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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:оружие (3890) СБУ (14164)

 СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу торговцев, которые в нескольких областях Украины продавали вывезенное из зоны проведения АТО на Донбассе оружие и боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечается, одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с патронами задержали оперативники Одесского управления ведомства.

"В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

В частности, уточняется, что правоохранители изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовку с маркировкой "ММГ ВМ", винтовку калибра 32 мм, два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет РМ-63 ЯАК".

Кроме этого, торговцы хранили десять гранат к подствольному гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти пять тысяч патронов различного калибра и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева. ФОТОрепортаж

По месту жительства одного из фигурантов правоохранители также изъяли оборудование для изготовления боевых патронов.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263-1 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. "Пятерым задержанным, в том числе организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - резюмируется в сообщении.
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пздц більша половина ще часві ДСВ . Мосінка... це просто жесть
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А похоже - Артемовские склады. Там такого старья было валом!!!
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а чего не написали у кого они это все купили?очень интересно!
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А проклятую русняво-сепаратистскую мразь - шуфрибойкороледопкикернепидрахуев из оппоблока кто не велит СБУ задерживать!!!????
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Никто не не велит. Просто за прорусской мразью стоят люди, а у нас демократия
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Это какие то барахольщики) какое это ОПГ))) Если легализовать продажу оружия гражданам, такие потеряют рынок и исчезнут.
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тут деякі дописувачи "нєгодують" з приводу того, що волонтерів та воїнів доглядають при виїзді із зони війни. А я вважаю, що правильно роблять. Не можна на мирну територію вивозити зброю. Вона тут ні до чого, тільки біду робить. Зброя має бути у зоні війни.
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Так ОПГ БПП и ее главарь по сути и ведет войну против народа Украины .Повышение тарифов на газ,воду,электроэнергию ЖКХ,пенсии в 1400 гривень,не выполнение 95% решений судов ... Вот по этому люди возьмут в руки оружие и будут уничтожать президента с семьей,судей,прокуроров,мусоров и этих конченых сбушников.....
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Під час війни зброю треба роздати усім бажаючим під паспорт і кримінальну відповідальність. Та щей навчити нею користуватись. Ато ми вже бачили як менти і сбушники Крим і Донбас захистили...
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Андрей, а у меня и сейчас так - под контролем и под ответственность. Все в сейфах, участковый, разрешительная система....много чего!
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Радий за тебе. Але багато хто не в змозі купити автомат чи ще щось і оформити дозволи на нього. А якщо почнеться якась заворушка, типу як в Донецьку, чи закинуть ДРГ чи десант в тил, то люди просто не матимуть чим захистити себе і державу.
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Ну, я все покупал раньше. А то, что ты предлагаешь - уже реализовано. Например, в ШВЕЙЦАРИИ. Думаю, ты знаешь. Правда, у швейцарцев уровень самосознания - не наш!!!
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Срань Аваков - на много больше оружия раздал всяким мразям !
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Щось не второпаю, що то за гвинтівка калібром 32 мм!!!)))
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Дима, 32 - это, видимо, ГЛАДКОСТВОЛ. Больше ничего на ум не приходит.
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гуглим "ружьё Пакла" - калибр 32 мм

СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО - Цензор.НЕТ 8531
а если без шуток то "гладкоствол" 32-го калибра - журналисты такие журналисты
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А у Пашинского пистолет уже отобрали или он и дальше будет электорат отстреливать?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж
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