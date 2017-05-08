 Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе. ФОТО+ВИДЕО

Twitter-аккаунте ВВС США его называют самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования, передает Newsru.com.
Аппарат осуществлял четвертую миссию в рамках программы "Orbital Test Vehicle". "X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней", - говорится в заявлении ВВС США.
The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYc- U.S. Air Force (@usairforce) 7 травня 2017 р.
Согласно изложенным ранее Пентагоном данным, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Он в состоянии выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос. При этом достоверных сведений о том, каким оборудованием оснащен аппарат весом около 5 тонн, нет.
Среди вероятных целей программы называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.
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отак і копія рейхстагу...
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способен маневрировать на орбите и уничтожать козлиные спутники противника.
Старт ракеты с земли не засекается.
2 года - хорошая автономность для первого раза.
Неисправностей нет, посадка прошла нормально, никакого героизма,
потому что это дрон, которому не ведом страх и кислородное голодание.
Респект Америке !
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Выходит в жопи гАмерика...
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Ну аппарат, ну X-37B, ну вернулся, ну на Землю. НУ И ШТО?!
А вот ПЕТУХА из ФЕКАЛИЙ Пынтагон с Насай пока ещё не сделали. ТО-ТО.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Что делал СССР, когда англичане дрались с нацистами во Франции в мае 1940?
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Пупнкин с успехом просрал деньги на выборы во Франции! Чо, "гений" мировой закулисы!
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Особенность рыбалки в зимний период на щуку заключается в том, что эту хищную рыбу непросто обнаружить подо льдом, а еще сложнее - вытащить на поверхность. Ловится щука круглый год и зимой обитает в глубоких ямах, возле коряг, камней и различных препятствий.
Самый активный клев приходится на перволедье и оттепели. По рыбацким приметам щука лучше клюет в пасмурные дни с низкой облачностью, чем в ясную и морозную погоду. Зимой она проявляет определенную пассивность и приманку ей буквально приходится подсовывать под нос.
Вываживание щуки тоже представляет собой некоторую сложность, т.к. она довольно часто ломает снасти и перегрызает леску. Клюет она очень своеобразно - сильно и резко, поэтому от рыбака требуется хорошая реакция и умение правильно и вовремя подсечь ее. Хорошо ловится на балансир, который по форме напоминает рыбку, характерную для этого водоема, но особенно - на жерлицы с насадкой из мелкого карася, плотвы или окуня.
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внутри нет.
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а вяликие лишнехромосомные? уже не могут нормально даже здание построить ...
07-05-2017 (14:44)
В Ленобласти строящаяся школа рухнула за три недели до сдачи
В поселке Мурино Ленинградской области рухнула строящаяся школа. Из-под завалов извлекли тело погибшего, сообщает 47news со ссылкой на управление МЧС по Ленинградской области.
Сообщается, что обрушился целый этаж здания, которое должны были сдать в эксплуатацию 1 июня 2017 года. Сложились внутренние стенки, упали на припаркованные машины и на помещение с охранниками.
Напомним, 2 марта в Новой Москве на Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель. Сообщалось об одном погибшем рабочем.
Ранее во Владивостоке при строительстве высотного дома произошел обвал грунта и, как следствие, обрушилась подпорная стена и часть дорожного полотна.
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