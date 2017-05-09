EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  1837  10
Все про:Кривой Рог (575) похороны (674) смерть (4875) Антитеррористическая операция (16648)

 "Прости, что не уберегли": сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 мая, в Кривом Роге объявлен траур по погибшему в зоне АТО Герою - Юрию Малькову. Провести в последний путь земляка пришли около тысячи криворожан -родственники, сослуживцы, боевые побратимы, бойцы БТО "Кривбасс", коллеги-железнодорожники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает криворожский сайт 0564

Мальков Юрий Станиславович родился 25 августа 1986 года. Учился будущий защитник Украины в 79 школе. С 2006 года работал машинистом тепловоза в Управлении железнодорожного транспорта Первомайского карьера СевГОКа.

15 февраля 2017 года в звании младшего сержанта на должности командира 2 мотопехотного отделения 2 мотопехотного взвода 3 мотопехотной роты служил по контракту в воинской части В 0829.

Наш земляк героически погиб 1 мая 2017 года в результате пулевого ранения в районе г.Светлодарска Донецкой обл. во время выполнения боевого задания в зоне АТО.

Террористы несколько дней не давали забрать украинским военнослужащим тела троих своих боевых товарищей, которые ценой собственной жизни спасли раненого бойца.

Ушел Юрий на фронт добровольцем в 2014 году, защищал целостность и независимость Украины, служил пулемётчиком БМП. Юрий был дважды женат, без отца остался ребенок от первого брака - 7-летний Марк и 2-летняя дочь Кира - от второго брака.

Слово на похоронах Героя предоставили учителю Криворожской образовательной школы Василию Кощаку:

"Слава Украине! Слава Юрию Малькову - нашему Герою! В двух словах: это откровенный, искренний, доброжелательный человек в повседневной жизни и настоящий воин, который доказал, что у нас незламный дух. Я думаю, что он пример для подражания для будущих поколений. Царство Небесное и слава тебе, Герой!"

Боевые побратимы вспоминали погибшего Героя только теплыми словами и благодарили родителей за такого сына.

"Я с Юрой провоевал с 2014 года. Всегда знал, что спина моя и моих товарищей будет прикрыта. Мы его позывной даже дали "Оптовик". Нам всем тебя будет очень не хватать. У меня от души оторвался кусочек, который с тобой уйдет. Юра, прости, что не уберегли тебя! Ты всегда, всегда останешься в наших сердцах! Прости нас".

"Я - двоюродный брат Юры, но с детства мы всегда были вместе. Все знают, каким добрым и положительным энергичным человеком был Юра. Я хотел бы обратиться ко всем, кто пришел почтить его память и попросить вас понять, что на Востоке пришел враг. Он уничтожает наши села, наши города. Почему? Потому что каждый из нас дал ему на это "добро". Вот эта вся шваль, которая в нашем городе, она уничтожает наш народ пока мы молчим. Не надо слов, нужны действия. Боритесь, пока здесь мир и ребята наши погибают там, - отметил Андрей Новохатько.

После церемонии прощания гроб с телом павшего бойца пронесли по центральному проспекту Терновского района, мимо памятника бойцам, погибшим в зоне АТО, а сотни криворожан встали в этот момент на колени.

Во главе колонны крест с фотографией нёс двоюродный брат погибшего, боец батальона "Кривбасс" - Андрей Новохатько.

Под гудки тепловозов и аплодисменты тысячи горожан, тело Юрия доставили на местное кладбище. Там навечно почил Герой.

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 01

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 02

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 03

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 04

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 05

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 06

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 07

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 08

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 09

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 10

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 11

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 12

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 13

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 14

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 15

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 16

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 17

Прости, что не уберегли: сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым 18

 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVReTh3VERkU2FHUkRLekJaUkZGMmRFTTVNRmwwT0RCWlNGRjJUa014TUZsRVVtZDBSMDFtVGtOUk1Fd3pVbWQwUXpRd1dVeFJkR1JIUVRCWlJGRjJkRWRCTUV4cVVtZGtSME13VEdwU2FEbERNVEJaU0ZGMWRFTjNNRms0WnpCTU4xRjJPVU14TUZsRVVYTk9SMGN3VEdwU2FqTjZVVzEwUjBFd1RHcFJjM1JES3pCTWEyY3dTMFJSZG5SRGVnPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будь вы прокляты, рашисты.
Чё вам дома в грязи не сидиться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Болить..
Вічна пам'ять Тобі, Козак.
Мій знайомий стояв з Юрою під Горлівкою у 2015-му у скаладі 43 батальону.. Дуже гарний хлопец був. Щирий, веселий, життєрадісний, і дуже красивий, з синіми очами Янгола..
Рідним - сил, побратимам - помстіться за всіх наших загиблих Героїв..
Україна плаче за своїми Синами.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царствие небесное Юрию и вечная память.
п.с. Только зачем везде писать про колени и навязывать эту странную традицию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гореть всей сучей мордве в аду вечно и ее последующим ста поколениям
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава Герою!!! Пусть будет проклят тот кто захочет дать амнистию боевикам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...а сотни криворожан встали в этот момент на колени.Источник: http://censor.net.ua/p439166"
А чего? Стоя значит не так искренне? Обязательно на коленях прощаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пожилые родители убитые горем - кремляди и ваши адепты руцкага мирка, ГОРИТЕ В АДУ!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Прости, что не уберегли": сотни жителей Кривого Рога на коленях прощались с погибшим Героем - Юрием Мальковым. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти