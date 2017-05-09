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 Политика Украины
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Все про:визит (2144) США (12503) Климкин (1267)

 Глава МИД Климкин прибыл с трехдневным визитом в США. ФОТОрепортаж

Для решения кризиса в Украине необходимо, чтобы международные партнеры осознавали, что Россия является страной-агрессором и спонсором терроризма. Кроме того, важно обсудить все эффективные международные рычаги – от помощи в сфере безопасности применения юридических инструментов на уровне ООН.

Об этом, как отметил в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Павел Климкин, он будет говорить в американской столице в течение трехдневного визита, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это не является классическим визитом, поскольку я согласился принять участие в заседании Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - ред.) - которая проходит в ограниченном формате", - ответил министр во время церемонии возложения цветов на могилу Неизвестному солдату на Арлингтонском национальном кладбище. По его словам, идея собраться в этом году именно в Вашингтоне - очень важна, поскольку во время такого ограниченного формата происходит очень откровенный разговор.

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"Я принимал участие в таком формате два года назад в Вене. Это была действительно разговор о том, каким образом двигаться дальше в сторону безопасности, какой она должна быть", - отметил глава МИД Украины.

Комментируя основные месседжи украинской стороны, Климкин отметил, что на различных заседаниях и конференциях будет говорить "про Россию как страну-агрессора и спонсора терроризма".

Он отметил, что в нынешней ситуации международной безопасности "есть страны, которые одновременно успевают участвовать в военной агрессии и поддерживать терроризм на государственном уровне".

Представитель Украины также подчеркнул важность солидарности среди партнеров и помощи в сфере безопасности, о чем также пойдет речь на встречах в Вашингтоне.

Кроме того, среди важных вопросов, на которые будет обращать внимание украинская сторона, будет порядок эффективного применения юридических инструментов, в том числе международный институт ООН и другие площадки.

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Так МЗС могло курировать и помогать в вопросе спонсоров терроризма для суда в Гааге. Языком говорить легче, чем предоставлять доказательства.
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просто, у кацов, по сути, беспроигрышная позиция. Что то, доказать, практически, нереально. Тупо, отвернутся. Пленный россиянин? Бежал из части с оружием, по личным мотивам. Танк? На складе под Донецком нашли.
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а ты созрел или ещё созреваешь держать ответ, только глупости не пиши, ты же знаешь - не буду на глупости отвечать.
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чёт не слышно привычных зрадо-высеров про тестя Климкина
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Климкин!!!!!!!!!делай свое дело честно!!!!!!!!!!!!!кацапы -должны быть биты и обоссаны!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава МИД Климкин прибыл с трехдневным визитом в США. ФОТОрепортаж
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