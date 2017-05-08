 Выставка о борьбе УПА с нацистами открылась в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памятиПо случаю Дня памяти и примирения представили первую часть выставки - "Повстанцы против нацизма", которая рассказывает об антинацистском фронте украинских националистов. На 12 стендах в фотографиях, документах, картах и инфографиках представлена целостная картина противостояния Организации украинских националистов и УПА с Третьим Рейхом.

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Выставка с помощью фотографий, которых использовано более 200 документов, в том числе из немецких архивов, карт развенчивает распространенные мифы об УПА. Она рассказывает о том, как ОУН пришла к конфронтации с нацистской Германией, при каких условиях развернула повстанческую армию, каким был масштаб ее военных действий против оккупантов и какими были антиповстанческие операции нацистов в ответ, какие потери понесли националисты в этом противостоянии."УПА - ответ непокоренного народа" является совместным проектом Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения, Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" и Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины.Вторая часть выставки "Повстанцы против коммунизма" будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА. Выставка "УПА - ответ непокоренного народа" будет экспонироваться на площади перед Национальным музеем истории Украины (Киев, ул. Владимирская, 2) до 7 июня.