 Евровидение-2017: Генеральная репетиция участников первого полуфинала. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "112 Украина".
В первом полуфинале, который пройдет 9 мая, будут принимать участие конкурсанты от Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. Также в репетиции принимал участие конкурсант от Италии.
Напомним, что страны "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и Украина, как хозяйка Евровидения-2017, попадают в финал конкурса автоматически.
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Сначала дотла родину, а потом в Париж, по делу...
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«1991 - можем повторить»...
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и не в первой, они ведь верят ещё......
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Хор Турецкого - Песни Победы (концерт в Севастополе 9 мая 2016 г )
https://www.youtube.com/watch?v=0MOjZhpsjiA
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Ради жизни, танцев, песен и воюют.
Путин может сколь угодно долго поставлять туда бандитов и оружие. Если от всего отказаться, так и жить разучимся...
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Говоря "жизнь продолжается", я уговариваю сам себя.
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У нас все абсолютно повторяется как под копирку после первого Майдана. Эта спираль наводит на страшные мысли об полной реинкарнации рыгов в другом обличие так же только в худшем варианте, так как плюс война.
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Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Это - без малого одна треть современного населения Российской Федерации. За этой страшной цифрой скрываются наши отцы, деды, прадеды. Те, кто отдал свою жизнь за наше будущее. И, пожалуй, самое большое предательство - забыть их имена, их подвиг, их героизм, которые сложились в нашу общую великую Победу.
https://polkrf.ru/news/1275/parlamentskie_slushaniya_patrioticheskoe_vospitanie_bessmertnyiy_polk
Сталин должен был застрелиться после войны !
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А у инвалидки шансов всё равно не было.
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