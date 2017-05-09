EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, За рубежом
  6680  60
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6452) казнь (58) Россия (70344) офицер (111) ИГИЛ (497)

 ИГИЛ заявил о казни российского полковника. ФОТО

Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видеозапись с казнью "российского полковника", которого захватили в плен в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом информации на радикальных и исламистских сайтах.

Смотрите также: В Сирии уничтожен российский военнослужащий-контрактник Деревицкий. ФОТО


В 12-минутном видео на русском языке показан мужчина, одетый в черный комбинезон, передает Reuters. Он призывает российских военных в Сирии сдаться. Его называют "полковником Евгением Петренко". Закадровый голос говорит, что он служил в Сирии и Ираке с 2016 года. После этого ему перерезает горло стоящий позади него член террористической группировки "Исламское государство".

ИГИЛ заявил о казни российского полковника 01

Определить подлинность этого видео не представляется возможным, как и установить личность человека, которого в видео называют "российским полковником". Также невозможно установить, когда именно было снято видео. По информации SITE, оно было снято в сирийской провинции Ракка, которая находится под контролем ИГ.

Читайте также: Один из руководителей ИГИЛ убит в Афганистане
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо, но мало.
Преступно мало!
PS. Это тот самый "полковник", о "героической" гибели "в бою" которого писали на днях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А роиссяне что, где то ещё воюют, кроме как за террористов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это подарочек))) Порадовали, так порадовали!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
русские режут русских. Это они любят. Вместо того, чтобы справедливо делить доходы от сырья и всем процветать. Русский политолог высчитал, что если бы все делилось на всех 140 млн. жителей, в раше зарплаты были бы в 6 раз выше, чем сейчас. Но разницу они используют на резню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапи - ну і навіщо були вам потрібні "сакральні" Крим, новоотсосія та Сирія? Скільки б людей залишились живими...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед смертью он сказал: Смерть фашистским захватчикам, и слава нашему вождю ХУЙЛУ! Вот дешевки хреновые не люблю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там этих полковников, как собак нерезаных... Хотя, процесс пошел...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І треба тобі москалику було так далеко їхати щоб померти?
міг би і бояркою вдома травонутись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видел я раньше и эту рожу в форме, и этот нож... Или ПАЛАЧ ШТАТНЫЙ, или ФЕЙК?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот-вот, похоже на ФСБшную замануху, типа мы с ИГИЛом боремся и страдае
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой... А скільки ти кацапських штабів знищив, ІДІЛ?

Чи не чергове гебешне відео в стилі вот_видите_мы_врыги_терроризма_давайте_создавать_антиигиловскую_православную_коалицию_а_хохлы_террорызды_радовались_и_не_сочуствовали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до пекучих слез мне жаль наших украинских воинов, погибших от рашистских тварей на даунбасе, а на кацапских как-то вообще пох, ну вообще никаких эмоций, прости Господи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит там бродит слишком много сракальных полковников, а потому - без охраны, если их можно легко захватить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а мне более интересно, их перед казней чем то накачивают ибо на фото почти спокойный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читал статью, что приговорённых к смертной казни даже несли, т.к. у них отказывали ноги.
А если вспомнить убийство "врагов народа Кремля", то можно задать вопросы - как несколько большевистских палачей могли расстрелять за раз множество людей и почему обречённые люди не сопротивлялись?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неизвестно кто неизвестно когда неизвестно где. Аллах акбар неизвестно кому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ИГИЛ заявил о казни российского полковника.
НАДЕЮСЬ ОНИ ГОВОРИЛИ - " МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ "!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
На прохання )( йла - зробили "сакральну жертву" до свята рашиського победобесія .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что значит не возможно определить подлинность, кацапы что своё дерьмо бесконтрольно посылают в Сирию, как вонючее мясо. Рашенское быдло знает здохла кацапская мразина, или нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СРашке цену набивают? Типа, они против ИГИЛ? Верим-верим! Вам своим же горло перерезать ради PR-компании, как глоток воды сделать. Мрази. Даже если это было бы полной правдой - никто вам не поверит, уроды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Победа ПОЗОРА. Русский это стыдно. Оченьььь

Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Герой росії рамзан ахматович кадиров різав дурні свинячі кацапські голови більш професійно.. І це в 16 років..
 показать весь комментарий
Ответить
 
И фамилия еше Петренко... ассимиляция недоимперии дает о себе знать, в жилах течет украинская кровь! Писец какой то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які вони там всі бліді в тій Сирії, зразу видно - холодна північна країна. І форма в них якась знайома....

Сергей Бондарчук? Нет... Юрий Никулин? Нет-нет-нет... Боже мой! Инокентий Смоктуновский!
 показать весь комментарий
Ответить
 
игил создан и контролируется москвой. так что все это херня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это еще повезло пАлковнику, могли и шашлык-башлык устроить...
ИГИЛ заявил о казни российского полковника - Цензор.НЕТ 6601
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну подумаешь горло перерезали ни чего страшного Путин вручит вдове полковника "орден за мужество" и денежную компенсацию тоже мне новость
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоИГИЛ заявил о казни российского полковника. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти