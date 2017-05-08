EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  5596  42
Все про:Крым (19654) СБУ (14166) дезертирство (156)

 СБУ задержала дезертира на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму задержали дезертира на административной границе с оккупированным полуостровом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного правонарушения по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник нелегально въехал на территорию Украины к родственникам, и задержали его в пункте пропуска "Чонгар", когда он пытался вернуться в оккупированный Крым.

Дезертира передали Военной прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж

СБУ задержала дезертира на админгранице с оккупированным Крымом 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За предательство - расстрел.. желательно на месте.. ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шож вы морды этим козлам ретушируете,страна должна знать своих"героев" в лицо,чтобы потом смачно въехать ногой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...чтобы потом смачно въехать ногой"... в морду лица!
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот корми теперь этого дебила 10 лет, нужно его к какой-то работе приучить и пусть на харчи и камеру зарабатывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ай "КОНТОРА", молодцы!!! Хлопнули падлу на в"езде!!!. Так держать!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скорее всего этот ренегат на Миротворце засветился, а это для иуд = приговору.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо у нього мізки трухляві, то може розібрати на органи ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дважды дезертир? Отдайте его назад на Парашу, кацапы с ним церемониться не будут. И усидеть в украинской тюрьме по любому лучше, чем на зоне в Архангельской области или Башкортостане
 показать весь комментарий
Ответить
 
....надо теперь показать как РОДИНУ - УКРАИНУ любить !!!!! УКРАИНА безпощадна к предателям !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так у нас же еще ооочень мягкотелые и сердечные судьи ... они почемото пылают любовью к подобным продажным тварям !! вот бойцу АТО впаять лет 7-8 за найденых пару патронов или гранату - это легко как два пальца...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раз на Чонгаре его взяли значит и суд и срок у него будет на Херсонской зоне.

В общем очень невеселое у него близкое будущее, а более далекого у него нет вообще.
Минимум 5 лет будет на крытой в петушином углу этот любитель роиси кукарекать.
Но шыкаладный цех ему порвут сразу же в сизо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
один день и опустят его там, как истинного рузькава чилавека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С базами данных и оперативной работой вопросы - его должны были задержать ещё при въезде на неоккупированную территорию, а не при выезде. А если он ехал с задачей теракт совершить ? Едва ли его изначально "вели", чтобы посмотреть, к кому ехал . . . Скорее всего позно идентифицировали.
Оно, конечно, хорошо, что в принципе задержали - и всё-таки надо как-то чётче отсекать при въезде, а то натворят ещё чего-то на мирной территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что? Через год он опять сала захочет и припрится опять поймаем. Главное чтобы он теперь пожизненно до старости пока не сдохнет оглядывался по сторонам и боялся выехать из Рашки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так по законам военного времени,перед строем его,козла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
расстреливать не надо. Отсидит сколько положено и пусть валит в рашку. Нафига такие уроды УКРАИНЕ. Своих хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То что поймали на выходе ето хорошо. АТО что проморгали его на въезде и дали пошастать по УКраине ето плохо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смысл в таком фото когда рожи не видно? Покажите его морду лица, народ хочет видеть предателя и гниду продажную... а так же его родственников...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Носов, зачем тебе его фото и его родственников
 показать весь комментарий
Ответить
 
что интересно что осуждают дезертира те кто вообще не служил и служить не собирается
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала дезертира на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти