 Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Водитель легковушки ехал со стороны Харьковской площади и на закруглении дороги в условиях ливня вылетел боком на полосу встречного движения прямо в грузовик-бетономешалку.
В результате столкновения водитель ВАЗа получил смертельные травмы. Тело погибшего из покореженного автомобиля доставали спасатели ГосЧС с помощью специальных инструментов.
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Там на крышке багажника наклеечка-крестик от какого-то попа. Не помогло...
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Пол Киева ездит с такими крестами.
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К Библии и близко не подходили ни те, кто заказывает эту услугу ( освятить машину), ни те, кто эту услугу продаёт.
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Лиш біда в тому що нашим жидівським гнидам не вигідно .щоб автомобілі коштували скільки .скільки можна заробити за 1 місяць
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Вистачає щей відкладаю
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Почему кинуло тазик на встречку, есть варианты?
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Если боком, на встречку, да еще, и со стороны водителя, то там спасет, только, если ты, на БТР ехал.
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Пусть россияне ездят на тазиках 60х годов разрботки, а не украинцы!
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