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 Политика Украины
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 Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях. ФОТО

Во вторник, 9 мая, в Запорожье произошли столкновения между представителями волонтерского движения и ветеранов войны на Донбассе и участниками акции "Полк победы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Беспорядки начались в результате того, что один из проукраинских активистов вырвал красный флаг у представителей акции "Полк победы".

В результате в столкновениях в общей сложности приняли участие около 500 человек. Между участниками также происходило песенное "соревнование": проукраинские активисты пели Гимн Украины, а участники акции - советские песни.

Позже представители Нацгвардии окружили в кольцо до 200 участников акции, в результате чего стычки прекратились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД

Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях 01Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях 02


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очень жаль, что не одного красного гада не одели на красную тряпку!!!!
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Не фиг по проспекту шастать, пусть в Бабий Яр пойдут помянут!
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А кому эти провокации нужны? При чём по всей Укарине. В Николаеве, тоже стычка Азовцев с ветеранами афганцами. Хорошая картинка для ХуйлоТВ. В Одессе одноглазому инвалиду смачно морду начистили. Эмоции я понимаю, но картинка нехорошая когда избитого инвалида с одним глазом и палочкой-поводырём шугают полтора десятка физически здоровых молодых парней. Мы будем по-настоящему сильным государством только лишь тогда, когда будем задействовать полицию, суды и добиваться законных решений, а не своими решениями и действиями заменять их.
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що Ви хочете від держави, яка сама провокує роблячи державним святом кацапоімперську дату?
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Юрій Гудименко добавил 3 новых фото.3 ч · Отже, доповидаю. Как частное лицо, сам от себя.В Запорожье с треском прошла ватная акция "Бессмертный полк". С треском не только потому, что их блокировали и иногда били. Просто в колонну "Бессмертного полка" вклинились и возглавили её хорошие люди из проходившей параллельно акции "Бессмертный Волк"."Бессмертный Волк" пришёл с портретами ветеранов битв на Черноводной и Стене, участников боевых действий с Белыми Ходоками. Ватники, ясен пень, смысла не уловили и охотно фотографировались с лейтенантом Джоном Сноу и майором Ходором.Главная идея - смешать прокремлёвскую акцию "Бессмертного полка" с абсурдом - выполнена и перевыполнена, о чём и рапортую. Также докладываю, что я эту акцию никоим образом не придумывал, в ней никак не участвовал, а все фотографии - фотошоп и провокация.Привет и пока, как всегда.Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 1931Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 7237Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 1633
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Отличная идея нейтрализовать таким образом саму идею этого некродейства. На следующий год во все колоны этого полка ввести наших людей с фотографиями мультгероев, киноактеров, моделей и т.д. На этом, я думаю, эти хождения и закончатся. Если вы поддерживаете идею - распространяйте ее на всех ресурсах.
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Выростили уродов ПОЛК ПРЕДАТЕЛЬСТВА. А теперь уродам толк не дадут.
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Мой дед воевал и другие деды тоже, только какое отношение к этому имеет вся эта прорассейская шваль? Чего они выперлись? Это они в окопах мерзли и голодали? Да они у своих дедов последнее забирали, машины требовали от дедов, пайки, телефоны вне очереди, квартиры ветеранские от государства! Так за что они вышли? Опять пайки на шару хотят? За этим на Донбасс пож-ста!
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Это думаю общая мысль всех нормальных людей! Но у меня не деды а отцы воевали.
А ТЕПЕРЬ НАМ ШВАЛЬ КАЦАПСКАЯ ГОВОРИТ: МЫ БЫ И БЕЗ ХОХЛОВ ОБОШЛИСЬ!!
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а чего растил .. а теперь они вас опять удавят
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ДА! И ответить нет чем. Так и получается, что я эту падлу вырастил.
Только одно слабенькое оправдание. Я не вхожу в 54% идиотов !!!!
Но это меня не оправдывает. Значить мы все ГАМНО!
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кацапы так и хотят херни у нас наворотить-шоб они падлы повыздыхали!
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Моральные уроды! Их уничтожат в Лугандоне, если не успеют в рашу смыться.
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Фильм смотрите "Апокалипсис или Вторая мировая" может мозги на место и станут!
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Откомуниздить всех сраных "полковчан" палками по пустой башке! И весь разговор!
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конкретные враги, искусно вывели просто идиотов на праздник!!!
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Вот бы фамилии этих врагов в СМИ напечатать? До сих пор нет ответа КТО ПРОПЛАЧИВАЛ АВТОБУСЫ ТИТУШНЕ В МАЙДАН. Пока не начнут печатать фио врагов, этот срач не прекратится
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Почему ветераны скромно вспоминают войну, не кичатся этим, а те, кто по сталинским и брежневским книгам читали о войне громче всех орут и выпираются на демонстрации как-будто это они только что из окопов вылезли, а сами от армии косили и сейчас косят!
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Зато акцию героев АТО даже охранять бы не пришлось. Менты бы десятой дорогой обходили бы.
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Прожили всю свою сознательную жизнь в Украине и при этом, ненавидят Украину.
И эти люди считают себя нормальными?
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Єтот день иначе как победедобесием не назовешь. Такие проявления идиотизма праздником бьіть не могут, его пора ликвидировать и оказать вате психиатрическую помощь в больницах закрьітого типа.
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А кто такие воины-интернационалисты, с кем они воевали и за что? За какой "интернационал"?
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просто идиоты- страшнее идеологической шушеры в разы : пустая бочка гремит громче всех! А у простых идиотов-вместо мозгов-ватка!
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Какая их заслуга в той войне? То, что они живут в полученной дедом-ветераном квартире?
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Погибли десятки миллионов ! Хочется надеяться , что это будет последнее "празднование дня по-беды " в Украине...
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Хочется, чтобы ЗА поребриком повторили. Миру будет мирнее.
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в принципе был хороший повод-сжечь краснопузую сволочь как в Одессе..
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З року в рік - одні й тіж самі граблі, один і той же шабаш.. Влада нічому не вчиться, й не робить ніяких висновків.. Стець, Шокін та Луценко разом зі своїм видатним кумом - просто нічого не здатні зробити, або нічого не хочуть зробити..
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Це демократия, чувачок! Проте Путлер баагато робить.
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Це не демократія , чувіха! Це звичайна імпотенція та продажність...
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Кожного року найбільший страх у мене викликає саме день цього победобесія. За активного сприяння нашої ліберальної влади на світ божий виповзають всі найактивніші адепти руского міра. Три роки тому саме з колорадських стрічок почалася війна, Україна втратила частину своїх територій. Якщо немає розуму вчитися на чужих помилках, то вже пора хоча б на своїх, власних помилках розуму набратися.
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Точно и верно про эти
ленточки с хождениями с портретами погибших не у сердца, а выше голов,
рассказано и показано в статье "Георгиевская лента" на сайте
"Сатира и жизнь", ПОБЕДОБЕСИЕ
- хождение толпой по улицам с фотографиями покойников - путинское язычество. Крестный ход с иконами,
очереди к мощам или ее поясу, посещение мавзолея немецкого агента, устроившего
госпереворот, гражданскую войну и подписавшего брестский мир. Недавно носили портреты
вождей на коммунистические демонстрации... Теперь организованной толпой
глумятся над павшими, вознося их портреты аки партийные лозунги поверх голов, в
знак верноподданности очередному пахану во власти... И ведь не носят портреты
замученных голодомором, убитых ГУЛАГом, расстрелянных и закопанных живьем. НЕ
положено! Не одобрено! Приказано носить портреты только "правильно"
погибших с точки зрения начальства. Страна господ, страна
рабов... А теперь еще и страна
идолопоклонников, носящих толпой лики своих покойников в едином порыве во славу
властьимущих.

Попробуй только на их дом
повесь табличку "ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС"
с именем невинно убиенного прекрасного человека - сразу они найдут тысячу
причин уклониться, отказать, сорвать и выбросить...
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А в Днепре двадцать настоящих (не ряженых) ветеранов АТО, были жестоко избиты дубинками перекрашенных "беркутов". украинофоба Авакова . Двое ветеранов в критическом состоянии эвакуированы "скорой", написал в "Фейсбуке" активист Тимур Желдак. Позже он уточнил, что 21 человек обратился за медицинской помощью, из них 11 имеют очень серьезные телесные повреждения. Два человека госпитализированы.
Вот что вытворяют менты сепаратисты и они даже не боятся что ребята с фронта (АТО) могут не дать в обиду своих побратимов избитых ментами украинофобами и поставить на место этих язык не поворачивается назвать их украинской скорее антиукраинской полицией которая избивает и калечит украинских патриотов ветеранов АТО точно так как и ранее опричники менты Захарченко на службе продажного ЗЕКА януковича. Лучше эти кровавые аваковские опричники дружно направились в АТО калечить и прибивать кровавых нелюдей бандитов сепаратистов и российских фашистов оккупантов а не своих проукраинских граждан.
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Запоріжчі, женіть цю пошесть колорадську з свого двору. Як тоді в 2014.
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Ряд стран постсоветского пространства начали отказываться от традиционных в России атрибутов победы в Великой отечественной войне, таких как ношение "георгиевских лент" и проведение акций "Бессмертный полк", после агрессии Кремля в отношении Украины.
Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил российский журналист Олег Кашин.
"Это совершенно очевидные неудачи внешней политики, уже не мягкой, а обыкновенной внешней политики российской на постсоветском пространстве. Потому что, конечно, Украина доказала и Назарбаеву, и узбекам, и всем на свете, что такая мягкая активность России может моментально обернуться не мягкой. Поэтому лучше подстраховаться и избегать всего этого", - сказал он.
"Естественный такой ход развития истории, что, доказав на Донбассе, на что Россия способна почти по максимуму, Россия добилась того, что даже любимые ею белорусы от нее каким-то образом отшатываются", - добавил журналист.
Кашин также высказал мнение, что Путин перенял подход к построению государственной идеологии вокруг Великой отечественной у президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Мнение о войне того, кто эту
войну прошел, кто был ранен, кто видел смерть и кровь, совершенно не совпадает
с мнением о войне тех, кто с ней знаком по киношкам (понятное дело, обязательно
героическим), кто ничего знать не хочет об июне 41-го, зато бредит
умилительными картинками мая 45-го. И поэтому знающие и видевшие
июнь 41-го тихо просят - "НИКОГДА БОЛЬШЕ".

