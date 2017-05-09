 Глава МИД Климкин прибыл с трехдневным визитом в США. ФОТОрепортаж

Об этом, как отметил в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он будет говорить в американской столице в течение трехдневного визита, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Это не является классическим визитом, поскольку я согласился принять участие в заседании Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - ред.) - которая проходит в ограниченном формате", - ответил министр во время церемонии возложения цветов на могилу Неизвестному солдату на Арлингтонском национальном кладбище. По его словам, идея собраться в этом году именно в Вашингтоне - очень важна, поскольку во время такого ограниченного формата происходит очень откровенный разговор.
"Я принимал участие в таком формате два года назад в Вене. Это была действительно разговор о том, каким образом двигаться дальше в сторону безопасности, какой она должна быть", - отметил глава МИД Украины.
Комментируя основные месседжи украинской стороны, Климкин отметил, что на различных заседаниях и конференциях будет говорить "про Россию как страну-агрессора и спонсора терроризма".
Он отметил, что в нынешней ситуации международной безопасности "есть страны, которые одновременно успевают участвовать в военной агрессии и поддерживать терроризм на государственном уровне".
Представитель Украины также подчеркнул важность солидарности среди партнеров и помощи в сфере безопасности, о чем также пойдет речь на встречах в Вашингтоне.
Кроме того, среди важных вопросов, на которые будет обращать внимание украинская сторона, будет порядок эффективного применения юридических инструментов, в том числе международный институт ООН и другие площадки.
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