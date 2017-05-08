 В Берлине родные украинских заложников призвали европейцев давить на Путина и боевиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ "Третий год, как мы начали отмечать праздник 8 мая в новом формате, когда мы вспоминаем 8 млн украинцев, которые полегли во Второй мировой войне. Это вклад, который украинский народ заплатил за победу над нацизмом. Мы действительно поминаем этих людей минутой молчания на очень скромной, но очень достойной церемонии", - сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что за это время церемония уже нашла немало тех, кто совсем по-другому воспринимает те события, которые свершились 72 года тому назад.

Символичным, продолжил посол, является то, что 8 мая 2017 года в Берлине не только представители власти и дипкорпуса, но и жены тех военнопленных, которых до сих пор удерживают на востоке Украины. "И в этом, я думаю, есть определённый символизм: с одной стороны, мы вспоминаем жертв войны далекой, а с другой, мы живём рядом с жертвами войны, которая идет каждый день". Дипломат выразил надежду, что совместной молитва будет иметь силу и "украинские военнопленные, которые удерживаются российскими оккупантами на Донбассе, как и Владимир Жемчугов, который также сегодня тут с нами, смогут вернуться домой".

Среди тех, кто был в этот день в Тиргартене, супруги Владимир и Елена Жемчуговы, который прошли труднейший путь по освобождению Владимира, Катерина Глондар и Наталья Герасименко, чьи мужья находится в плену в Макеевке, мама Руслана Сугака Елена, удерживаемого в "ЛНР", а также руководитель всеукраинского движения родных участников боевых действий "Берегиня" Алла Макух.Родные украинских заложников, которые удерживаются боевиками на Донбассе, надеются, что европейская общественность проникнется их болью и поможет в освобождении.Они принесли фотографии своих мужей и сыновей 8 мая к монументу советскому солдату в Тиргартене в центре Берлина.

"Обмен может состояться тогда, когда вся общественность встанет за то, чтобы свершилось возвращение пленных, чтобы российская сторона начала освобождать наших. Но другая сторона не имеет такого желания, каждый раз они выдумывают новые причины, чтобы держать подольше в плену наших детей, которые являются заложниками всей этой ситуации", - говорит Елена, мама бойца Руслана Сугака, подорвавшегося на растяжке 2 сентября 2014 года и попавшего в плен к боевикам. Точное местонахождение ее сына неизвестно - по данным волонтеров, где-то "на копанках в Луганской области"."Это не секрет, они там как рабы, но никто не хочет нас слышать и не хочет верить в то, что такое творится", - не скрывает слез мать.

Мужей Екатерины Глондар и Натальи Герасименко боевики удерживают в Макеевской колонии. Женщины держат фото своих мужей и детей. Младшая дочь Глондаров никогда не видела отца - Екатерина узнала о беременности в день пленения супруга.

Глава всеукраинского общественного движения родных участников боевых действий "Берегиня" Алла Макух и супруги Владимир и Елена Жемчуговы не понаслышке знают обо всех сложностях обмена. В частности, как отметила Макух, по данным украинской стороны, в ОРДЛО удерживается 128 заложников, однако боевики признают только 56, а местонахождение остальных не подтверждают."Без давления мирового сообщества на Россию вопрос так и будет буксовать, будут находиться поводы, чтобы затягивать процесс", - говорит Владимир, сам почти год проведший в плену. Жемчугов признает, что его случай - особый, так как он был очень тяжело ранен, и это обстоятельство очень давило на политиков. Но и те, кто находится сейчас в плену, оторваны от своих семей - к этому надо апеллировать, чтобы западные политики надавили на Путина . Больше всего надежд родные заложников возлагают на Германию и Францию.После Берлина они отправятся в Магдебург, где 11 мая откроется фотовыставка, посвященная пропавшим на Донбассе.С родными военнопленных и активистами в Берлине пообщалась депутат бундестага Мари-Луизе Бек, которая не раз бывала в Украине и активно защищает ее интересы в Германии и Европе. Планируются встречи и с другими политиками.

А посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает очень символичным то, что в этот день в Берлине вспоминают жертв войны далекой и той, которая идет в Украине сегодня.