А знающие и видевшие май
45-го (по кино, исключительно по кино), беснуются - "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ"
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Организатор бессмертного полка в Запорожье,сепар,участник штурма Харькоской ОГА,выпущенный под залог.все об этом знали,кроме органов канешно
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Не удивлюсь, если со временем мы узнаем, что именно органы его и наняли
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Когда же наконец Украина очистится от этих мразей....
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25 лет,пока не здохнит последняя совковая тварь.Ватники твари не вечные.
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оі гей ,назви національність членіна,сраліна,всих хто організував переворот у дурній сравсії у 1917 році...назви національність цк кпсс,керівників гулагу та нквс ...............отож бо воно...................
Чи не тому твоя "батьківщина" не визнає вбивство 35 млн.українців за роки вашого ю2срср Геноцидом над українською нацією ?
единій разум кажеш ? мрієш мати 1200 рабів ,ми ж нижче тварин по вашій viрі ?
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а чого ж ти та твоя влада навіть пишається тим що ви УКРАЇНОФОБИ-УКРАЇНОЖЕРИ?
Престижно бути в Україні українофобами,і не дай бог антисимітами....йди на йух ой гей...
твоя україножерська влада проводить нечуваний геноцид над українцями........Але природа мудра...за все доведеться платить....
твоя фашиська влада проводить страшний Геноцид над українською нацією
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Запоріжжя то є ватне місто......70 % населення вата,вони дуже чекають до себе шаломова(путіна) ,мріють про вбивства українців ,та бачать у ві сні радянську ковбасу варьонку.
влада міста- українофоби відверті та трохи завуальовані,таких ставить у владу міста ю2влада з Києва.

