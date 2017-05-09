 Полиция заблокировала офис ОУН в Киеве. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

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Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители С14 в масках пытались разогнать первомайский митинг в Виннице

Из окна офиса организации была брошена дымовая шашка. На месте работает следственно-оперативная группа.