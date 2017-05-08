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Все про:Одесса (5590) оружие (3892) СБУ (14168)

 СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе организатора подпольной магазине. Правоохранители установили, что местный житель наладил в собственном доме изготовление боевого оружия и патронов для сбыта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время отправки заказчику боевых патронов в отделении одного из операторов почтовой связи.

Сотрудники СБ Украины изъяли из отправления более чем сто пятьдесят патронов к пистолету Макарова, сто к пистолету "Люгер", почти пятьдесят к "ТТ" и сто патронов к травматическому оружию.

В ходе обысков по месту жительства подпольного оружейника правоохранители изъяли большое количество деталей для изготовления боевых патронов и оружия и специальное оборудование.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия".

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СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе 01

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Венесуэла: протестующие привязали ментов голыми к дереву, выпоров за то, что те защищали диктатора Мадуро, а не народ.
Информация к размышлению...

СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе - Цензор.НЕТ 5052
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Все справедливо, но трусы можно было не снимать. Ляшко сейчас не в Венесуэле, не?
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Ось саме таке бидло зараз й отримало владу в Одесі та обл.
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Президент считал, что Саакашвили был плохим, а вот такие, как Вилкул - то, что нужно.
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Аморальность поведения даром не проходит - сходство с Шариковым у Царева усиливается...
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Вата хоче ще один Будинок Профспілок.

Можем повторить.(с)
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Повторит - кто? ФСБ, которая, к тому же, использовала газ аналогичный использованному в Норд-Осте?
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Двусмысленное "Можем повторить" в том списке есть или ты написал абы что ляпнуть?
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Назначити його директором нового патронного заводу.
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мужик смог на дому наладить производство патронов а наши держиморды третий год ни как не могут наладить производство тех самых патронов в Украине . тут стоит задуматься . а не взять ли его консультантом
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слабовато для мастерской. типичные цацки юзера с оружейного форума))
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Слабовато, але смисл в тому, що короткоствол якбЄ заборонений, а тут патрони саме для нього і робить ці патрони в кустарних умовах аматор. Як сказав на днях Трамп, якщо зброю заборонити носити законослухняним громадянам то вона буде тільки у злочинців.
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людина зробила завод, міні, а наші товстозаді можновладці не можуть за три роки незалежності ось зробити....
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 17 ч.17 часов назад

"Комсомолка" только что опубликовала величайшую статью в истории российской журналистики. Недостижимое новое дно! Скрин #1.

СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе - Цензор.НЕТ 5282
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так Францию освобождали союзники..причем тут кацапы..
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Вадим Вадбоор
ГРОМАДЯНИН ІНШОЇ ДЕРЖАВИ КЕРУЄ МВС УКРАЇНИ.
(навіщо вчити українську громадянину Панами?)СБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе - Цензор.НЕТ 4352.
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Да у них у всіх є паспорти іншої держави ...
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аваков тікав від батона та гепи свого часу,ось він і робив інше громодянство...
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организатора подпольной магазине Источник: http://censor.net.ua/p439142

Гуглоперевод с одесского?
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А може він волонтер-конструктор. Я таких зустрічав ще у перші місяці війни. Без зайвих деталей.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала организатора подпольной оружейной мастерской в Одессе. ФОТО
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