директори заводів теж саме ю2комуністичне ла*но

всі телеканали міста належать "червоним" ж2директорам заводів ,і тому на них крутять кожен день на протязі року комуністичні фільми під вивіскою "ретро"
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С окончания войны прошло 2017-1945=17+55=72 года. Если на момент окончания войны было 18 лет, сейчас 18+72=90 лет. Я не представляю человека такого возраста на марше или даже гуляющего по городу несколько часов. Кто все эти люди, называющие себя ветеранами ВОВ?
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А в прошлом году грузины очень внятно объяснили российским байкерам фашистам )(уйла , что делать с кровавыми "георгиевскими" ленточками
Двух российских байкеров в Тбилиси поймали и вынудили снять т.н. "георгиевские" ленточки - символ российской оккупации. Об этом сообщает Грузия-онланй со ссылкой на одного из лидеров НПО "Свободная зона" Фарнаоза Чкадуа.
"На Колхозной площади заметили байкеров, друзей фашиста )(уйла -путлина, у которых были прикреплены георгиевские оккупационные ленты... и жёстко заставили их порезать на ленты собственными ножами и запретили им использование этих кровавых лент на территории Грузии", - пишет он. И как подскаэывают окружающие свидетили эти российские фашисты - байкеры испуская жуткий трусливый но звериный вой уничтожили свои кровавые оккупационные ленты. Среди тех, кто заставил снять оккупационные ленточки российских байкеров - фашистов, был и внук младшего сержанта Мелитона Кантария - Героя Советского Союза, водрузившего в мае 1945 года флаг Победы над Рейхстагом, а в 90-х годах изгнанного из родного дома в Абхазии российскими фашистами оккупантами) - Ираклий Кантария.
Вот и не скажи что история может повторится, Герой Советского Союза М.Кантария мужественно уничтожал немецких фашистов а его внук И.Кантария готов уничтожать таких самых но уже российских фашистов оккупантов!
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смотрел московскую перекличку городов, так после показа парада в Донецке показали парад в Севастополе, где кор местный подошел к паре с колорадскими ленточками и спросил откуда они...из Запорожья и Днепра был ответ приехали в Крым на парад....во как.
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Сегодня в Братиславе рабочий день. Дети в школах, студенты на лекциях, взрослые на работах. Сегодня в Братиславе День Европы . В честь этого на площади будут мероприятия с участием иностранных посольств.
И только раша сегодня собирает свой клоповник " бессмертный полк" в честь9 мая. Друг друга поздравляют . Я тут одной приятельнице из рашы показала Ореста Лютого с воинами и песней" слава Украине" на тему день победы. Она до сих пор в шоке . Она не ожидала увидеть ТАКУЮ КРАСИВУЮ АРМИЮ украинцев. Они правды не видят . У них рашатв.
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Вы не образованы. Главный христианский храм Византии ай- София. В Стамбуле. Имя старинное. Есть день ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ.
Больше мне не пишите , провокатор.
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Национальность принципиально не играет никакой роли, если человек не скотина. К вам это отношения не имеет...
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Тролль он , при чём грязный. Не теряйте на него время своей жизни.
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У них ансамбль Александрова на Красной площади спляшет и споет! За что погибли 60% ансамбля? Почему их всех хоронили кто-где мог? Где мемориал жертв путинского режима?
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Они не имеют никакой инфы из цивилизованного мира. Когда я чтото расказываю об Украине- выходцев из раши ступарит. Они наверно туповаты.
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жертви нквд 1939-41 рр. Львів
Місце злочину НКВД - «Тюрма на Лонцького». Фоторепортаж

http://galinfo.com.ua/photo/mistse_zlochynu_nkvd__tyurma_na_lontskogo_fotoreportazh_136455.html

Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 5012

Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 7311Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 9685
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Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 5142Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 22 мин.22 минуты назад
Днепр. Евгений Терехов: Менты избитых ветеранов АТО делают обвиняемыми и квалифицируют как задержанных. Опять Беркут.Для них это реванш!

Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях - Цензор.НЕТ 8693



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А вот и СруСМИ проснулись. Медаль Пороху и Медведчуку!

День Победы сегодня отмечают и в бывших советских республиках. На Украине, несмотря на угрозы со стороны националистов, сегодня сразу в нескольких городах проходят акции, аналогичные "Бессмертному полку". В Киеве шествие называется "Никто не забыт, ничто не забыто" - оно идет как раз в эти минуты.
Судя по кадрам, которые приходят из украинский столицы, его пытаются сорвать - так, в толпу бросили дымовую шашку. Кроме того, у некоторых участников пытались отобрать портреты их родственников, ветеранов Великой Отечественной. Но несмотря на это, шествие продолжается.
Сообщения о беспорядках приходят и из других регионов. Так, в Запорожье радикалы попытались сорвать георгиевские ленточки с участников митинга, который приурочен ко Дню Победы. Напряженная обстановка и в Мелитополе. На кадрах, которые активисты выкладывают в интернет, видны потасовки. Известно и о столкновениях в Харькове возле мемориала Славы.
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сралін джуга (ж*д) швили (сын)...
у армії гітлера були солдатами 120 тисяч евреїв,18 евреїв нагороджені залізним крестом......
https://www.youtube.com/watch?v=-qWNLDRxO2E
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фашист, твій сралів віддав землі України -Закерзоння,Бойковщину,Лемківщину та інші землі
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при твоїй фашиській владіпрацьовитий українець на своїй самій богатій землі -жебрак .........візьми свою фашиську владу і на..й з України
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Если они любят красный...То пусть и рожи у них станут красными от крови ! Нельзя допустить их реванша. Красный террор - это море крови.
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А в моем гордке тишина... Никаких биссмертных палков, низабудимнипрастимов... Народ прост отдыхает, люди гуляют, у многих на одежде символы памяти всех жертв войны. Если и были желающие выйти с бесмертымипалками, то они в курсе что глубина затопленного старого карьера более 50 метров.
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От Киева до Одессы стычки, ругань , хоть и не больших масштабов но это лишнее. Старое поколение не изменишь и там часто стандартное восприятие 9 мая ещё с советских времён. Выход есть -сделать 9 мая рабочим днём и все будут заняты работой и не до акций будет а взамен выбрать время в году где мало праздничных выходных дней и сделать выходной - много можно найти событий , которые достойны чтобы их отмечали украинцы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВо время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях. ФОТО
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