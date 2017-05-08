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Все про:NASA (73) космос (567) США (12498) технологии (590)

 Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе. ФОТО+ВИДЕО

сша космос наса аппарат космический

В США завершилась миссия самого секретного космического аппарата из тех, о которых сообщают публике: проведя на неизвестной орбите более 700 дней, на Землю вернулся аппарат X-37B.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель его миссии военные держат в тайне. Неизвестно и то, какое оборудование установлено на борту аппарата.

Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе 01

При этом в официальном Twitter-аккаунте ВВС США его называют самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования, передает Newsru.com.

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Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе 02

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Аппарат осуществлял четвертую миссию в рамках программы "Orbital Test Vehicle". "X-37B OTV-4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. X-37 провел в космосе более 700 дней", - говорится в заявлении ВВС США.



Согласно изложенным ранее Пентагоном данным, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км, способен быстро менять орбиты и маневрировать. Он в состоянии выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос. При этом достоверных сведений о том, каким оборудованием оснащен аппарат весом около 5 тонн, нет.

Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе 03


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Среди вероятных целей программы называют отработку новых технологий, которые затем могут быть использованы при запуске спутников. Среди интересных конспирологических теорий - испытания электромагнитного двигателя EM Drive, который якобы нарушает третий закон Ньютона.
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Щас кацы начнут новую програму пятилетки " догоним и перегоним"
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Помиляєшься, ДИП--це набогато старша програма, ще 30-их років!! Доречі такі токарні верстати ще досі існуют--ДИП-300 і -500 !!!!!)))
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Летающий топор расеи! Хуйло знакомится с разработками в области космических летательных аппаратов!
Американский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе - Цензор.НЕТ 4561
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Американский космический томагавк Трампа
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абыдно слушай , у америкосов космические корабли и взлетают и садятся а московиты все ни как взлет не освоят
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потому что говна слепить нормальный космолет еще не наобирали, да и зима закончилась=))
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Кацапы говорят, что это кривизна земной поверхности виновата.
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Ибо нет желающих, чтоб их чекисты железной трубой на допросах киздили. У них в чекисты записываться очередь стоит.
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Зато их распирает гордость от дымохода КУЗИ и подводных истребителей с него.....
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зато у "вЯликой сверхдержавы" есть петухи из говна и фекальные сталагмиты! Шах и мат американцам! )))))))))))))))))
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Возможно его можно использовать в будущем как орбитальный бомбардировщик
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якщо викопати сральнік, то які шанси, що він залишиться незасраним?
отак і копія рейхстагу...
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Аппаратец способен наносить ядерные удары из космоса,
способен маневрировать на орбите и уничтожать козлиные спутники противника.

Старт ракеты с земли не засекается.
2 года - хорошая автономность для первого раза.
Неисправностей нет, посадка прошла нормально, никакого героизма,
потому что это дрон, которому не ведом страх и кислородное голодание.
Респект Америке !
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Так то оно так, но у Америки имеются только "Военно-Воздушные силы" а у Раисси (Ша! Держитьесь за край стола) аж "Военно-Космическиие Силы" !!!! Смекаете? На подходе уже первое поколение "Военно-Межгалактических Сил".
Выходит в жопи гАмерика...
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ЧЕГО ШУМИМ ?!
Ну аппарат, ну X-37B, ну вернулся, ну на Землю. НУ И ШТО?!
А вот ПЕТУХА из ФЕКАЛИЙ Пынтагон с Насай пока ещё не сделали. ТО-ТО.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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Просто у них нет лишней хромосомы, чтобы освоить столь сложную технологию
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и челюсти у американцев не рузькаговорящие.
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 12 ч.12 часов назадЕщеПоражает когда вата говорит про затягивание открытия 2 фронта.
Что делал СССР, когда англичане дрались с нацистами во Франции в мае 1940?
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и что делали, когда немцы в 1939 году брали Брестскую крепость, защищаемую славянами (2/3 поляки и 1/3 беларусы)?
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По ссылке выше там все очень хорошо рассказано и показано. Там 5 серий
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Сергей Харьков‏ @serobga 2 год.2 години тому



Пупнкин с успехом просрал деньги на выборы во Франции! Чо, "гений" мировой закулисы!
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С космоса посадить летательный аппарат , не так уж просто , нужно учесть и скорость и место в космосе , и температуру оболочки , там целая группа учёных и пилотов этим занимается .
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Зимняя рыбалка на щуку
Особенность рыбалки в зимний период на щуку заключается в том, что эту хищную рыбу непросто обнаружить подо льдом, а еще сложнее - вытащить на поверхность. Ловится щука круглый год и зимой обитает в глубоких ямах, возле коряг, камней и различных препятствий.
Самый активный клев приходится на перволедье и оттепели. По рыбацким приметам щука лучше клюет в пасмурные дни с низкой облачностью, чем в ясную и морозную погоду. Зимой она проявляет определенную пассивность и приманку ей буквально приходится подсовывать под нос.
Вываживание щуки тоже представляет собой некоторую сложность, т.к. она довольно часто ломает снасти и перегрызает леску. Клюет она очень своеобразно - сильно и резко, поэтому от рыбака требуется хорошая реакция и умение правильно и вовремя подсечь ее. Хорошо ловится на балансир, который по форме напоминает рыбку, характерную для этого водоема, но особенно - на жерлицы с насадкой из мелкого карася, плотвы или окуня.
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А на казляндії встановили новий рекорд в метанні лєпьошек.

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американцы построили автономный космический дрон и успешно его запустили и приземлили , русские построили фанерную копию рейхстага и успешно его штурмовали и захватили , я считаю что пока что по очкам ничья , чей следующий ход ?
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недавно у жырдяя ын-а ракеты не взлетали. х.з., в чем причина...
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В дроне температура при спуске может быть выше, потому что живых организмов

внутри нет.
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молодцы американцы, респект, головы с мозгами и руки не из ж_пы ...
а вяликие лишнехромосомные? уже не могут нормально даже здание построить ...
07-05-2017 (14:44)

В Ленобласти строящаяся школа рухнула за три недели до сдачи
В поселке Мурино Ленинградской области рухнула строящаяся школа. Из-под завалов извлекли тело погибшего, сообщает 47news со ссылкой на управление МЧС по Ленинградской области.
Сообщается, что обрушился целый этаж здания, которое должны были сдать в эксплуатацию 1 июня 2017 года. Сложились внутренние стенки, упали на припаркованные машины и на помещение с охранниками.
Напомним, 2 марта в Новой Москве на Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель. Сообщалось об одном погибшем рабочем.
Ранее во Владивостоке при строительстве высотного дома произошел обвал грунта и, как следствие, обрушилась подпорная стена и часть дорожного полотна.
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Я думаю, на челноке установлено новейшее оборудование с кодовым названием "рашеписда".
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А что там с кацапской каклетой? Уже наверное на Марс припистофала...
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никто гонку космических вооружений не отменял))))
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или кто-то верит, что этот аппарат галактики фоткал?
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самого секретного космического аппарата из тех, о которых сообщают публике - тоисть, есть такие о которых не сообщает - ещё секретней, а как тогда кацапы узнает о таких.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАмериканский секретный аппарат X-37B вернулся на Землю, проведя 700 дней в космосе. ФОТО+ВИДЕО
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