов,
рассказано и показано в статье "Георгиевская лента" на сайте
"Сатира и жизнь", ПОБЕДОБЕСИЕ
- хождение толпой по улицам с фотографиями покойников - путинское язычество. Крестный ход с иконами,
очереди к мощам или ее поясу, посещение мавзолея немецкого агента, устроившего
госпереворот, гражданскую войну и подписавшего брестский мир. Недавно носили портреты
вождей на коммунистические демонстрации... Теперь организованной толпой
глумятся над павшими, вознося их портреты аки партийные лозунги поверх голов, в
знак верноподданности очередному пахану во власти... И ведь не носят портреты
замученных голодомором, убитых ГУЛАГом, расстрелянных и закопанных живьем. НЕ
положено! Не одобрено! Приказано носить портреты только "правильно"
погибших с точки зрения начальства. Страна господ, страна
рабов... А теперь еще и страна
идолопоклонников, носящих толпой лики своих покойников в едином порыве во славу
властьимущих.
Попробуй только на их дом
повесь табличку "ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС"
с именем невинно убиенного прекрасного человека - сразу они найдут тысячу
причин уклониться, отказать, сорвать и выбросить...
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Вот что вытворяют менты сепаратисты и они даже не боятся что ребята с фронта (АТО) могут не дать в обиду своих побратимов избитых ментами украинофобами и поставить на место этих язык не поворачивается назвать их украинской скорее антиукраинской полицией которая избивает и калечит украинских патриотов ветеранов АТО точно так как и ранее опричники менты Захарченко на службе продажного ЗЕКА януковича. Лучше эти кровавые аваковские опричники дружно направились в АТО калечить и прибивать кровавых нелюдей бандитов сепаратистов и российских фашистов оккупантов а не своих проукраинских граждан.
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Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил российский журналист Олег Кашин.
"Это совершенно очевидные неудачи внешней политики, уже не мягкой, а обыкновенной внешней политики российской на постсоветском пространстве. Потому что, конечно, Украина доказала и Назарбаеву, и узбекам, и всем на свете, что такая мягкая активность России может моментально обернуться не мягкой. Поэтому лучше подстраховаться и избегать всего этого", - сказал он.
"Естественный такой ход развития истории, что, доказав на Донбассе, на что Россия способна почти по максимуму, Россия добилась того, что даже любимые ею белорусы от нее каким-то образом отшатываются", - добавил журналист.
Кашин также высказал мнение, что Путин перенял подход к построению государственной идеологии вокруг Великой отечественной у президента Беларуси Александра Лукашенко.
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войну прошел, кто был ранен, кто видел смерть и кровь, совершенно не совпадает
с мнением о войне тех, кто с ней знаком по киношкам (понятное дело, обязательно
героическим), кто ничего знать не хочет об июне 41-го, зато бредит
умилительными картинками мая 45-го. И поэтому знающие и видевшие
июнь 41-го тихо просят - "НИКОГДА БОЛЬШЕ".
А знающие и видевшие май
45-го (по кино, исключительно по кино), беснуются - "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ"
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Чи не тому твоя "батьківщина" не визнає вбивство 35 млн.українців за роки вашого ю2срср Геноцидом над українською нацією ?
единій разум кажеш ? мрієш мати 1200 рабів ,ми ж нижче тварин по вашій viрі ?
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Престижно бути в Україні українофобами,і не дай бог антисимітами....йди на йух ой гей...
твоя україножерська влада проводить нечуваний геноцид над українцями........Але природа мудра...за все доведеться платить....
твоя фашиська влада проводить страшний Геноцид над українською нацією
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влада міста- українофоби відверті та трохи завуальовані,таких ставить у владу міста ю2влада з Києва.
директори заводів теж саме ю2комуністичне ла*но
всі телеканали міста належать "червоним" ж2директорам заводів ,і тому на них крутять кожен день на протязі року комуністичні фільми під вивіскою "ретро"
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Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онланй со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла -путлина, у которых были прикреплены георгиевские оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подскаэывают окружающие свидетили эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий трусливый но звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
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И только раша сегодня собирает свой клоповник " бессмертный полк" в честь9 мая. Друг друга поздравляют . Я тут одной приятельнице из рашы показала Ореста Лютого с воинами и песней" слава Украине" на тему день победы. Она до сих пор в шоке . Она не ожидала увидеть ТАКУЮ КРАСИВУЮ АРМИЮ украинцев. Они правды не видят . У них рашатв.
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Больше мне не пишите , провокатор.
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Місце злочину НКВД - «Тюрма на Лонцького». Фоторепортаж
http://galinfo.com.ua/photo/mistse_zlochynu_nkvd__tyurma_na_lontskogo_fotoreportazh_136455.html
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Днепр. Евгений Терехов: Менты избитых ветеранов АТО делают обвиняемыми и квалифицируют как задержанных. Опять Беркут.Для них это реванш!
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День Победы сегодня отмечают и в бывших советских республиках. На Украине, несмотря на угрозы со стороны националистов, сегодня сразу в нескольких городах проходят акции, аналогичные "Бессмертному полку". В Киеве шествие называется "Никто не забыт, ничто не забыто" - оно идет как раз в эти минуты.
Судя по кадрам, которые приходят из украинский столицы, его пытаются сорвать - так, в толпу бросили дымовую шашку. Кроме того, у некоторых участников пытались отобрать портреты их родственников, ветеранов Великой Отечественной. Но несмотря на это, шествие продолжается.
Сообщения о беспорядках приходят и из других регионов. Так, в Запорожье радикалы попытались сорвать георгиевские ленточки с участников митинга, который приурочен ко Дню Победы. Напряженная обстановка и в Мелитополе. На кадрах, которые активисты выкладывают в интернет, видны потасовки. Известно и о столкновениях в Харькове возле мемориала Славы.
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у армії гітлера були солдатами 120 тисяч евреїв,18 евреїв нагороджені залізним крестом......
https://www.youtube.com/watch?v=-qWNLDRxO2E
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