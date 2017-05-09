09.05.17 09:1909.05.17 09:49 Полиция заблокировала офис ОУН в Киеве. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО Группа сотрудников правоохранительных органов в спецснаряжении вошла в подъезд дома, где расположен офис ОУН (Организация украинских националистов).Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Загрузка видео... Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители С14 в масках пытались разогнать первомайский митинг в Виннице Из окна офиса организации была брошена дымовая шашка. На месте работает следственно-оперативная группа. перейти на форум x Мне нравится
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За символ примирения у моей соседки полицаи весь огород бульдозером срыли.
Тех, кто борется с комуняками загоняют в ...
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Наши в городе!
Какой двойной праздник освобождения!
Да здравствует наш дорогой Президент Виктор Фёдрыч!
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кровавых противостояний на сході?
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Як по уму націоналістам було б в сотни раз эфективнее добазарится с заднеприводными, шоб те одновременно с ватаноидами гей-парад устроили, против такого мероприятия не одна власть возражать не посмеет, ото цирк був би...
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