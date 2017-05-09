EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, Фоторепортаж
  5030  73
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (674) подготовка (135)

 Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала. ФОТОрепортаж

На сцене Международного выставочного центра в Киеве прошла генеральная репетиция участников первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2017.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".

В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, будут принимать участие конкурсанты от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Также в репетиции принимал участие конкурсант от Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супервайзер Евровидения-2017 объяснил отсутствие Джамалы на красной дорожке

Напомним, что страны "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Украина, как хозяйка Евровидения-2017, попадают в финал конкурса автоматически.

Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 01Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 02Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 03Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 04Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 05Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 06Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 07Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 08Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 09Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 10Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 11Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 12Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 13Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала 14

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если бы 210, в рашке минималка около 100 евро
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Принципово не дивлюсь цей "пісенний" конкурс для домогосподарок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, не смотрите и не смотрите, но зачем же оскорблять людей? Кто-то, например, чемпионатами мира по футболу не интересуется и ничего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты уже накатила со своими кавказскими парнями за вяликую победу ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
на последней фотке прямо Селин Дион. а где в интернете будут показавать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они даже не знают как флаг их раши выглядит. Верх ногами поцепили и машут..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Победобесие продолжается. Пора утверждать премию имени Кафки (Видео) Хор Турецкого. Гимнастерки. Развал СССР. "Мы за ценой не постоим"...Карл, Карл, что ты делаешь, Карл, прекрати......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сколько ваты в берлине...а вы удивляетесь на меркель
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и попереживайте чтобы выборы выиграла эта законтаченная штази комсомолочка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В прошлом году - в Севастополе
Хор Турецкого - Песни Победы (концерт в Севастополе 9 мая 2016 г )
https://www.youtube.com/watch?v=0MOjZhpsjiA
 показать весь комментарий
Ответить
 
Роскомнадзор все сайты которые будут показывать заблокировал. Так что смотреть вам только Лейся песня и народные танцы.
Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала - Цензор.НЕТ 695
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно завтра уже посмотреть в записи на you tube, если что...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может я чего-то не понимаю в этой жизниии,но от никак не могу согласится с этим евровидением во время войны с бандитами донецкими и рашкинскими оккупантами. Считаю , что это танцы на костях.Каждый день наши ребята гибнут на войне , а тут типа праздник.Может сейчас нравы другие , а может.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джамал Этот праздник доказывает,что есть такая страна Украина.И весь мир признает эту страну с ее культурой и государственным языком.Ну кто не признает Украину,тем нет места на этом празднике.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так жизнь ведь продолжается.
Ради жизни, танцев, песен и воюют.
Путин может сколь угодно долго поставлять туда бандитов и оружие. Если от всего отказаться, так и жить разучимся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может действительно вы правы. Но мне в последнее время что-то не очень веселится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я сам такой. И с начала войны нахожусь в состоянии постоянного стресса уже 3 года.
Говоря "жизнь продолжается", я уговариваю сам себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А фронтові бригади артистів не танцювали на кістках прямо на містах загибелі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо, что мы уже в финале, а то с нашими цьогорiчними оторвальдсами ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я как-то уже и не переживаю кто там выиграет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так про выиграет там вообще и речи не идет. Просто на празднике бескацапья могли бы и что- то получше выставить. У них не уровень международного конкурса.
У нас все абсолютно повторяется как под копирку после первого Майдана. Эта спираль наводит на страшные мысли об полной реинкарнации рыгов в другом обличие так же только в худшем варианте, так как плюс война.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мені подобаються ці О'торвіли ... Є креатив. Євробачення часто беруть етапажем. Для прослуховування сильних голосів запрошую до опери.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы спалили данные про потери СССР во 2 Мировой войне:
Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Это - без малого одна треть современного населения Российской Федерации. За этой страшной цифрой скрываются наши отцы, деды, прадеды. Те, кто отдал свою жизнь за наше будущее. И, пожалуй, самое большое предательство - забыть их имена, их подвиг, их героизм, которые сложились в нашу общую великую Победу.

https://polkrf.ru/news/1275/parlamentskie_slushaniya_patrioticheskoe_vospitanie_bessmertnyiy_polk

Сталин должен был застрелиться после войны !
 показать весь комментарий
Ответить
 
похоже..что через год..два будет 100млн..вы верите в рассекречивание от путена?
 показать весь комментарий
Ответить
 
путену надо для пиара роль жертвы..вот и выдумывают..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, ну трансов нет, монстров тоже... Вроде бы Эстония неплохо смотритса, да и бэкграунд у них какой-никакой имеется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо там мацкали ,, ещё не доехали ?? . Обещали же , на Евровидение приехать на танках . ! зы-ы ... Впрочем , кацапы и есть кацапы . Как всегда ,, помахав Киеву грозно кулаком , в итоге послали одного лишь инвалида . !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Флаг чёт у тебя не скрепный? Может назад в родную говень? А то кацапу под шведским прапором некамильфо должно быть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно ,, - испугались .! И шо , хочешь сказать , что все разбежались , или может конкурс отменили .? Не чуди мацкалик .. . Так а танки то где .. ??? Танки спрашиваю ГДЕ . ?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возьмите себе эту ватную калечку. И катайте ее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну почему только инвалида, не получилось у них напрямую, послали в обход. Погугли кто такой Кристиан Костов от Болгарии или глянь его заявление https://www.youtube.com/watch?v=h9IawIyeZIc
А у инвалидки шансов всё равно не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на самой верхней фотографии у чертилы выражение морды как будто он кого-то недавно отпялил)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кумедний кацап з косичкою. Дивишся,і зразу розумієш - у человека руссссские корни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоЕвровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти