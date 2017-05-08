 Выставка о борьбе УПА с нацистами открылась в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти
По случаю Дня памяти и примирения представили первую часть выставки - "Повстанцы против нацизма", которая рассказывает об антинацистском фронте украинских националистов. На 12 стендах в фотографиях, документах, картах и инфографиках представлена целостная картина противостояния Организации украинских националистов и УПА с Третьим Рейхом.
Выставка с помощью фотографий, которых использовано более 200 документов, в том числе из немецких архивов, карт развенчивает распространенные мифы об УПА. Она рассказывает о том, как ОУН пришла к конфронтации с нацистской Германией, при каких условиях развернула повстанческую армию, каким был масштаб ее военных действий против оккупантов и какими были антиповстанческие операции нацистов в ответ, какие потери понесли националисты в этом противостоянии.
"УПА - ответ непокоренного народа" является совместным проектом Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения, Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" и Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины.
Вторая часть выставки "Повстанцы против коммунизма" будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА. Выставка "УПА - ответ непокоренного народа" будет экспонироваться на площади перед Национальным музеем истории Украины (Киев, ул. Владимирская, 2) до 7 июня.
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08.05.2017 16:01
Опубликовано на сайте израильского телеканала ITON.TV
Мне бы хотелось, чтобы День Победы отмечался в Израиле, как Йом-Зикарон, День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. Чтобы все наши граждане, не зависимо от происхождения и политических взглядов, минутой молчания почтили память десятков миллионов людей, которые воевали с Гитлером на фронтах второй мировой войны. И тех, кто погиб. И тех, кто был ранен, кто голодал, кто потерял здоровье и недожил десятки лет, которые были отпущены ему природой.
Я вовсе не против парадов. Меня уже второй год подряд приглашают вести ветеранский парад в Бат-Яме, и я считаю это для себя большой честью. Но ветеранов с каждым годом становится все меньше, и с этим ничего не поделаешь, весь после войны прошло уже 72 года. Когда они уйдут (а я, конечно, желаю им всем до 120!), парады тоже должны прекратиться - из уважения к павшим. Я не хочу, чтобы День Победы превратился в балаган со скоморохами и ряжеными.
С другой стороны, мне бы очень хотелось, чтобы этот день заметили коренные израильтяне. Что такое парад они не знают, такая форма им не знакома. Они не понимают, зачем очень пожилые люди надевают на себя блестящие значки со странной символикой и отправляются, поддерживая друг друга, в утомительную прогулку по улицам. Поэтому правда сегодня такова, что на парады ходят только наши. Не считая официальных лиц, которые по долгу службы не могут не поздравить ветеранов. И какие бы законы ни принял Кнессет, для того, чтобы этот день вошел в израильский календарь требуется гражданская акция. Только гражданское общество, только инициатива снизу могут внести День Победы в сознание израильтян.
Парад без ветеранов не имеет смысла. Мне активно не нравится сегодняшняя мода, пришедшая к нам из Москвы. Ряженые, обильные алкогольные излияния и пропаганда в огромных дозах. Пропаганда милитаризма, сталинизма, имперскости, ненависти, великорусского шовинизма. Штурмы картонных рейстагов и георгиевские ленточки, привязанные ко всем местам. Вопли "Можем повторить!" и маленькие дети, выряженные в военную форму с орденами и медалями…
"Фейковые" ветераны (которые в силу возраста никак не могли участвовать в войне), которые встречаются со школьниками, вешают им лапшу на уши и бегают по разным мероприятиям, где можно поесть и выпить "на халяву". Ведь на каждом мероприятии хотят ветеранов, а их катастрофически не хватает. Вот и довольствуются 60-летними ряжеными…
Пропаганда нынешней российской политики, которую дружественной Израилю никак не назовешь. Я не говорю уже про отношение к Западу. К Грузии, Украине, Прибалтике. Впрочем, не хочу о политике.
Конечно, это все там, в России. Но экспорт всего этого скоморошества в Израиль тоже происходит и продолжается. На парадах появляются люди в формах с медалями и портретами на палках. Так раньше носили на парады членов политбюро ЦК КПСС. Они повязывают ничего не понимающим ветеранам георгиевские ленточки, провоцируя никому не нужные столкновения между ветеранами, которые за Украину, и ветеранами, которые "против бендеровцев". Кстати, смысла этих ленточек я, простите, не понимаю. В начале ХХ века эти ленточки во множестве украшали орденские планки российских казаков, которые чинили погромы и давили любые проявления свободомыслия.
