 СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила в зоне АТО тайник с гранатометами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила тайник с гранатометами в парке Киева. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.Как отмечается, одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с патронами задержали оперативники Одесского управления ведомства."В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов", - отмечается в сообщении.В частности, уточняется, что правоохранители изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовку с маркировкой "ММГ ВМ", винтовку калибра 32 мм, два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет РМ-63 ЯАК".Кроме этого, торговцы хранили десять гранат к подствольному гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти пять тысяч патронов различного калибра и тому подобное.По месту жительства одного из фигурантов правоохранители также изъяли оборудование для изготовления боевых патронов.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263-1 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. "Пятерым задержанным, в том числе организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - резюмируется в сообщении.