 Историческое здание горело в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом в Facebook сообщила активистка Лидия Гончаренко.

По словам Гончаренко, горела крыша исторического здания.

"Пожарные стараются несмотря на пожарные рукава, которые выходили из строя один за другим", - отметила активистка.