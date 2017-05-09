 "Прости, что не уберегли": сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает криворожский сайт 0564
Мальков Юрий Станиславович родился 25 августа 1986 года. Учился будущий защитник Украины в 79 школе. С 2006 года работал машинистом тепловоза в Управлении железнодорожного транспорта Первомайского карьера СевГОКа.
15 февраля 2017 года в звании младшего сержанта на должности командира 2 мотопехотного отделения 2 мотопехотного взвода 3 мотопехотной роты служил по контракту в воинской части В 0829.
Наш земляк героически погиб 1 мая 2017 года в результате пулевого ранения в районе г.Светлодарска Донецкой обл. во время выполнения боевого задания в зоне АТО.
Террористы несколько дней не давали забрать украинским военнослужащим тела троих своих боевых товарищей, которые ценой собственной жизни спасли раненого бойца.
Ушел Юрий на фронт добровольцем в 2014 году, защищал целостность и независимость Украины, служил пулемётчиком БМП. Юрий был дважды женат, без отца остался ребенок от первого брака - 7-летний Марк и 2-летняя дочь Кира - от второго брака.
Слово на похоронах Героя предоставили учителю Криворожской образовательной школы Василию Кощаку:
"Слава Украине! Слава Юрию Малькову - нашему Герою! В двух словах: это откровенный, искренний, доброжелательный человек в повседневной жизни и настоящий воин, который доказал, что у нас незламный дух. Я думаю, что он пример для подражания для будущих поколений. Царство Небесное и слава тебе, Герой!"
Боевые побратимы вспоминали погибшего Героя только теплыми словами и благодарили родителей за такого сына.
"Я с Юрой провоевал с 2014 года. Всегда знал, что спина моя и моих товарищей будет прикрыта. Мы его позывной даже дали "Оптовик". Нам всем тебя будет очень не хватать. У меня от души оторвался кусочек, который с тобой уйдет. Юра, прости, что не уберегли тебя! Ты всегда, всегда останешься в наших сердцах! Прости нас".
"Я - двоюродный брат Юры, но с детства мы всегда были вместе. Все знают, каким добрым и положительным энергичным человеком был Юра. Я хотел бы обратиться ко всем, кто пришел почтить его память и попросить вас понять, что на Востоке пришел враг. Он уничтожает наши села, наши города. Почему? Потому что каждый из нас дал ему на это "добро". Вот эта вся шваль, которая в нашем городе, она уничтожает наш народ пока мы молчим. Не надо слов, нужны действия. Боритесь, пока здесь мир и ребята наши погибают там, - отметил Андрей Новохатько.
После церемонии прощания гроб с телом павшего бойца пронесли по центральному проспекту Терновского района, мимо памятника бойцам, погибшим в зоне АТО, а сотни криворожан встали в этот момент на колени.
Во главе колонны крест с фотографией нёс двоюродный брат погибшего, боец батальона "Кривбасс" - Андрей Новохатько.
Под гудки тепловозов и аплодисменты тысячи горожан, тело Юрия доставили на местное кладбище. Там навечно почил Герой.
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Чё вам дома в грязи не сидиться?
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Вічна пам'ять Тобі, Козак.
Мій знайомий стояв з Юрою під Горлівкою у 2015-му у скаладі 43 батальону.. Дуже гарний хлопец був. Щирий, веселий, життєрадісний, і дуже красивий, з синіми очами Янгола..
Рідним - сил, побратимам - помстіться за всіх наших загиблих Героїв..
Україна плаче за своїми Синами.....
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п.с. Только зачем везде писать про колени и навязывать эту странную традицию?
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А чего? Стоя значит не так искренне? Обязательно на коленях прощаться?
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