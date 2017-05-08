 В ДТП на трассе Одесса-Мелитополь погибли пять человек, двое травмированы, - ГСЧС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух легковых автомобилей, один из которых перевернулся в кювет. Спасатели провели переворачивание поврежденного автомобиля "Daewoo Lanos" и по использованию гидравлического инструмента изъяли из салона автомобиля 5 погибших. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля "AUDI A6", которые в тяжелом состоянии госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
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Питер говорит что Путин Хуйло
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https://www.youtube.com/watch?v=rtDa5th9eR8
опасность представляют вот такие узкие когда без ям и машины несутся друг на друга практически впритирку, по хорошему нужны широкие трассы для безопасности.
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