 Историческое здание горело в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила активистка Лидия Гончаренко.
По словам Гончаренко, горела крыша исторического здания.
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будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы расстреляли
как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую носили только
воюющие на стороне Гитлера.
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