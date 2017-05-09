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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:националисты (379) ОУН (135) Олег Богачук (443)

 Полиция заблокировала офис ОУН в Киеве. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Группа сотрудников правоохранительных органов в спецснаряжении вошла в подъезд дома, где расположен офис ОУН (Организация украинских националистов).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители С14 в масках пытались разогнать первомайский митинг в Виннице

Из окна офиса организации была брошена дымовая шашка. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Следственный эксперимент по дымовой шашке... Господи...
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Началось!
За символ примирения у моей соседки полицаи весь огород бульдозером срыли.
Тех, кто борется с комуняками загоняют в ...
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Ну ничего странного,лучшие люди были положены на Майдане и в котлах,теперь барыга проводит зачистку - ВСЁ очень,очень просто ....
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А фулє? Пята колона в Україні рулить.... Кремль проіпав все що можна і в Америці з Трампом, і в Франції, і в Сирії, і з Китаєм тоже повна лажа.... Одна надія на цих нащадків вєртухаїв та гебешної мразоти, яка з часів совка засіла в українській владі.... Повноцінної люстрації не відбулося, тож МАЄМО ТО ШО МАЄМО....
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А 15 тысяч "мусоров" что делать будут в Киеве? Их же кормить надо! А жрут они "бройлера" не только комбикорм.
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Поки Порох втирав відверту дич про примирення і все таке.... Прийшла нашим Свинособаковим нова РАЗНАРЯдКА з Кремля....
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Порошенко предатель , жена его кацапка и что хотели с этого
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Что, ночью Иннукович вернулся?
Наши в городе!
Какой двойной праздник освобождения!

Да здравствует наш дорогой Президент Виктор Фёдрыч!
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та все це пішло багато років тому, коли зрадники пробитись до влади..... голови їм повідсікати треба.... спочатку Майдан, потім вбивство Героя України Сашка Білого, потім...... зараз бачимо, шо роблять з Патріотами України!!! не дай Боже щось вони там зроблють..... смерть ворогам України!!!! горить у пеклі зрадники!! жуйло-путін, куй тобі та твоїм вошам, а не Україна !!!!
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та все це пішло багато років тому, коли зрадники пробитись до влади..... голови їм повідсікати треба.... спочатку Майдан, потім вбивство Героя України Сашка Білого, потім...... зараз бачимо, шо роблять з Патріотами України!!! не дай Боже щось вони там зроблють..... смерть ворогам України!!!! горить у пеклі зрадники!! хуйло-путін, куй тобі та твоїм вошам, а не Україна !!!!
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а на 13-му фото явно новонабраний патрійот-поліціянт
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О, ужас, заблокировали кацапских провокаторов и раша-ТВ не получит кадры кровавых противостояний в Киеве во время Евровидения!!! Зрада-зрадная, все на майдан!
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а може кацапских провокаторов заодно і з фронту забрати, щоб раша-ТВ не получила кадры
кровавых противостояний на сході?
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Хотілося б дізнатись, за яким саме законом відбувається це "блокування" і обмежується свобода пересування людей? Закони вже не діють взагалі?
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Результат анонсирования шествия альтернативного ватному.
Як по уму націоналістам було б в сотни раз эфективнее добазарится с заднеприводными, шоб те одновременно с ватаноидами гей-парад устроили, против такого мероприятия не одна власть возражать не посмеет, ото цирк був би...
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А офисы регионалов " оппозиционный блок" не блокируют?
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Я смотрю на эти упитанные-раскормленные рожи "новой" полиции и НГ и НЕ ПОНИМАЮ - ПОЧЕМУ ОНИ НЕ В АТО? Почему меня, старого,, больного пердуна на шестом десятке, чернобыльца с кучек "подарков" уже почти полгода душит военкомат - "вы обязаны стать на воинский учет!!!" "Зачем, спрашиваю?" - "Надо будет - пойдете в АТО". "Что мне там делать, говорю? Вы ВУС мой смотрели? - "Специалист аппаратуры КП систем ПРО". "А что это такое?" А эти рожи 20-30 летние спокойно сидят в Киеве...
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А с каких таких делов их взяли и заблокировали? На каком основании?? Это беспределом называется и петюни это вспомнят обязательно! ПОЗОРИЩЕ!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция заблокировала офис ОУН в Киеве. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
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