 СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время отправки заказчику боевых патронов в отделении одного из операторов почтовой связи.
Сотрудники СБ Украины изъяли из отправления более чем сто пятьдесят патронов к пистолету Макарова, сто к пистолету "Люгер", почти пятьдесят к "ТТ" и сто патронов к травматическому оружию.
В ходе обысков по месту жительства подпольного оружейника правоохранители изъяли большое количество деталей для изготовления боевых патронов и оружия и специальное оборудование.
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".
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Можем повторить.(с)
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"Комсомолка" только что опубликовала величайшую статью в истории российской журналистики. Недостижимое новое дно! Скрин #1.
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ГРОМАДЯНИН ІНШОЇ ДЕРЖАВИ КЕРУЄ МВС УКРАЇНИ.
(навіщо вчити українську громадянину Панами?).
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Гуглоперевод с одесского?
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