EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  1615  5
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5734) Мелитополь (84) Одесса (5583) смерть (4869) трасса (78)

 В ДТП на трассе Одесса-Мелитополь погибли пять человек, двое травмированы, - ГСЧС. ФОТО

В Лиманском районе на трассе Одесса-Мелитополь, между с. Визирка и с. Ольшанка, произошло ДТП. В результате пятеро человек погибли, двое получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух легковых автомобилей, один из которых перевернулся в кювет. Спасатели провели переворачивание поврежденного автомобиля "Daewoo Lanos" и по использованию гидравлического инструмента изъяли из салона автомобиля 5 погибших. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля "AUDI A6", которые в тяжелом состоянии госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате ДТП в Ривном погиб один человек, еще пятеро травмированы. ФОТОрепортаж

В ДТП на трассе Одесса-Мелитополь погибли пять человек, двое травмированы, - ГСЧС 01

Смотрите также: Пьяный водитель на "Хонде" снес электроопору в Киеве. ФОТОрепортаж

В ДТП на трассе Одесса-Мелитополь погибли пять человек, двое травмированы, - ГСЧС 02

Также читайте: Украина - лидер по смертности на дорогах среди стран Европы. 43% погибших - пешеходы и велосипедисты, - Минздрав
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Видать, яму объежал, там сплошные ямы на дороге...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот когда едешь за рулем,а кто то обьезжает яму выезжая на твою полосу в надежде что ты отьедешь.Возможно кто то не отьехал.Отец когда учил ездить говорил,что даже если яма,не надо выезжать на встречную полосу,это не твоя полоса,выбирай соответствующую скорость движения исходя из качества дороги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сплошные ямы на дороге как это странно не прозвучит наоборо тспособствуют безопасности, потому что все едут медленно
https://www.youtube.com/watch?v=rtDa5th9eR8
опасность представляют вот такие узкие когда без ям и машины несутся друг на друга практически впритирку, по хорошему нужны широкие трассы для безопасности.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ДТП на трассе Одесса-Мелитополь погибли пять человек, двое травмированы, - ГСЧС. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти