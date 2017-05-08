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 Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов. ФОТОрепортаж

В понедельник, 8 мая, в Киеве на Старобориспольской улице (район станции "Красный хутор") произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ и грузовика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Водитель легковушки ехал со стороны Харьковской площади и на закруглении дороги в условиях ливня вылетел боком на полосу встречного движения прямо в грузовик-бетономешалку.

В результате столкновения водитель ВАЗа получил смертельные травмы. Тело погибшего из покореженного автомобиля доставали спасатели ГосЧС с помощью специальных инструментов.

Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов 01

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Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов 02

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Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов 03

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Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов 04

Также читайте: Украина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав
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Машина лайно, дорога лайно і тільки бетон виявився справді якісним.
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Шансів загинути в такому кацапському кориті набагато більші, ніж в любій іншій нормальній машині.
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стремное ДТП по фото со стороны водителя места осталось ну да наше АВОСЬ без ремня безопасности увы.. при вылете боком стал летать по салону и как результат погиб по дурости....авось не сработало...
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Плюс порушення ПДР (скоріше за все) плюс не врахував дорожньої обстановки (мокра та слизька дорога) плюс відсутність здорового глузду та інстинкту самозбереження.Результат завжди однаковий.
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Да уж...

Там на крышке багажника наклеечка-крестик от какого-то попа. Не помогло...
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Зверинецкий крест - ноу-хау киевских монахов.
Пол Киева ездит с такими крестами.
Ужасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов - Цензор.НЕТ 8815
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Да не только Киев.

К Библии и близко не подходили ни те, кто заказывает эту услугу ( освятить машину), ни те, кто эту услугу продаёт.
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Рекомендую послухати Семена Слепакова "Отец Онуфрий".
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так само як мені твої бредові коментарії .ну ти поняв москалю )
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Пидарчуку он её посвятил, но со словами : "Не помогает молитва, если водитель в гавно" - Я полностью согласен.
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Ездят на 20-летних жигулях, но иномарку 7-летнюю ввозить нельзя . Наше правительство типа борется за за экологию, невзирая на человеческие жертвы со стороны народа. Суки.
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Почему нельзя? Можно, только растаможка дорогая. А попробуй ввези в Европе такую же старую иномарку - налог будет не меньше.
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У нас законодательно запрещено ввозить иномарки выпуска до 2010. Потому что, видите ли, не Евро-5 .
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А самі до останнього часу купували кацапську непотріб!..Типу там було євро 5 Це так "народні слуги" про населення дбають!
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бандитьё за взятки лобировало интересы Поросяты с его Богданом и , и забыл как того пидораса что ЗАЗ держит зовут.
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нах в европу ввозить такое, если его кругом валом?
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Вот эти пару штук баксов растаможки хоть как-то удерживают поток старья к нам.
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ты наверно из тех негодяев, что впаривают людям наши тазики втридорога?
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старья кажеш?? та то "старйо" в 1000 раз кращому стані ніж наше "новйо".
Лиш біда в тому що нашим жидівським гнидам не вигідно .щоб автомобілі коштували скільки .скільки можна заробити за 1 місяць
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Плюсанув тобі бо частково згідний. Зубожіле населення України не в змозі купити автівку з салону. Тому ще довго будуть їздити камікадзе на прогнивших жигулях москалях та волгах.
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То це через "зубожіле населення" затори по всьому Києву?
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Не тільки в Києві, і не тільки на дорогах.. Зайдеш в супермаркет купити чай, каву... Зубожіле населення (на 40% пенсіонери.) займає сім кас довжиною..... Я стільки не вистою... Повертаю товар на місце і іду у маленький, трохи дорожчий магазин, але без черги. Ну це перед святами, в буденний день простіше....
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Дело не в возрасте , а в принципе безопасности Жигулей ,вообще.
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Раньше машины были доступны только солидным людям, ученым, писателям, передовикам производства. Они соответственно и ездили аккуратно , жигуль передавался по наследству в идеальном состоянии. И людей ценили, и они сами себя ценили.
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плачеш за совком??? чи комплекс меншовартості в прогресі???
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Говорю как дело было. А плачу по временам, когда мои предки в карете ездили.Хоть и престижно, а трясло сильно.
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Тваї "преткі" сталагміти з гівна ліпили ))) а не в кареті їздили)
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Вполне возможно, используя для этих целей преступников, перед тем как посадить их на кол. Тогда забавы жесткие были.
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Аккуратность тут тоже ни при чём. Проблема в том, что Жигули(Фиат), проектировались в 60-х годах прошлого века. когда требования к безопасности были совсем другими, хотя если сравнивать с современными бюджетными иномарками - один чёрт...
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Ну не скажи, солидный человек и ездит без выпендрежа , иной раз надежда на безопасность авто играет дурную шутку с владельцем.
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Ладно еще бехи и мерсы - создают иллюзию безопасности и можно летать. Но не понимаю деятелей, которые в этой развалюхе решаются больше 70 жать.
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Сьогодні зранку один весь такий - шустрячок. Жигулятор шоха, напакована; там прямоток, двигун і все таке... Шустрить між автівками в рядах... Мовляв я самий перець і в мене авто ретрошустрякове. Та тіко дурило не розуміє, що їзде в метелобрусі на колесах.
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я про такие говорю глушитель дороже машины.
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И жизнь дерьмо и смерть в таз(е).... Люди избавляйтесь скорее от этого совкового автохлама. Любыми усилиями....
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Автохлам здати на металобрухт не проблема! Але що купиш взамін за зарплату 3000грн в місяць?
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Судя по повреждениям скорость там была дикая, машину же в хлам раскурочило, это же явно не 60, и не 70 км\ч, а на такой скорости в любой машине была бы пизда рулю. Хоть таз, хоть иномарка.
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удар был в правый бок и водитель должен был выжить
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При таком ударе ремень водителя держит только в области поясницы, да и то плохо. Тем более на шохе вряд ли ставили ремни с преднатяжителями. Тело падает набок и головой бьется в правую дверь. Чаще всего - перелом шейных позвонков, если более сильный удар - еще и черепно-мозговая травма. Шансов выжить очень мало.
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Не обязательно. Кинетической энергии было много. Бетомешалка не одуванчик. Плюс гавнокузов вонючей Лады. И отсутствие боковых подушек. В иномарке по-любому было бы больше шансов выжить....
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Вау, эксперты собрались, как мухи..
Почему кинуло тазик на встречку, есть варианты?
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Ефект "аквапланування". В залежності від геометрії та зносу протектора, глибини калюжі, швидкості і головне - спроби маневрування, машина "спливає" як катер на підводних крилах. Був один випадок, давно, коли впіймав цей ефект саме на 2106. Мчав у Бориспіль, віз американця укр/рос походження, ще й священика. Третій ряд, швидкість під 100. І у довгій та широкій калюжі мене просто переставило з 3-го у 1-й ряд. Благо, дорога була порожня, калюжа закінчилася, тільки тоді я підкоригував кермом і все обійшлося.
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Того, кто нарушает правили движения на французских дорогах хочется просто вытащить из авто и быть ногами... Пока не поумнеет... Тоже перцев хватает. Особенно только что получивших права.
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Ооооо! Ща автофорум будет. Что лучше, бензин или всесезонная резина?
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А как же ароматизатор и спарковские брызговики ? Не по-пацански как-то. Я уже разочаровуюсь )
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царство небесное водителю жигулей он не виноват шо денег хватает только на таких авто ездить.да и то не каждому.
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Запрещать нужно поповскую символику на машинах, ровно как и иконки в салонах. Человек подсознательно, чувствует себя "защищённым" и теряет бдительность. Попы тупо рубят бабки на невеждах и дураках.
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Иконы - в приоритетах бед на "дорогах" Украины? Ну, ну.
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Те, кто знает эту дорогу, вряд ли будут на этом закруглении двигаться больше 40 даже в идеальных условиях. Кстати, даже на супер новой тачке, типа BMW, Honda и т.д. А кто не знает этой дороги, тот этот участок проходит на 20 км в час. Мир праху этому дебильному летчику. Слава богу, что на встречке не была сопостовимая легковушка с нормальными людьми. Беды было бы намного больше.
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водить у нас не умеют-это факт(мажоры и барышни -вообще неадекватные)-говорю правду.семье скорблю!!!!
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Редкий Шумахер доедет по окружной до Броваров. Это не дороги.
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на закруглении дороги в условиях ливня вылетел боком на полосу встречного движения прямо в грузовик-бетономешалку.
Если боком, на встречку, да еще, и со стороны водителя, то там спасет, только, если ты, на БТР ехал.
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Когда мы, украинцы, будем жить как поляки? Я имею в виду почему они могут ездить на приличных бу авто за 3-8 кУЕ, а к нам эти же авто попадают в 3 раза дороже только из за идиотских украинских законов?
Пусть россияне ездят на тазиках 60х годов разрботки, а не украинцы!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУжасное ДТП в Киеве - тело погибшего водителя авто извлекали с помощью специальных инструментов. ФОТОрепортаж
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