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 Участников акции "Бессмертный полк" в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН. ФОТОрепортаж

Из офиса ОУН в Киеве в правоохранителей, участников акции "Бессмертный полк" и журналистов полетели яйца, картофель, шарики с краской и дымовые шашки.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, спасатели быстро потушили брошенные дымовые шашки, а правоохранители оцепили опасные для участников марша места. Колонна двигалась в сторону парка Вечной Славы.

Участников акции Бессмертный полк в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН 01


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Участников акции Бессмертный полк в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники акции "Бессмертный полк" спровоцировали в Харькове стычку, подняв портреты ветеранов с "георгиевскими ленточками"

Участников акции Бессмертный полк в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН 03


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Участников акции Бессмертный полк в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН 04

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Участников акции Бессмертный полк в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН 05

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киев опозорился чудовищно. фашистский марш победобесия в столице украины. вот она пятая колонна. может добробатам сначала киев освободить?
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давайте без "зрады". я в этой акции вижу много позитивных моментов, которые упростят работу СБУ. главное не лениться фиксировать. мыши сами в мышеловку лезут
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А де партрєти Гіві, Моторіллі, Сталіна, і кашкадава Нікалашкі втарова, как у паклонскай? Не порядок... Якийсь недоукомплектованим получився цей бєсмєртний полк)))
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Если бы герой фильма "Мы из
будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы
расстреляли как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую
носили только воюющие на стороне Гитлера.
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А шо такого?!Ватникам создали,атмосферу полного погружения,в историю.С дымком,и краской вместо крови.Должны быть благодарны за реквезит
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Вот значицца
пришел я с фото СВОЕГО деда на марш того самого полка. Прошел в колонне а после
марша оставил портрет деда в надежном месте чтобы через год вернуться за ним.
Ну не домой же его тащить? Так?
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ЖОРА, ЧТО НЕ ТАК? ВСЕ - НА СВОИХ МЕСТАХ!!! СССР - УЖЕ, РОССИЯ - НА ПОДХОДЕ!!!
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Это возможно только при при нынешней жидо-продажной власти и на 100% уверен что это в основном т.н. беженцы с лугандонии и еще те кто оттуда приехал в Киев при чивакуне. Дерьма даунбасского еще до фига. При смене власти всю страну прошерстить на наличие этих "беженцев" и отправить на восстановление своей блядской родины!
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После конфликта воинов-интернационалистов и патриотически настроенных граждан в Николаеве трое участников АТО обратились за медицинской помощью в стоящую на площади карету скорой помощи.
Одного из атошников «скорая» увезла в БСМП, так как у него есть подозрение на перелом ноги. Еще один военнослужащий 79-й ОНДШБ также обратился за помощью к медикам - у него подозревают сотрясение мозга.
Link: https://novosti-n.org/news/read/121258.html?t=878763
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Это двуличие,а где родственников погибших украинцев в годы Голодомора?, ведь в 1933 году младший брат Сталина по крови Гитлер, только пришёл к власти ,а фашисты из Московской Орды уже лютовали по всей Украине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчастников акции "Бессмертный полк" в Киеве забросали краской и дымовыми шашками из офиса ОУН. ФОТОрепортаж
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