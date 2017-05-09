 ИГИЛ заявил о казни российского полковника. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом информации на радикальных и исламистских сайтах.
В 12-минутном видео на русском языке показан мужчина, одетый в черный комбинезон, передает Reuters. Он призывает российских военных в Сирии сдаться. Его называют "полковником Евгением Петренко". Закадровый голос говорит, что он служил в Сирии и Ираке с 2016 года. После этого ему перерезает горло стоящий позади него член террористической группировки "Исламское государство".
Определить подлинность этого видео не представляется возможным, как и установить личность человека, которого в видео называют "российским полковником". Также невозможно установить, когда именно было снято видео. По информации SITE, оно было снято в сирийской провинции Ракка, которая находится под контролем ИГ.
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Преступно мало!
PS. Это тот самый "полковник", о "героической" гибели "в бою" которого писали на днях?
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Хотим видео!
/ща найдем/
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міг би і бояркою вдома травонутись.
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Чи не чергове гебешне відео в стилі вот_видите_мы_врыги_терроризма_давайте_создавать_антиигиловскую_православную_коалицию_а_хохлы_террорызды_радовались_и_не_сочуствовали?
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А если вспомнить убийство "врагов народа Кремля", то можно задать вопросы - как несколько большевистских палачей могли расстрелять за раз множество людей и почему обречённые люди не сопротивлялись?...
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НАДЕЮСЬ ОНИ ГОВОРИЛИ - " МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ "!!!
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Ну і х.. з ним!
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Украинцы, которые создавали рашку в 16 веке, лепили ей идеологию, на самом деле подложили под рашу сотнелетнюю временную бомбу отложенного
действия.
В раше все на чем они клеится все ложь, ворованное и многослойно перезалито кровью. Для раши осталось только тягать и носиться с доглым гусем
под названием "дедывоевали". Хуйлу нечего больше быдлу ватному предоставить, фейл стейт, страна 404, исскуственно слепленый склепаный урод из
болот и биологического мусора.
На самом деле и тут какашка - по сути это большой позор, выиграть за счет забрасывания полусотни миллионов трупаков от более 100 раз меньшей
армии и соотношения потерь.И деды не воевали, а деды стреляли
в спину гарантированным трупозабрасывальщикам.
Раша это чемпион по позору и постройке на позоре на том гавне, что она из себя являет. Стыдно. Стыдно быть ватником, стыдно называться
росссиянином. Русский это стыдно. Русский язык это указатель позора его носителя, указатель парадокса склепаного на лжи и дерьме.
Потому это дерьмо так держится за украину, ибо без украины они никто, они дикари и у раши нету будущего. Ущербные. Прилагательные.
Агрессия к ущербной вате это заслуженно, они это любят, а если не относиться к ним агрессивно, они с доброты ножь в
спину любят присунуть.
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Сергей Бондарчук? Нет... Юрий Никулин? Нет-нет-нет... Боже мой! Инокентий Смоктуновский!
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#можемповторить ? )
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