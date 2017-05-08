 Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , цель его миссии военные держат в тайне. Неизвестно и то, какое оборудование установлено на борту аппарата.

При этом в официальном Twitter-аккаунте ВВС США его называют самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования, передает Newsru.com Аппарат осуществлял четвертую миссию в рамках программы "Orbital Test Vehicle". "X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней", - говорится в заявлении ВВС США.Согласно изложенным ранее Пентагоном данным, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Он в состоянии выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос. При этом достоверных сведений о том, каким оборудованием оснащен аппарат весом около 5 тонн, нет.

Среди вероятных целей программы называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.