 СБУ задержала группу торговцев оружием из зоны АТО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Как отмечается, одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с патронами задержали оперативники Одесского управления ведомства.
"В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов", - отмечается в сообщении.
В частности, уточняется, что правоохранители изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовку с маркировкой "ММГ ВМ", винтовку калибра 32 мм, два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет РМ-63 ЯАК".
Кроме этого, торговцы хранили десять гранат к подствольному гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти пять тысяч патронов различного калибра и тому подобное.
По месту жительства одного из фигурантов правоохранители также изъяли оборудование для изготовления боевых патронов.
1813 21
Оружие и боеприпасы изъяты у жителей Херсонской и Тернопольской областей, - СБУ. ФОТОрепортаж(12)
Военнослужащий на Киевщине по неосторожности застрелил сослуживца, - прокуратура(31)
На Куликово Поле в Одессе пытались пронести мачете, - полиция(34)
Трое россиян задержаны за контрабанду частей оружия из Украины. ФОТО(69)
СБУ отримала доступ до телефонних розмов ватажка "ДНР"(0)
Торговец оружием из ОРДО задержан в Одессе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(29)
Гражданин Ирана задержан в Турции по подозрению в контрабанде оружия российского производства из Украины. ФОТО(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а если без шуток то "гладкоствол" 32-го калибра - журналисты такие журналисты
Ответить
Ответить
Ответить