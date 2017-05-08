 Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны "Евровидения". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины, об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев.
Для обеспечения безопасности и правопорядка полиция будет использовать два автомобиля, которые укомплектованы современной техникой. Третий автомобиль будут использовать нацгвардейцы. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуативные центры Национальной полиции Украины.
По словам заместителя главы Нацполиции, во время проведения массовых мероприятий спецавтомобили будут размещаться недалеко от массового скопления граждан, что позволит мгновенно реагировать на любые события.
"Это дает возможность нам оперативно получать видео с той или иной точки и анализировать состояние дел, а соответственно - принимать управленческие решения по применению сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Константин Бушуев.
Он добавил, что автомобили также оснащены техникой которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.
Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017", будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуативные центры Нацполиции.
Константин Бушуев рассказал, что современные технологии, которые вводятся в полиции, позволяют идентифицировать лица и подозрительные вещи. Такая практика является достаточно прогрессивной для полиции.
"Такая практика у нас используется впервые. Положительный опыт который получим будет и в дальнейшем использоваться так как в этих новейших технических решениях очень большой потенциал ", - подчеркнул Константин Бушуев.
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Об этом в День памяти и примирения на открытии фотовыставки "Четвертое поколение", где представлены 16 фотопортретов украинских военных вместе с фотографиями своих родных, воевавших против нацизма, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.
"Четвертое поколение" - дети независимой Украины, те, кому сейчас 20-30 лет. Это - молодой цвет нации. Это - люди, которые, помня о своих мужественных предках, стали на защиту Украины от российской агрессии. Это - генерация наших современных героев, которые ежедневно пишут страницы отечественной истории, пишут своей кровью, потом", - отметил Порошенко.
По его словам, "именно "четвертое поколение", которое сейчас взяло в руки оружие, чтобы спасти свою страну, побуждает нас снова и снова листать страницы - чтобы выучить и запомнить уроки прошлого, и почтить настоящих героев".
"Отечество сегодня защищают потомки воинов Красной армии и Украинской Повстанческой Армии. Они уважают своих дедов и прадедов. А те, будучи уже в небесных чертогах, наверное, гордятся современным поколением защитников. Это важно осознать, что в День памяти и примирения эта связь является неразрывной", - добавил президент.
Также Порошенко напомнил, что "сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекающих границу Украины, чтобы без имен, документов, мундира выжигать украинскую землю и заливать ее кровью".https://www.obozrevatel.com/society/38467-chetvertoe-pokolenie-poroshenko-rasskazal-kak-potomki-krasnoj-armii-i-upa-zaschischayut-ukrainu.htm
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кто бы что не говорил но страна потихоньку идет вперед.
но руку на пульсе все равно держать надо
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