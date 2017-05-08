 Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны "Евровидения". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины, об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев.Для обеспечения безопасности и правопорядка полиция будет использовать два автомобиля, которые укомплектованы современной техникой. Третий автомобиль будут использовать нацгвардейцы. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуативные центры Национальной полиции Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции, во время проведения массовых мероприятий спецавтомобили будут размещаться недалеко от массового скопления граждан, что позволит мгновенно реагировать на любые события.

"Это дает возможность нам оперативно получать видео с той или иной точки и анализировать состояние дел, а соответственно - принимать управленческие решения по применению сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Константин Бушуев.Он добавил, что автомобили также оснащены техникой которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017", будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуативные центры Нацполиции.Константин Бушуев рассказал, что современные технологии, которые вводятся в полиции, позволяют идентифицировать лица и подозрительные вещи. Такая практика является достаточно прогрессивной для полиции."Такая практика у нас используется впервые. Положительный опыт который получим будет и в дальнейшем использоваться так как в этих новейших технических решениях очень большой потенциал ", - подчеркнул Константин Бушуев.