Хочу еще раз пояснить свою позицию. Я вовсе не считаю, что надо запрещать, разгонять. Упаси Бог, это не наши методы. Но нельзя позволять им доминировать на мероприятиях по случаю Дня Победы. Победа - это дело рук всех народов. Когда мы приехали в Израиль, нам было очень обидно слышать от коренных жителей, что во второй мировой победили американцы. И мы с пеной у рта доказывали им обратное. Марина Солодкина, пусть будет благословенна ее память, восприняла эту фразу от депутата и министра Меира Шитрита, как пощечину, как личное оскорбление. Это была обида, которую Марина помнила много лет, ведь она оказалась с ним в одной партии.
Год назад на параде Победы в Бат-Яме выступал Роберт Илатов, глава фракции НДИ. Обращаясь с трибуны, он вспомнил, как в израильской школе его выгнали из класса за то, что он спорил с учителем истории по тому же поводу. Что "войну выиграли американцы". В этот момент депутат не смог сдержать слез. Очевидно, что та школьная обида осталась с ним на протяжении долгих лет.
Разве можно сегодня кидаться в противоположную крайность? Победа - плод усилий десятков народов, наций, народов, держав. Американский десантник, погибший в Нормандии, французский участник Сопротивления или югославский партизан не менее важны, чем герои Красной Армии. И уж конечно, День Победы в Израиле должен, прежде всего, посвящаться памяти евреев, воевавших в союзнических армиях. И портреты на палочках (которые, кстати, в Москве продаются возле метро всем желающим вместе с пилотками и фальшивыми орденами) не имеют к этой памяти ни малейшего отношения. Чтобы помнить человека вовсе не обязательно носить его портрет на палке. Особенно в еврейском государстве, ведь по иудейской традиции даже на памятники не помещают фотографии.
Это касательно Дня Победы. Теперь еще один повод, по которому не могу промолчать. На прошлой неделе министерство юстиции оштрафовало на 40 тысяч шекелей партию Ешатид. Было установлено, что партией было допущено "незаконное использование базы данных переживших Холокост во время предвыборной кампании 2015 года". Целью злоупотребления, разумеется, были голоса. Ведь дело шло к выборам.
Председатель комиссии Кнессета по регламенту ЙоавКиш, депутат от Ликуда, обратился по этому поводу к юридическому советнику правительства с призывом возбудить уголовное расследование, ведь "покупка голосов" является преступлением. По мнению Киша 40-тысячный штраф для большой партии - это как слону дробина, и даже несколько сотен полученных голосов вполне оправдывают такую трату. С цинично-прагматичной точки зрения. Именно поэтому Киш потребовал принятия более строгих мер. "Помимо того факта, что речь идет об использовании слабой прослойки населения - "ницолейшоа", на защиту интересов которых претендует эта партия, есть серьезные подозрения, что были совершены более серьезные незаконные действия", - заявил парламентарий.
На прошлой неделе в Тель-Авиве в книжном магазине "Исрадон" состоялась презентация книги ЯираЛапида, председателя и основателя партии Ешатид, "Посмертные воспоминания", которая вышла на русском языке. Она посвящена его отцу, Йосефу Томи Лапиду, яркому израильскому журналисту и политическому деятелю. Я очень уважал Томи Лапида, ценил его принципиальность, умение резать правду-матку, его харизматичность и бескомпромиссность в противостоянии религиозному диктату. Поэтому я с большим удовольствием поместил книгу, изданную в России, с автографом автора, на свою книжную полку, и обязательно ее прочту, как только появится время.
Но я не мог удержаться от вопроса, который задал, как только автор книги предоставил собравшимся такую возможность. Я спросил, является ли выпуск книги на русском языке подмигиванием тому русскоязычному электорату, который в прошлом голосовал за партию Томи ЛапидаШинуй. Лапид поспешить заверить всех, что выход книги - это неполитический проект, так как книга вышла уже на многих языках.
Мне очень хочется верить, что так и есть. Я хочу надеяться, что сам ЯирЛапид, провозгласивший на заре своей политической карьеры новые стандарты прозрачности и кристальную чистоту рук, не имеет к этим махинациям отношения. Впрочем, дьявол всегда в мелочах. Все подробности, несомненно, будут опубликованы, если юридический советник санкционирует расследование. Пережившие Холокост - это не адрес для предвыборного бахвальства. А День Победы - не повод для скоморошества и имперского шовинизма. По-моему так.
С Днем Победы!
Специально для газеты "Эхо"
Автор: Цви Зильбер
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