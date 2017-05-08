EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Фоторепортаж
  3166  9
Все про:Киев (17016) пожар (3191)

 Историческое здание горело в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

киев пожар

В историческом здании в Киеве по ул. Симона Петлюры, 5 произошел пожар, который тушили более часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила активистка Лидия Гончаренко.




Смотрите также: Ночью в Киеве горело Лукьяновское СИЗО. ВИДЕО

Историческое здание горело в центре Киева 01

По словам Гончаренко, горела крыша исторического здания.

Историческое здание горело в центре Киева 02Историческое здание горело в центре Киева 03

"Пожарные стараются несмотря на пожарные рукава, которые выходили из строя один за другим", - отметила активистка.




 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если бы герой фильма "Мы из
будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы расстреляли
как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую носили только
воюющие на стороне Гитлера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коли б вальсманогройсмани попали у 1650-ті ТО НАЖРАЛИСЯ Б УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ і самі і їх виплодки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не факт, може ватнокацапунделі бісяться перед вЯлікой пАбєдой..он сьогодні у моєму Запоріжжі січ підпалили https://www.061.ua/news/1646233
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас пожары- постоянно! Износ жилого фонда- убойный! Ну и умельцы-недоумки чудят! У меня защита стоит- отличная, не пожалел денег, однако- не спасает. То есть- спасает, но всё вырубает, по несколько раз в день. Напряжение прыгает, аж страшно. Вызвал электриков, из ЖЭКА, а они мне: в течение праздников составьте график: время, напряжение, промежутки отключения... Я предложил денег, попросил: проверьте стояк! Не повелись! Видать жутко торопились. А мне- сваливать... С неспокойной душой, на 4 месяца...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если здания зажигаются - значит это кому-нибудь нужно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да всем известно, кто это крышует - и что с того?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажИсторическое здание горело в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти