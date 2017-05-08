 СБУ задержала дезертира на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного правонарушения по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник нелегально въехал на территорию Украины к родственникам, и задержали его в пункте пропуска "Чонгар", когда он пытался вернуться в оккупированный Крым.
Дезертира передали Военной прокуратуре.
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В общем очень невеселое у него близкое будущее, а более далекого у него нет вообще.
Минимум 5 лет будет на крытой в петушином углу этот любитель роиси кукарекать.
Но шыкаладный цех ему порвут сразу же в сизо.
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Оно, конечно, хорошо, что в принципе задержали - и всё-таки надо как-то чётче отсекать при въезде, а то натворят ещё чего-то на мирной территории.
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