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 Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны "Евровидения". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

вертолет нацполиция

Впервые в Украине правоохранители для охраны общественного порядка будут использовать три специально укомплектованные современным оборудованием автомобили и вертолет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины, об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев.

Для обеспечения безопасности и правопорядка полиция будет использовать два автомобиля, которые укомплектованы современной техникой. Третий автомобиль будут использовать нацгвардейцы. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуативные центры Национальной полиции Украины.

Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 01


По словам заместителя главы Нацполиции, во время проведения массовых мероприятий спецавтомобили будут размещаться недалеко от массового скопления граждан, что позволит мгновенно реагировать на любые события.

Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 02


"Это дает возможность нам оперативно получать видео с той или иной точки и анализировать состояние дел, а соответственно - принимать управленческие решения по применению сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Константин Бушуев.




Он добавил, что автомобили также оснащены техникой которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 03


Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017", будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуативные центры Нацполиции.

Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 04

Константин Бушуев рассказал, что современные технологии, которые вводятся в полиции, позволяют идентифицировать лица и подозрительные вещи. Такая практика является достаточно прогрессивной для полиции.

Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 05

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Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 06


"Такая практика у нас используется впервые. Положительный опыт который получим будет и в дальнейшем использоваться так как в этих новейших технических решениях очень большой потенциал ", - подчеркнул Константин Бушуев.

Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 07Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны Евровидения 08

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Хорошо тактика, хоть что то уже берут лучшее в западных коллег
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Закройте нахер канал украина снова сопли пошли не забудем не прастим
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Согласен "Интер" , "Украина" должны быть закрыты.
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твой хозяин уже погнал Ганапольского с ньюсван и Шустера. Не дождешься, чтобы один 5-й остался.
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Кацапські пропиті мордяки можна розпізнати і без технологій.
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перекрыли частично проезд на Слободке, понавезли бетонных плит на проезжую часть на новый асфальт , как результат пробки и водители гудят нервничают , это в общем не саммит большой семёрки чтобы уже такое городить... ну хоть не надолго
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"Четвертое поколение": президент Украины Петр Порошенко рассказал, как потомки Красной армии и УПА защищают Украину

Об этом в День памяти и примирения на открытии фотовыставки "Четвертое поколение", где представлены 16 фотопортретов украинских военных вместе с фотографиями своих родных, воевавших против нацизма, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.
"Четвертое поколение" - дети независимой Украины, те, кому сейчас 20-30 лет. Это - молодой цвет нации. Это - люди, которые, помня о своих мужественных предках, стали на защиту Украины от российской агрессии. Это - генерация наших современных героев, которые ежедневно пишут страницы отечественной истории, пишут своей кровью, потом", - отметил Порошенко.
По его словам, "именно "четвертое поколение", которое сейчас взяло в руки оружие, чтобы спасти свою страну, побуждает нас снова и снова листать страницы - чтобы выучить и запомнить уроки прошлого, и почтить настоящих героев".
"Отечество сегодня защищают потомки воинов Красной армии и Украинской Повстанческой Армии. Они уважают своих дедов и прадедов. А те, будучи уже в небесных чертогах, наверное, гордятся современным поколением защитников. Это важно осознать, что в День памяти и примирения эта связь является неразрывной", - добавил президент.
Также Порошенко напомнил, что "сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекающих границу Украины, чтобы без имен, документов, мундира выжигать украинскую землю и заливать ее кровью".https://www.obozrevatel.com/society/38467-chetvertoe-pokolenie-poroshenko-rasskazal-kak-potomki-krasnoj-armii-i-upa-zaschischayut-ukrainu.htm
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годноПолиция во время охраны "Евровидения" впервые будет использовать три спецавтомобиля, вертолет и технологию распознавания лиц - Цензор.НЕТ 4553
кто бы что не говорил но страна потихоньку идет вперед.
но руку на пульсе все равно держать надоПолиция во время охраны "Евровидения" впервые будет использовать три спецавтомобиля, вертолет и технологию распознавания лиц - Цензор.НЕТ 6338
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Наконец-то силовые структуры выбираются из середины 20-го века
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Кстати - а это самое Евровидение транслируется по ТВ?
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Я Вас попрошу де бачите свиняче рыло піздіть падлюку
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Технология распознования лиц даже в США признана неработоспособной, а у нас она уже есть! Молодцы наши полицейские, умницы всего несколько миллионов потратили на закупку. А еще у нас есть секретная технология дистанционного распознавания преступников по шуршанию, скрежету зубов и полуночному храпу. Хана ворам, все по тюрьмам.
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ПОЗОРИЩЕ......не нашлось вертолёта подостойнее....из конструктора робинсона слепили....
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Поиграют в Евро, а потом все это - будет валяться в сарае. Это не приносит бабла - постоянно. Поэтому? Не интересно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны "Евровидения". ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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