Участников акции "Бессмертный полк" в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН. ФОТОрепортаж
Из офиса ОУН в Киеве в правоохранителей, участников акции "Бессмертный полк" и журналистов полетели яйца, картофель, шарики с краской и дымовые шашки.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, спасатели быстро потушили брошенные дымовые шашки, а правоохранители оцепили опасные для участников марша места. Колонна двигалась в сторону парка Вечной Славы.
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будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы
расстреляли как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую
носили только воюющие на стороне Гитлера.
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пришел я с фото СВОЕГО деда на марш того самого полка. Прошел в колонне а после
марша оставил портрет деда в надежном месте чтобы через год вернуться за ним.
Ну не домой же его тащить? Так?
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Одного из атошников «скорая» увезла в БСМП, так как у него есть подозрение на перелом ноги. Еще один военнослужащий 79-й ОНДШБ также обратился за помощью к медикам - у него подозревают сотрясение мозга.
Link: https://novosti-n.org/news/read/121258.html?t=878763
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